Wenn Coach Alfonso Garcia die Oberliga-Fußballer des FSV 08 Bissingen an diesem Samstagvormittag zum Trainingsauftakt und den üblichen Ausdauertests bittet, wird auch Bleron Berisha zum Kreis der Mannschaft zählen – als sechster Neuzugang neben Dominik Ferdek (TSV Weilimdorf), Daniel Schmelzle (Neckarsulmer SU), Moritz Heile, Pascal Wolter (beide FV Löchgau) und Mert Okar (SGV Freiberg U19). Den in Bietigheim-Bissingen geborenen Torhüter hat der Klub in dieser Woche vom 1. FC Magdeburg losgeeist. Dort kickte der 18-jährige Berisha zuletzt für die A-Junioren des Zweitliga-Absteigers in der U19-Bundesliga Nord/Nordost.

Das 1,89 Meter große Torwart- Talent gehört dem U21-Kader des Kosovo an und spielte vor seinem Wechsel 2017 nach Magdeburg auch für den Nachwuchs des FV Löchgau und der SG Sonnenhof Großaspach. „Wir haben jetzt einen Dreikampf um den Platz im Tor“, freut sich Oliver Dense, der Sportliche Leiter der Nullachter, über den wiederbelebten Konkurrenzkampf. Um den Status als Nummer eins wetteifern nun der bisherige Stammkeeper Sven Burkhardt (36), der aus Weilimdorf zum Team gestoßene Ferdek (23) und eben Berisha.

Zusage per Handschlag

Nicht gut zu sprechen sind die Bissinger Verantwortlichen dagegen auf Leon Braun (22). Nach Denses Darstellung habe der bisherige Mittelfeldspieler des SGV Freiberg beim FSV 08 nach erfolgter Einigung vor dreieinhalb Wochen für die neue Saison per Handschlag zugesagt, den Verein aber gebeten, die Personalie noch nicht publik zu machen. „Nach seinem Urlaub war er dann plötzlich nicht mehr greifbar, und wir haben eine weitere Woche später aus der Presse erfahren, dass er bei den Kickers unterschrieben hat“, stellt Dense gegenüber der BZ fest und spricht von einer „Posse“ und einem „falschen Spiel“. Am Montag hatte der Oberliga-Rivale aus Stuttgart-Degerloch Brauns Verpflichtung bekannt gegeben – ebenso wie die von SGV-Schlussmann Thomas Bromma. „Zum Glück hat er seine charakterliche Maske vorher fallen lassen“, ärgert sich Dense über Braun und bedauert, dass die Nullachter aufgrund dessen Zusage anderen Kandidaten abgesagt hätten.

Auch der Bissinger Oberliga- Mitstreiter SGV Freiberg ist vom Weggang des Leistungsträgers überrascht worden, „da Leon und Thomas dem SGV schon ihre mündliche Zusage gegeben hatten“, wie es auf einem Statement auf der Facebook-Seite des Vereins vom Dienstagmorgen heißt. Derweil haben die Freiberger mit Volkan Celiktas einen weiteren Neuzugang an Land gezogen. Der vielseitig einsetzbare Defensivmann kommt aus der Regionalliga Bayern vom FV Illertissen und hat zwischen 2011 und 2013 bereits in der Jugend das SGV-Trikot getragen.