An diesem Samstag (14 Uhr) haben es die Oberligisten SGV Freiberg und der FSV 08 Bissingen mit Aufsteigern zu tun. Die Freiberger empfangen den Freiburger FC, die Nullachter sind auf der rauen Ostalb bei den Sportfreunden Dorfmerkingen zu Gast. Die Voraussetzungen sind nach den Ergebnissen in der Vorwoche in den Klubs recht unterschiedlich. Die Nullachter haben durch den 3:2-Sieg gegen den Topfavoriten Stuttgarter Kickers jede Menge Selbstvertrauen getankt, und wollen den Schwung mitnehmen und punktemäßig eine Woche vor dem Derby am heimischen Bruchwald gegen den SGV Freiberg nachlegen. Die Freiberger dagegen mussten sich unter der Woche von der 3:7-Schlappe beim FV Ravensburg erholen und wollen sich gegen den Aufsteiger aus dem Breisgau rehabilitieren.

„Wenn wir gewinnen, sind wir absolut im Soll“, hofft Mario Estasi auf eine Reaktion seiner Mannschaft auf die happige Niederlage in Ravensburg und auf drei Punkte. Der Trainer des SGV Freiberg warnt aber vor dem Freiburger FC: „Das wird nicht einfach. Die Mannschaft hat in drei Spielen kein Gegentor hinnehmen müssen und bei den Stuttgarter Kickers 0:0 gespielt. Respekt. Das zeugt von einer gewissen Stabilität. Die spielen bislang eine gute Runde.“

In drei Spielen ohne Gegentor

Die Freiburger haben es mit ihrem Dauertrainer Ralf Eckert, der den FFC in der siebten Saison betreut, im dritten Anlauf über die Relegation zurück in die Oberliga geschafft. Abgestiegen sind sie 2016 gemeinsam mit dem SGV Freiberg, der damals am vorletzten Spieltag im Breisgau mit 0:4 verloren hat. Coach Eckert hat eine eingespielte Mannschaft zur Verfügung, die in großen Teilen seit Jahren zusammen ist. Einem 2:0-Heimerfolg gegen den 1. CfR Pforzheim folgten torlose Unentschieden bei den Stuttgarter Kickers und gegen den Mitaufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen.

Beim SGV Freiberg entspannt sich die personelle Situation Woche für Woche. In Ravensburg war erstmals Neuzugang Ouadie Barini als Einwechselspieler dabei und erzielte einen Treffer. Gegen Freiburg kehrt Hakan Kutlu nach seiner Rotsperre ins Team zurück. „Er hilft uns sofort weiter“, freut sich Estasi auf den Einsatz des schussgewaltigen Offensivspielers. Auch Defensivmann Filip Milisic hat nach seiner Verletzungspause aufgeholt. Fraglich ist der Einsatz des erkrankten David Müller.

Auf den längerfristigen Ausfall von Patrick Fossi, der beim Spiel in Ravensburg einen Innenbandriss im Knie erlitten hat, haben die SGV-Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Nico Seegert reagiert (die BZ berichtete). Möglich, dass der Mittelfeldspieler schon gegen Freiburg sein Debüt gibt. Von Seegerts Erfahrung aus höheren Ligen erhofft sich der Freiberger Coach mehr Stabilität im zentralen Bereich: „Wir waren in Ravensburg 20 Minuten lang klar die bessere Mannschaft. Dann waren wir aber naiv unterwegs. Mit Seegert haben wir einen Spieler geholt, der für unsere unerfahrene Mannschaft sofort startklar ist.“

Erfahrung für das Meisterteam

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben eine Spielklasse höher keinerlei Anpassungsprobleme. Im zweiten Heimspiel erwarten sie an diesem Samstag den Vorjahresdritten FSV 08 Bissingen. Der Verbandsliga-Meister der Saison 2018/19 verlor zum Auftakt bei der Neckarsulmer Sport-Union mit 0:1, besiegte bei der Oberliga-Heimpremiere dann aber den FV Ravensburg mit 2:0. In Freiburg holte sich das Team von Trainer Helmut Dietterle beim 0:0 einen Punkt. Die bisherigen Ergebnisse sprechen für eine defensive Stabilität. Mit Marco Haller(TSV Nördlingen) hat der Regisseur das Meisterteam zur neuen Saison verlassen, ansonsten steht auch Dietterle eine eingespielte Einheit zur Verfügung. Um den Kader für die Oberliga zu stabilisieren, fügten ihm die Verantwortlichen eine geballte Ladung an Erfahrung zu. Der mittlerweile 38-jährige Andreas Mayer kehrte nach vielen Stationen in der Zweiten und Dritten Liga sowie in der Regionalliga zu seinem Heimatverein zurück und ist noch immer ein schlitzohriger Standardspezialist. 35 Jahre ist seit ein paar Tagen Marc Gallego, der auch eine ganze Reihe Vereine im Profibereich hinter sich hat und nun Führungskraft beim Aufsteiger von der Ostalb ist. Die Sportfreunde machten 2017 bundesweit auf sich aufmerksam. Zuerst gewannen sie im württembergischen Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers in deren Stadion auf der Waldau mit 3:1 und trafen dann in der ersten DFB-Pokalrunde im benachbarten Aalen auf RB Leipzig.

„Jetzt erst mal Dorfmerkingen“, lautet die Devise von Bissingens Trainer Alfonso Garcia, der mit seiner Mannschaft in der kommenden Woche zwei Schlagerspiele zu bestreiten hat. Am Mittwoch (17.15 Uhr) gastieren die Nullachter in der dritten Pokalrunde im Sportpark Ellental zum Stadtderby beim SV Germania Bietigheim, und am Pferdemarktsamstag (14 Uhr) erwarten sie in der Oberliga den SGV Freiberg zum Prestigeduell.

Gut, dass personell bei den Bissingern alles passt, nachdem auch Patrick Milchraum das Mannschaftsraining wieder aufgenommen hat. Personelle Veränderungen gegenüber dem Spiel gegen die Stuttgarter Kickers sind möglich, aber nicht zwingend geplant. „Da muss ich mir noch Gedanken machen“, meinte Garcia am Freitag. Wahrscheinlich bleibt der Trainer bei der gegen die Kickers bewährten Grundformation mit der Viererkette in der Abwehr. „Wir haben wenig Großchancen der Kickers zugelassen. Aber wir müssen noch einiges tun, um das, was wir gegen die Stuttgarter über 70 Minuten gezeigt haben, über das gesamte Spiel hinzubekommen“, hat der 08-Coach noch Ansätze zu Verbesserungen. Er ist aber zuversichtlich: „Die Jungs haben Selbstvertrauen, nachdem sie gesehen haben, dass es geht. Wir haben etwas länger gebraucht, aber wir sind auf den richtigen Bahnen. Jetzt gilt es nachzulegen. Wir freuen uns auf Dorfmerkingen, das wird interessant. Ein weiterer Sieg wäre cool.“