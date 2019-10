Vor großen Herausforderungen in der Oberliga Baden-Württemberg stehen an diesem Samstag (15.30 Uhr) der FSV 08 Bissingen und der SGV Freiberg. Für beide Mannschaften geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten oder bestensfalls zu verkürzen. „Mit einer kleinen Serie kann man sich oben festsetzen“, ist Freibergs Trainer Mario Estasi überzeugt. Er sagt aber auch: „In dieser engen Liga kann wirklich jeder jeden schlagen.“

Beim FSV 08 Bissingen hat das Trainerteam zusammen mit der Mannschaft die 0:3-Heimpleite gegen den SSV Reutlingen analysiert. „An diesem Tag hat einfach nichts funktioniert. Ich hätte vielleicht nach dem Pokalspiel vier, fünf Wechsel vornehmen sollen“, sagt 08-Coach Alfonso Garcia selbstkritisch. „Mit einem Sieg wären wir oben dran gewesen“, verweist er auf die drangvolle Enge im Verfolgerfeld von Tabellenführer 1. Göppinger SV. Mit ihren 16 Punkten auf Platz zehn haben die Nullachter lediglich zwei Zähler Rückstand auf den Tabellendritten VfB Stuttgart II bei dem sie an diesem Samstag im Robert-Schlienz-Stadion im Schatten der Mercedes-Benz-Arena zu Gast sind.

Spielstarker Topfavorit

„Das sind solche Spiele, vor denen man nicht großartig was sagen muss“, weiß Garcia und setzt auf die hohe Eigenmotivation in der Partie beim spielstarken Topfavoriten mit der besonderen Infrastruktur. Fehlen wird in den kommenden drei, vier Wochen Sommer-Neuzugang Pascal Wolter, der sich im Training am Montag einen Außenbandriss zugezogen hat. Dabei war der Ex-Löchgauer auf einem guten Weg und gehörte zuletzt dreimal in Folge der Startformation an. Garcia wird aber nicht nur Wolters Position im defensiven Mittelfeld neben Yannick Toth neu besetzen, sondern plant auch sonst die eine oder andere Änderung. „Eventuell werden wir es auch taktisch etwas anders angehen“, deutet der 08-Trainer an.

„Man muss sie bekämpfen, über Zweikämpfe kommen und ihnen die Lust am Spielen nehmen. Denn wenn die Stuttgarter den Ball laufen lassen, wird es gefährlich. Das ist schon eine super Truppe“, fordert Garcia Grundsätzliches von seinem Team. Der VfB Stuttgart II hat mit der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Nöttingen eine Fehlstart hingelegt, danach aber die folgenden vier Heimpartien gewonnen. In der Gesamtbilanz stehen fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt musste sich der VfB II beim Aufsteiger Freiburger FC mit einem 1:1 begnügen. Immer wieder kamen auch Spieler zum Einsatz, die fest zum Zweitliga-Kader gehören. Das könnte auch im Spiel gegen den FSV 08 der Fall sein, zumal der VfB Stuttgart in der Zweiten Liga erst am Sonntag gegen den KSV Holstein Kiel antreten muss. Gut möglich, dass junge Profis wie Pablo Klimowicz, Roberto Massimo und Tanguy Coulibaly auch am Samstag zum Einsatz kommen.

Einen schweren Start in Bad Cannstatt hatte aufgrund einer hartnäckigen Verletzung der Ex-Freiberger Marcel Sökler, in der vergangenen Runde mit 32 Treffern bester Torschütze der Oberliga. Mittlerweile allerdings ist Sökler fit und kommt immer besser in Fahrt.

Als „Mannschaft der Stunde bezeichnet Coach Estasi vom SGV Freiberg den SV Oberachern. Das Team vom Schwarzwaldrand ist seit vier Spieltagen ungeschlagen und hat vor zwei Wochen für Aufsehen gesorgt. Der SVO holte in den letzten acht Minuten gegen die Stuttgarter Kickers einen 1:4-Rückstand auf und kam in der Nachspielzeit noch zum 4:4-Ausgleich. Erneut viermal getroffen hat der SVO vor einer Woche beim 4:0 in Dorfmerkingen. Davor gab es ein 1:1 in Pforzheim und ein 3:1 über den SV Sandhausen II. Mit elf Toren führt Oberacherns Nico Huber die Torschützenliste der Liga an.

Umstellungen bewähren sich

„Es wird schwer auf dem kleinen Platz in Oberachern, aber wir wollen das Maximale holen“, kündigt Estasi an. Pausieren müssen nach wie vor der gesperrte Hakan Kutlu sowie die Langzeitverletzten Daniel Kaiser und Patrick Fossi. Die Umstellungen vor dem Spiel gegen den FC Nöttingen haben sich bewährt. Mit dem erfahrenen Alexander Loch im Tor und Denis Zagaria in der Innenverteidigung spielte der SGV erstmals in dieser Saison zu Null. Es scheint, als ob nach dem personellen Umbruch und den vielen Ausfällen im Sommer langsam eine Stammformation gefunden ist. In der Auswärtstabelle belegen die Freiberger mit drei Siegen und zwei Niederlagen Platz vier, in der realen Tabelle sind sie Neunter, punktgleich mit dem auf Rang fünf stehenden SV Oberachern.