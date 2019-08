Mit einem 4:3 (2:2)-Auswärtssieg beim TSV Pfedelbach sicherte sich der Landesligist SV Germania Bietigheim in der neuen Saison am zweiten Spieltag die ersten drei Punkte. Die hatten sich die Bietigheimer redlich verdient, allerdings wäre ein deutlicheres Ergebnis und eine frühere Entscheidung möglich gewesen. Immerhin bestimmte der SVG das Spielgeschehen über die vollen 90 Minuten. „Es war gefühlt ein Zwei-Klassen-Unterschied“, fand SVG-Coach Matthias Schmid.

Dominik Wolter hatte den SVG zunächst mit 1:0 in Führung gebracht (20.), doch kamen die Gastgeber nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich durch Michael Blondowski (28.), die Abwehr den Torschützen frei zum Schuss kommen ließ. Mehrfach vergab der SVG hochkarätige Möglichkeiten. So traf Marc Agyemang nur die Latte, Wolter verfehlte das Tor per Kopf um Zentimeter und auch Patrick Kraut war nicht erfolgreich. So dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe Wolter für das verdiente 2:1 sorgte (44.). In der Nachspielzeit erhielten die Pfedelbacher jedoch noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den Blondowski sicher zum 2:2 verwandelte (45.+1,).

Trotz Überlegenheit hinten

Kurz nach dem Wiederanpfiff schockte Marco Rehklau die Bietigheimer mit seinem Führungstreffer zum 3:2 in der 52. Minute. Die Schockstarre hielt nicht lange an. Das Spielgeschehen verlief schnell wieder nur noch in Richtung des Pfedelbacher Tores. Per Foulelfmeter traf Wolter zum 3:3 (57.). Edison Cenaj verwertete schließlich in der 73. Minute eine Hereingabe von Isa Gökmen zum 4:3-Siegtreffer. Danach vergaben die Germanen weitere Chancen. In der Schlussminute sah Marc Agyemang nach einem Foul noch die Gelb-Rote Karte.

„An unserer Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten. Zudem haben wir bei den Gegentoren schlecht verteidigt“, meine Germania-Trainer Schmid nach der Partie. „Wichtig ist aber, dass wir die Sache fußballerisch gelöst haben und die ersten drei Punkte geholt haben. Damit haben wir vor dem Pferdemarktspiel am Samstag gegen Löchgau den Druck rausgenommen. Alles in allem haben wir die schwierige Aufgabe in Pfedelbach gut gelöst“, so Schmid. Vor der Aufgabe in der Liga erwarten die Germanen am Mittwoch (17.15 Uhr) im Ellental im Pokalwettbewerb den Oberligisten und Nachbarn FSV 08 Bissingen.

SV Germania Bietigheim: Jens Krüger – Schmidtke, Macorig, Hirsch – Agyemang, Tobias Krüger, Erkilic (55. Cenaj), Bauer, Kraut (71. Kraut) – Wolter (85. Tsiolakidis), Cardinale (71. Gökmen).