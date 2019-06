Seine Premierensaison in der Zweiten Bundesliga als Schiedsrichter, Vierter Offizieller in der Bundesliga und Video-Assistent in Köln hat Pascal Müller aus Löchgau mit Bravour absolviert und fungiert auch in der kommenden Runde in diesen drei Kategorien. Neu wird sein, dass dem 29-jährigen Löchgauer in der Zweiten Liga künftig auch Video-Assistenten behilflich sein werden. Der Württembergische Fußballverband (WFV) ist in der Zweiten Liga auch mit Tobias Reichel (Stuttgart) vertreten, in der Bundesliga pfeifen Marco Fritz (Korb), Martin Petersen, Markus Schmidt (beide Stuttgart) und Robert Kampka (Mainz). In der Dritten Liga leitet Asmir Osmanagic (Stuttgart) Spiele.

Müller ist das Aushängeschild der Schiedsrichter im Fußball-Bezirk Enz/Murr mit den drei Gruppen Ludwigsburg, Vaihingen und Leonberg. Wie bei den Mannschaften in den verschiedenen Ligen gibt es auch bei den Schiedsrichtern am Ende jeder Spielzeit Auf- und Absteiger. Mit Verbandsliga-Schiedsrichter Michael Zeiher, der künftig auch Spiele in der A-Junioren-Bundesliga (bisher B-Junioren-Bundesliga) leiten wird, dem Verbandsliga-Aufrücker Roman Reck (TSV Höfingen) sowie Jonas Rosenberger von der Spvgg Bissingen und Tobias Lochmüller vom TSV Lomersheim, die beide den Sprung in die Landesliga geschafft haben, verzeichnet der Bezirk Enz/Murr zur neuen Saison 2019/20 vier Aufsteiger.

Eisele an Nummer eins

Den Aufstieg verdient gehabt hätte aufgrund der Bewertungen Tobias Eisele aus Münchingen, der die Tabelle der württembergischen Oberliga-Schiedsrichter anführt. Allerdings kommt bei den Aufsteigern in diesem Jahr kein Referee aus Württemberg zu Zug. Aufsteigen werden Unparteiische aus Südbaden und Baden.

Lars Erbst vom FC Gerlingen ist als Unparteiischer in der Regionalliga sowie als Assistent in der Dritten Liga die Nummer zwei hinter Müller im Bezirk. Der ist in der Oberliga neben Eisele mit Jochen Rottner aus Ludwigsburg vertreten, der eine starke Saison hinter sich hat.

In der Verbandsliga repräsentiert Manuel Mahler vom FSV 08 Bissingen weiterhin den Bezirk Enz/Murr, zusammen mit Tobias Faißt (Gerlingen) und dem Aufsteiger Reck. Die Verbandsliga verlassen musste dagegen Daniel Bechtel aus Bönnigheim. Aus der Landesliga abgestiegen sind Felix Dorn (Vaihingen) und Michael Bartling (Leonberg), ihre Plätze nehmen die Neulinge Lochmüller und Rosenberger ein.

Lauber knapp vor Aufstieg

Wie gehabt in der Landesliga an der Pfeife sind der letztjährige Aufsteiger Nicolas Strauß (Bönnigheim) nach einer erfolgreichen Premierensaison, Bahri Kurz (Wimsheim), David Modro (Gerlingen) und Tobias Lauber (Vaihingen), der in der Wertung nur hauchdünn hinter den Aufsteigern Reck und David Kaiser (SV Erlenmoos) landete.