„Es gibt so Tage, an denen einfach nichts funktioniert.“ Treffender hätte Trainer Olaf Zapel die 0:3-Heimniederlage der SG Sonnenhof Großaspach gegen Viktoria Köln in der Dritten Fußball-Liga nicht umschreiben können. Oder anders gesagt: bei den Kölnern lief all das, was bei den Gastgebern nicht klappte.

Druck machen, Chancen kreieren, den Gegner vom eigenen Tor fernhalten – all das hatte sich der Dorfklub gegen den rechtsrheinischen Aufsteiger aus der Domstadt vorgenommen. Und zunächst klappte das auch einigermaßen. Zumindest gab es fast eine halbe Stunde lang keine einzige brenzlige Situation vor dem Kasten von SG-Schlussmann Maximilian Reule. Eigene Chancen waren trotz deutlichem Vorwärtsdrang allerdings auch Mangelware. Vielleicht hätte Nicolas Jüllich nach einer Viertelstunde aus 16 Metern für die Führung sorgen müssen, doch der trat nach Hereingabe von Eric Hottmann nur einen dicken Batzen Luft in Richtung Gästegehäuse.

Nach einer knappen halben Stunde legte die Viktoria dann ihre bis dahin offensichtlich zurückhaltende Haltung ab. Nach Doppelpass mit Albert Bunjaku zwang Mike Wunderlich aus acht Metern halbrechts Reule zu einer reaktionsschnellen Fußabwehr (27.). Zwei Minuten später schickte Hamza Saghiri Wunderlich steil und der traf auch, allerdings aus einer Abseitsposition heraus. Nicht einmal 60 Sekunden später klingelte es dann aber wirklich im Tor der Gastgeber. Nach einem Angriff über rechts durfte Bunjaku am Torraum völlig ohne Druck annehmen und aus der Drehung vollstrecken. Reule war zwar noch dran, faustete das Leder aber gegen die Brust von Kai Gehring, von wo es ins Tor prallte.

Großaspach war sofort um den Ausgleich bemüht und hätte ihn wohl ohne Fehlentscheidung des Unparteiischen Johann Pfeifer in der 32. Minute auch erzielt. Kai Brünker wurde am gegnerischen Fünfmetereck rüde weggegrätscht, ohne dass dabei der Ball getroffen wurde. Doch Pfeifer hielt den üblen Tritt nicht für elfmeterwürdig. Brünker hatte noch einmal Pech, als er in der 36. Minute im Anschluss an einen weiten Freistoß von der Mittellinie von Sebastian Bösel per Kopf nur die Latte traf. Eben jener Bösel vertändelte dann im Gegenzug am eigenen Fünfmetereck den Ball, spekulierte auf Foul. Simon Handle sagte Danke und schob zum 2:0-Pausenstand ein.

Mit neuen Kräften kam die SG nach dem Seitenwechsel zurück aufs Feld. Vor allem Neuzugang Panagiotis Vlachodimos, für Unglücksrabe Bösel eingewechselt, brachte viel Schwung ins Dorfklub-Spiel und war an fast jeder Offensivaktion beteiligt. So leitete er über links auch die Chance von Jonas Behounek ein, dessen Distanzschuss Viktoria Torhüter Daniel Mesenhöler erst im Nachfassen sicherte (49.). Nicht einmal eine Minute später schickte der erst am Freitag verpflichtete Deutsch-Grieche Dimitry Imbongo steil. Der versuchte, Mesenhöler zu tunneln, scheiterte aber.

Großaspach spielte weiter nach vorne, die Chancen wurden aber weniger und langsam aber sicher traute sich Köln dann auch wieder nach vorne. Die erste Viktoria-Chance leitete allerdings wieder, wie beim 0:2, ein Aspacher ein. Behounek vertändelte zehn Meter vor dem eigenen Strafraum als letzter Mann den Ball an Handle, der steuerte somit alleine auf den herausstürmenden Reule zu und schob das Leder am Schlussmann, aber auch am Tor vorbei (65.).

Weniger glimpflich ging es 60 Sekunden später aus, als Kevin Holzweiler den Ball ganz einfach an der gesamten Abwehr vorbei in den Strafraum legte, wo sich Wunderlich freigestohlen hatte und letztlich Reule mit einem humorlosen Schuss aus 13 Metern keine Chance ließ - 0:3. Der Dorfklub bäumte sich noch ein einziges Mal auf, als Vlachodimos in der 70. Minute unwiderstehlich von Linksaußen in die Mitte zog und von der Strafraumkante präzise das lange Eck anvisierte. Doch Mesenhöler machte sich lang und klärte zur Ecke. Danach war die Luft raus beim Gastgeber und es blieb beim 0:3.