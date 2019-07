Die Generalprobe vor dem Start in die neue Oberligasaison am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Sandhausen U 23 absolviert der FSV 08 Bietigheim-Bissingen an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der ersten Runde des württembergischen Pokalwettbewerbs beim Landesliga-Aufsteiger SV Leingarten. „Für uns zählt nur der Einzug in die nächste Runde“, macht 08-Trainer Alfonso Garcia klar, was er von seiner Mannschaft am Fuße des Heuchelbergs erwartet. In der nächsten Runde hätten die Nullachter vielleicht ein Stadtderby, denn der Siege von Leingarten trifft dann auf den Gewinner der Partie zwischen NK Croatia Bietigheim und der SG Sindringen/Ernsbach.

Vier Tage vor dem Punktspielauftakt in der Oberliga wird Garcia eventuell noch ein paar Varianten ausprobieren. „Ich glaube nicht, dass in Leingarten schon die Mannschaft spielt, die gegen Sandhausen beginnt“, lässt sich der Bissinger Coach noch einige Optionen offen. Das betrifft auch die Torhüterposition. Die teilten sich in den bisherigen Tests die Neuzugänge Bleron Berisha und Dominik Ferdek. Rechtzeitig zum Start der Pflichtspiele hat sich Stammkeeper Sven Burkhardt nach einer Verletzungspause zurückgemeldet und stand in der Vorbereitungspartie gegen die TSG Backnang zwischen den Pfosten. Verzichten muss Garcia auf den urlaubenden Sebastian Gleißner, der nach Angaben seines Trainers in guter Form war. Nicht ganz fit ist Neuzugang Pascal Wolter. Ihn hätte sich Gracia auf Gleißners Position vorstelllen können. Denn in Leingarten sollen es wieder zwei Sechser im Mittelfeld richten, nachdem die Nullachter gegen die TSG Backnang (0:2) eine extrem offensive Ausrichtung gewählt hatten. „Da haben wir gut gespielt, aber einfach zu viele Chancen vergeben und zu wenig nach hinten gearbeitet“, berichtet der 08-Trainer.

Der SV Leingarten wurde in der Saison 2018/19 Meister in der Bezirksliga Unterland und kehrt damit nach einer Saison in die Landesliga zurück. In 32 Spielen brachte es der SVL auf 80 Punkte und erzielte 107 Tore.Das Unterländer Pokalfinale verlor der SVL gegen die SG Stetten-Kleingartach mit 1:2.