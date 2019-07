Die Vorbereitung ist in der heißen Phase, der SGV Freiberg absolviert bereits am Freitag im WFV-Pokal beim VfB Bösingen sein erstes Pflichtspiel. Die BZ-Sportredaktion nutzte die Testspiele am Wochenende zu einem Formcheck bei den höherklassigen Vereinen FSV 08 Bissingen, Freiberg, FV Löchgau und SV Germania Bietigheim.

SGV Freiberg: Die anspruchsvollste Aufgabe hatte am Samstag der Oberligist vom Wasen zu lösen: Im Rahmen des Trainingslagers in Senden forderte der SGV auf dem Sportplatz des SV Illerzell den SSV Ulm 1846 aus der Regionalliga Südwest heraus. Bei der 1:8-Klatsche gegen den WFV-Pokal-Sieger und DFB-Pokal-Teilnehmer von der Donau wackelte Freibergs Hintermannschaft bedenklich und erlaubte sich mehrere Aussetzer – so wie auch schon drei Wochen zuvor beim 2:5 gegen Balingen.

In der starken Freiberger Anfangsphase schoss Youngster Simon Klostermann den Außenseiter in Führung (15.). Danach übernahmen die Ulmer „Spatzen“, die am nächsten Montag in Offenbach das erste Punktspiel bestreiten, das Kommando und eilten bis zur Pause auf 4:1 davon. Nach dem Wiederanpfiff und vielen Wechseln war der Oberligist völlig chancenlos und kassierte vier weitere Gegentreffer. Der Ende der Woche vom 1. CfR Pforzheim verpflichtete Linksaußen Kreshnik Lushtaku spielte 70 Minuten. „Er hat seine Sache gut gemacht. Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben“, sagte Mario Estasi über den 24-jährigen Linksaußen. Der SGV-Trainer musste wie gehabt auf ein halbes Dutzend potenzieller Stammkräfte verzichten.„Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch, aber Jammern bringt nichts“, sagte Estasi. Neu im Lazarett ist Alexander Michalik. Der 19-jährige Torhüter hat sich am Dienstag im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Für Freiberg war der Test die Generalprobe für das Pokalduell am Freitag (19.30 Uhr) in Bösingen. Bis dahin muss Estasi noch an einigen Stellschrauben drehen – gerade in der Defensive –, um ein böses Erwachen zu vermeiden. Dass sie auch gegen höherklassige Gegner mithalten können, haben die Wasen-Kicker bei den knappen Niederlagen gegen Sonnenhof Großaspach (2:3) und den VfR Aalen (1:2) gezeigt.

FSV 08 Bissingen: Im Doppel­einsatz waren die Oberliga-Kicker aus Bissingen. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung schlug die Bruchwald-Elf den Verbandsliga-Vertreter 1. FC Normannia Gmünd am Samstag mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Marius Kunde in der 37. Minute. Der Kapitän und Sturmführer, der 2018/19 in der Rückrunde lange mit einer Schambeinentzündung ausgefallen war und dann nur schwer in Tritt kam, ist mittlerweile wieder fast in Topform.

In der Dreierkette hat sich Neuzugang Daniel Schmelzle auf der linken Seite bereits etabliert. Auch die aus Löchgau gekommenen Talente Pascal Wolter und Moritz Haile, die gegen Gmünd ebenfalls in der Startelf standen, haben sich bisher gut eingefügt. „Fußballspielen können die jungen Spieler alle. Bei der Zweikampfhärte und im Zweikampfverhalten müssen sie aber noch einen Zahn zulegen“, sagt Garcia, der mit seinen Schützlingen zurzeit hauptsächlich im taktischen Bereich sowie an der Kraft und der Ausdauer arbeitet.

Am Sonntag folgte ein Bissinger 6:0-Erfolg beim SV Germania Bietigheim aus der Landesliga. Michael Deutsche glänzte im Ellental als dreifacher Torschütze. Die weiteren Treffer erzielten Alexander Götz, Simon Lindner und der eingewechselte Marco Rienhardt. Eine schöpferische Pause erhielten diesmal Kunde und Schmelzle. Auf Rechtsaußen hatte Youngster Mert Okar, der gegen Germania durchspielen durfte, gerade in der zweiten Hälfte einige starke Aktionen.

Im Tor durften sich die Neuzugänge Dominik Ferdek und Bleron Berisha beweisen – und blieben jeweils ohne Gegentreffer. In dieser Woche steigt auch Routinier Sven Burkhardt nach seiner Oberschenkelverletzung wieder ins Training ein. Garcia zeigt sich mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden: „Wir sind im Soll. Die Jungs ziehen voll mit.“

SV Germania Bietigheim: Den Germanen war am Sonntag bei ihrem zweiten Testspiel anzumerken, dass sie erst am Anfang der Vorbereitung stehen. Trainer Matthias Schmid hatte seine Schützlinge unter der Woche hart rangenommen und Kondition gebolzt. So fehlte dem SVG letztlich die Frische, um gegen den zwei Spielklassen höher kickenden Oberligisten 08 Bissingen zu bestehen. Dennoch fiel beim 0:6 (0:3) auf, dass die Bietigheimer Defensive besonders anfällig ist, wenn der Gegner schnell und direkt spielt. Das war auch schon beim 0:2 gegen den Verbandsligisten SKV Rutesheim zu sehen. Der vom FV Löchgau zum Kader gestoßene Riccardo Maccorig brachte nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit etwas mehr Stabilität in die Germania- Abwehr. In beiden Vorbereitungspartien blieb der Landesligist ohne Torerfolg. Auch im Angriff ist also noch Luft nach oben.

FV Löchgau: Nach den drei Tests gegen die unterklassigen Klubs FC Marbach (4:0), SGV Murr (7:1) und Croatia Bietigheim (3:1) war der FVL am Samstag selbst einmal der Underdog: Der Oberliga- Absteiger TSG Backnang machte auf dem Löchgauer Naturrasen seine Aufwartung und setzte sich standesgemäß mit 4:2 (3:1) durch. Für den Gastgeber trafen Peter Wiens zum 1:1 und Backnangs Marc Mägerle per Eigentor zum 2:4. Für die TSG waren Julian Geldner, Mario Marinic, Mägerle und Sascha Schmalz erfolgreich. „Das Ergebnis ist zweitrangig. Wichtig war, dass sich alle Spieler zeigen konnten“, sagte FVL-Übungsleiter Thomas Herbst, dem nur 17 Kicker aus seinem 25-Mann-Kader zur Verfügung standen.

Die vom Löchgauer Ex-Coach Evangelos Sbonias trainierten Gäste haben bereits vier Vorbereitungswochen hinter sich, der Landesligist dagegen nur deren zwei – und dieser Unterschied war deutlich zu sehen. Backnang war spitziger, schneller und ballsicherer und meist im Vorwärtsgang, während die Heimelf meist mit Defensivaufgaben beschäftigt war. „Es war gut, sich auch mal mit so einem Gegner zu messen und viel gegen den Ball arbeiten zu müssen“, sagte Herbst und wies auf die körperlichen Belastungen zuletzt hin: „Wir haben in den zwei Tagen davor sehr hart trainiert. Die Jungs waren platt.“