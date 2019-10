Was war das doch am Mittwochabend für ein spannender und rasanter Pokalkampf gegen den klassenhöheren Regionalligisten SSV Ulm gewesen. Gegen dessen Namensvetter aus Reutlingen war beim Oberliga-Spiel des FSV 08 Bissingen am Samstag nichts mehr davon zu sehen. Gerade so, als stünde eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld. Doch Trainer Alfonso Garcia vertraute genau den elf Spielern, die am Mittwoch so unglücklich ausgeschieden waren. Dieses Vertrauen rechtfertigte allerdings kein einziger der Spieler und Bissingen unterlag völlig zurecht gegen den bis dato auswärts noch komplett torlosen Tabellenvorletzten mit 0:3.

Nein, das kräftezehrende Pokalspiel nur drei Tage zuvor wollte Garcia nicht als Ausrede gelten lassen. Er war vielmehr stinksauer über die Einstellung seiner Spieler und hielt beinahe schon eine Brandrede auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Wir können ein schlechtes Spiel machen. Das ist jedem schon passiert. Das ist mir passiert, das passiert jedem. Aber ich muss mir den Arsch aufreißen und muss mich dagegen stemmen. Wir haben uns einfach ergeben“, zürnte der 08-Coach. „Vielleicht hätte ich früher wechseln müssen. Aber eigentlich hätte ich dann schon nach zehn Minuten wechseln können. Aber wen? Heute hätte man von eins bis elf jeden austauschen können“, fügte er auf Nachfrage hinzu. „Vielleicht muss man das dann auch tatsächlich mal machen, wenn sie nicht alles geben. 90 Minuten lang habe ich heute keine einzige Anweisung von einem meiner Spieler gehört. Da war eine Taubstummen-Mannschaft auf dem Platz. Das funktioniert so nicht. Man muss sich gegenseitig helfen, gerade wenn es nicht läuft. Die Reutlinger haben von der ersten bis zur 90. Minute gequatscht. Da war eine Mannschaft auf dem Platz. Und das waren wir heute eben nicht“, kritisierte Garcia weiter.

Tatsächlich hatten die Bissinger, die in den ersten zwei, drei Minuten einigermaßen Vorwärtsdrang an den Tag legten, die einzig nennenswerte Gelegenheit Sekunden vor Schluss, als Riccardo Gorgolione den eingewechselten Michael Deutsche in die Gasse schickte und der mit einem platzierten Ball auf die lange Ecke haarscharf an Enrico Piu scheiterte, der sich ganz lang machte und noch die Hand dran bekam.

Spätestens in der vierten Minute war es mit der anfänglichen Herrlichkeit der Gastgeber jedoch vorbei gewesen, als Reutlingens bislang bester Torschütze Onesi Kuengienda völlig unbedrängt zum Kopfball kam, aber darüber wohl so überrascht war, dass er das Leder nicht im Netz unterbrachte. Fortan spielten aber nur die Gäste. Es bestand jedoch Hoffnung, dass es wenigstens torlos in die Pause gehen würde, wo Garcia sein Team vielleicht noch einmal aufwecken könnte. Denn allzu viel Produktives brachte der SSV auch nicht zustande. Tatsächlich war das 1:0 in der 43. Minute die erste nennenswerte Szene nach Kuengiendas Chance in der vierten Minute. Diesmal war der Kongolese Vorlagengeber, spielte den Ball von rechts von der Grundauslinie scharf in die Mitte, wo Willie Sauerborn quasi nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte.

Die Hoffnung auf Besserung durch Garcias Pausenansprache hielt keine fünf Minuten. In der 50. Minute gab es Freistoß für die Gäste an der rechten Strafraumkante. Armin Zukic brachte das Leder so scharf in den Fünfmeterraum, dass Kuengienda den Ball nicht kontrollieren konnte. Daniel Elfaldi schaltete aber blitzschnell und staubte zum 2:0 ab.

Garcia nahm nun nach und nach seine Wechsel vor. Doch die änderten nichts daran, dass seine Elf offensiv quasi nicht mitspielte und defensiv immer wieder über die rechte Reutlinger Angriffsseite Probleme hatte. So auch in der 79. Minute, als Ruben Reisig nach Flanke von rechts an den rechten Pfosten köpfte. Eine Minute später machte es der SSV dann besser. Diesmal spielte Kuengiende da das Leder von links scharf in die Mitte und dann war nicht ganz klar ersichtlich, ob 08-Verteidiger Anil Sarak oder Felix Heim zuletzt am Ball war. jedenfalls landete der im Netz. Heim wurde offiziell als Torschütze angegeben. Nach der eingangs erwähnten Chance von Deutsche erfolgte schließlich der aus Bissinger Sicht beste Pfiff – der Schlusspfiff. Denn Garcia hätte wohl komplett durchwechseln müssen, um an diesem Tag eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu bekommen.