Der Tag der offenen Tore – unter dieses Motto könnte man das Oberliga-Duell zwischen dem FSV 08 Bissingen und dem SV Oberachern stellen. Acht Treffer bekamen die 250 Zuschauer am Bruchwald beim 5:3-Erfolg der Heimelf zu sehen – und dazu noch jede Menge weitere Torszenen.

Während sich die Besucher am Samstagnachmittag also bestens unterhalten fühlten, wurden beide Trainer auf eine harte Probe gestellt. Sowohl der Bissinger Coach Alfonso Garcia als auch sein Oberacherner Kollege Mark Lerandy prangerten nach dem Abpfiff das Defensivverhalten ihrer Teams an – und charakterisierten dieses unisono als nicht oberligatauglich. Für die Nullachter war das Ende immerhin positiv: Sie feierten den zweiten Saisonsieg und kletterten in der Tabelle auf Platz zehn.

„Ich habe heute sechs graue Haare mehr bekommen“, stellte Steffen Vahldiek, Vorstand Aktive und Finanzen, nach der nervenaufreibenden Partie fest. „Es hätte nicht sein müssen, dass wir es so spannend machen“, sagte Mittelfeldspieler Yannick Toth, der herausragende Akteur der Bruchwald-Elf. „Im Endeffekt zählen aber nur die drei Punkte.“

Das muntere Toreschießen begann in der siebten Minute mit der Bissinger Führung: Mit jeweils nur einem Ballkontakt hebelten Duc Thanh Ngo und Ale­xander Götz die SVO-Abwehr aus, und der freigespielte Kapitän Marius Kunde schoss den Ball aus 18 Metern ins lange Eck. Vier Minuten später lag der Ball auch im 08-Kasten, doch Gabriel Gallus hatte den Ball nach Ansicht von Schiedsrichterin Sonja Reßler mit dem Arm mitgenommen – der Treffer zählte nicht. Kurz darauf lenkte Sven Burkhardt ein Geschoss von Demarveay Sheron im letzten Moment mit den Fingerspitzen noch zur Ecke. Beim nächsten guten Bissinger Angriff hämmerte Simon Lindner die Kugel aus vollem Lauf an die Unterkante der Latte, von wo sie auf die Torlinie und dann zurück ins Feld sprang. Erst 16 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt.

Das Offensivspektakel – oder andersherum: der defensive Offenbarungseid – mündete bis zur Pause in vier weitere Treffer. Nach einer halben Stunde hatte Toth seinen großen Auftritt. Der 08-Sechser düpierte drei Gegenspieler und krönte seine geniale Einzelaktion mit einem 14-Meter-Schuss zum 2:0 (30.). Dann ließ Götz antrittsschnell Sheron und Anthony Decherf, die in dieser Szene wie E-Junioren agierten, stehen und bediente Lindner in der Mitte, und der besorgte den Rest – 3:0 (34.). Nico Hubers 1:3-Anschlusstreffer – aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position (41.) – beantwortete Riccardo Gorgoglione mit dem 4:1: Der in die Startelf zurückgekehrte Flügelflitzer köpfte Daniel Schmezles Flanke ein (43.).

Gorgoglione verschießt Elfmeter

Nach der Pause vergab Gorgoglione die Riesenchance zum 5:1, indem er einen an Götz verursachten Elfmeter kläglich neben das Tor trat. Dafür schlug auf der Gegenseite Huber zu, der bei einer Hereingabe von Mohammed Ambri nur noch den Fuß hinhalten musste – 4:2 (63.). Das war aber noch nicht das Ende des Torreigens. Nach einem Zuspiel von Toth und einem verunglückten Lindner-Schuss setzte Gorgoglione den Ball aus dem Hinterhalt zum 5:2 ins lange Eck (66.), ehe Evans Erius 120 Sekunden später mit einem trockenen Schuss den 5:3-Endstand besorgte. Die Bissinger Abwehrspieler waren einmal mehr nur Statisten.

Bemerkenswert: In den sechs Oberliga-Duellen zuvor hatte Oberachern nur sieben Gegentreffer kassiert. Nun waren es fünf in einem Spiel. „Es hat Spaß gemacht, nach vorne zu spielen. Wir hätten noch mehr Tore schießen können, aber defensiv standen wir heute nicht gut. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Toth.