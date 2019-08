Rückblende: Zweieinhalb Monate ist es her, da standen sich der FSV 08 Bissingen und die Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag der Oberliga-Saison 2018/19 gegenüber. Vor 4863 Zuschauern in der Aspacher Mechatronik-Arena setzten sich die Blauen mit 4:3 durch und behaupteten den zweiten Rang gegenüber den drittplatzierten Nullachtern. Doch in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga scheiterte der SVK später an Bayern Alzenau, die Kickers blieben fünftklassig.

Bereits an diesem Samstag (14 Uhr) treffen die zwei Klubs nun erneut aufeinander. Und anders als am 30. Mai geht es diesmal nicht um alles oder nichts. Deshalb ist das Duell auch nicht vom angestammten Sportplatz am Bruchwald in ein größeres Stadion verlegt worden. „Die Konstellation ist jetzt eine ganz andere. Das ist ein ganz normales Spiel am dritten Spieltag, in dem es um drei Punkte geht – und um mehr nicht“, sagt Bissingens Sportdirektor Oliver Dense.

Doch jene drei Punkte würden beiden Mannschaften gut zu Gesicht stehen. Der FSV 08 wartet noch auf den ersten Saisonsieg und holte aus den ersten zwei Partien nur einen Zähler – dem 1:1 zum Auftakt gegen den Aufsteiger SV Sandhausen II folgte vor acht Tagen eine 1:3-Niederlage beim 1. CfR Pforzheim. Und die inzwischen vom langjährigen Freiberger Coach Ramon Gehrmann trainierten Kickers begannen mit einem glatten 3:0 beim FV Ravensburg. Zuletzt kam der Topfavorit aus der Landeshauptstadt gegen den Neuling Freiburger FC aber nicht über ein 0:0 hinaus und verlor seine Tabellenführung an den 1. Göppinger SV, den einzigen Verein mit der Optimalausbeute von sechs Zählern.

Sowohl die Bissinger als auch die Degerlocher waren unter der Woche im Pokaleinsatz und zogen in Runde drei ein: die Kicker vom Bruchwald mit einem 1:0 bei der SG Sindringen/Ernsbach (Landesliga) und die Fußballer vom Fernsehturm mit einem 6:2 beim TSV Essingen (Verbandsliga). „Die Rollen sind klar verteilt. Ich glaube, es gibt in der Oberliga kein Team, das gegen die Kickers Favorit ist – außer vielleicht der VfB II. Der Druck liegt also beim Gegner, der ja unbedingt hoch will“, sagt Dense.

Ausgerechnet der frühere SVK-Profi Patrick Milchraum hat sich beim Abschlusstraining am Donnerstag eine Adduktorenzerrung zugezogen und wird das Duell gegen seinen Ex-Klub verpassen. Dafür kehrt Kapitän und Sturmführer Marius Kunde nach seiner Oberschenkelverletzung ebenso ins Bissinger Aufgebot zurück wie Kreativspieler Alexander Götz nach einer Gelb-Rot-Sperre. Auch der Name von Sven Burkhardt wird am Samstag wieder auf dem Spielberichtsbogen stehen. Der 36-jährige Torhüter hatte sich nach dem ersten Saisonduell öffentlich darüber beschwert, dass er nur auf der Bank saß und war daraufhin für die Begegnungen in Pforzheim und Ernsbach aus dem Kader gestrichen worden. Dense: „Wir haben das intern geregelt. Er hat sich bei der Mannschaft entschuldigt. Das Thema ist damit erledigt.“

Bei den Kickers laboriert Neuzugang Cristian Gilés wie Milchraum an Adduktorenproblemen und droht auszufallen. Der spanische Torjäger hatte zum 3:0 in Ravensburg auf Anhieb einen Doppelpack beigesteuert. An 08 Bissingen hat Gilés allerdings keine guten Erinnerungen. In der Vorsaison flog der 26-jährige Stürmer, damals noch in Diensten des SSV Reutlingen, wegen einer Tätlichkeit an Götz vom Platz und benahm sich danach derart daneben, dass ihn der WFV für acht Partien aus dem Verkehr zog. „Das ist für einen ehrgeizigen Spieler natürlich sehr unbefriedigend, wenn er so lange auf Eis liegt“, sagte SVK-Trainer Gehrmann gegenüber den „Stuttgarter Nachrichten“, „aber ich bin sicher, dass er aus dieser Geschichte sehr viel gelernt hat.“

Estasi lässt sich nicht blenden

Der FV Ravensburg, Gegner des SGV Freiberg an diesem Samstag (14 Uhr), hat bisher wie der FC 08 Villingen noch gar keinen Zähler ergattert und steht nach dem 0:3 gegen die Kickers und dem 0:2 beim Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen auf dem letzten Rang. „Davon darf man sich nicht blenden lassen. Gegen Ravensburg ist es immer schwer“, mahnt Mario Estasi. Der SGV-Trainer hatte die Oberschwaben vor der Runde sogar als Geheimfavorit auf dem Zettel.

Im Gegensatz zu den Hausherren sind die Freiberger mit ihren bisher vier Punkten im Soll. Kapitän Steven Kröner plagen zwar noch Rippenbeschwerden, aber er könnte wohl mit Schmerzmitteln in Ravensburg auflaufen. Dasselbe gilt für Neuzugang Volkan Celiktas, der beim 1:1 gegen die Neckarsulmer Sport-Union gleich in der ersten Minute umknickte und sich dabei eine Mittelfußprellung zuzog. Für Ouadie Barini und Filip Milisic kommt Estasi zufolge nach ihren Blessuren zumindest ein Kurzeinsatz infrage. Offensivmann Hakan Kutlu muss nach seiner Roten Karte im Pokalduell beim VfB Bösingen noch ein letztes Mal zuschauen.