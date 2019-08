Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Auswärts läuft es in der Dritten Liga für die SG Sonnenhof Großaspach richtig gut. 3:0 bei den Würzburger Kickers und 1:0 beim FC Hansa Rostock ist eine prima Bilanz nach der 1:4-Auftaktniederlage beim MSV Duisburg. Daheim reichte es aus zwei Spielen bislang nur zu einem Zähler. An diesem Samstag (14 Uhr) soll die Heimstatistik aufpoliert werden. Zu Gast ist der Aufsteiger Viktoria Köln.

In der abgelaufenen Woche haben die Verantwortlichen der SG Sonnenhof ihren Kader ergänzt und die zwei avisierten Plätze besetzt. Nach Ken Gipson, der für die rechte Defensivseite eingeplant ist, hat jetzt auch der offensive Außenbahnspieler Panagiotis Vlachodimos einen Vertrag unterschrieben, der zunächst bis zum 30. Juni 2021 datiert ist. Der gebürtige Stuttgarter stieg in der abgelaufenen Saison mit Olympique Nimes in die erste französische Liga auf. Zuvor war er in Griechenland für Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus sowie in der deutschen Bundesliga kurz für den FC Augsburg am Ball. Vlachodimos, der beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde, bestritt sieben Länderspiele für Griechenland. Sein Bruder Odysseas Vlachodimos spielt seit 2018 für Benfica Lissabon im Tor.

Wieder in der Heimat

„Nach einigen Jahren in Frankreich und in Griechenland war es mein Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren. Es geht darum, dem Dorfklub mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen“, sagte Vlachodimos nach seiner Vertragsunterschrift. Offen, ob der 27-Jährige schon gegen Viktoria Köln zum Einsatz kommt. „Wir haben uns mit Gipson und Vlachodimos nochmals auf zwei Planstellen verstärkt. Unsere Kaderplanungen sind damit abgeschlossen“, erklärte SG-Sportdirektor Joannis Koukoutrigas.

„Meine Mannschaft hat in dieser Woche wieder richtig gut trainiert. Wir haben uns in der Analyse und im Trainingsbetrieb bestmöglich auf den FC Viktoria Köln eingestellt und gehen dementsprechend sehr gut vorbereitet in die Partie“, kündigt der Großaspacher Trainer Oliver Zapel an. „Man hat im letzten Spiel gesehen, wieviel Selbstvertrauen das Kölner Team durch den guten Start getankt hat. Es ist gegen Unterhaching äußerst dominant aufgetreten, hätte im ersten Durchgang bereits zwei oder drei Treffer erzielen können“, schätzt Zapel den Neuling hoch ein. Die Kölner verloren die Partie gegen die Spvgg Unterhaching trotz guter Leistung mit 0:2 Nach fünf Spieltagen belegt die Viktoria mit sieben Punkten Rang sieben. Mit sechs Treffern liegt der 35-jährige Schweizer Albert Bunjaku auf Platz zwei der Torjägerliste.

Nachdem der lange angepeilte Aufstieg in die Dritte Liga endlich gelungen war, wurde der Kader kräftig umgebaut. Die Leitfiguren im Team des Drittliga-Trainerdinos Pavel Dotchev sind Bunjaku und Spielmacher Mike Wunderlich. Verzichten muss Dotchev auf sein Stamm-Abwehrduo. Nach Bernard Kyere hat sich nun auch Tobias Willers verletzt.

Bei der SG Sonnenhof ist Abwehrspieler Dan-Patrick Poggenberg angeschlagen, damit ist sein Mitwirken gegen Köln eher unwahrscheinlich. Gar zu gerne mitspielen würde Timo Röttger, der zur Saison 2015/16 vom damaligen Regionalligisten Viktoria Köln zur SG Sonnenhof gewechselt ist. Am Donnerstag hat sich der 34-Jährige im Training an der Wade verletzt, so dass sein Einsatz gegen seinen Ex-Klub fraglich ist. Dabei hat Röttger erst zuletzt im Auswärtsspiel in Rostock seinen Wert für die Mannschaft unterstrichen, als er mit Geschick und Übersicht den Siegtreffer für den Torschützen Jonas Behounek vorbereitete.

Das Spiel gegen Köln bildet den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten. Am Sonntag feiert die SG Sonnenhof ihr 25jähriges Bestehen. Am 25. August 1994 wurde der Zusammenschluss zwischen der Spvgg Großaspach und dem FC Sonnenhof Kleinaspach besiegelt