Den zwei höchstklassigsten Fußball-Vereinen der Stadt Bietigheim-Bissingen stehen aufregende Tage bevor. An diesem Mittwoch (17.15 Uhr) messen sich in der dritten WFV-Pokal-Runde der gastgebende SV Germania Bietigheim und der FSV 08 Bissingen. Am Samstag bestreiten beide Klubs dann im Ligabetrieb zwei Prestigeduelle, die extra zur Pferdemarkt-Zeit terminiert worden sind: Um 14 Uhr trifft 08 Bissingen am Bruchwald auf den Oberliga-Erzrivalen SGV Freiberg. Zwei Stunden später wird im Sportpark Ellental das Landesliga-Derby zwischen den Germanen und dem FV Löchgau angepfiffen. „Das wird eine tolle Woche für uns, wir gehen mit viel Enthusiasmus an die Sache heran“, sagt SVG-Trainer Matthias Schmid. „Die Jungs sind gut drauf und wollen sich vor einer schönen Kulisse zeigen“

Schmid installiert Fünferkette

Beim Pokal-Highlight gegen die zwei Klassen höher kickenden Bissinger ist seine Truppe allerdings krasser Außenseiter. Bereits in der Vorbereitung standen sich beide Teams gegenüber. Im Juli setzte sich der FSV 08 klar mit 6:0 durch. „Diesmal werden wir uns besser präsentieren und mehr dagegenhalten, denn wir sind jetzt kräftemäßig und läuferisch wesentlich weiter. Wir werden alles raushauen“, kündigt Schmid an. Der Coach vertraut auf eine massive Defensive, die größtenteils mit höherklassig erfahrenen Akteuren bestückt ist. Den schnellen Bissinger Flügelspielern will er mit einer Fünfer- Abwehrkette begegnen. „Wichtig wird sein, möglichst lange hinten die Null zu halten“, sagt Schmid. „Wenn es bei uns gut läuft und vieles passt, ist vielleicht sogar eine Verlängerung drin.“

Im Germania-Tor wird Joshua Pfahl den beruflich verhinderten Stammkeeper Jens Krüger ersetzen. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen und der frühen Anstoßzeit sind auch Patrick Kraut und Tobias Krüger nicht dabei. Zudem fehlen die verletzten Jonas Schneider und Demir Januzi, die im Urlaub weilenden Stürmer Marco Schröder und Erhan Erkilic sowie der gelb-rot-gesperrte Marc Agyemang.

Nichts dem Zufall überlassen wollen die Bissinger. „Der Einzug ins Achtelfinale ist Pflicht“, sagt 08-Trainer Alfonso Garcia, der auf personelle Experimente verzichten will. „Wenn wir das Spiel mit 100 Prozent Ernst angehen, werden wir es gewinnen, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen. Ich habe großen Respekt vor dem, was die Germanen in den letzten Jahren geleistet haben.“ Bei den bisherigen Pokalauftritten gegen Leingarten (2:0) und Sindringen/Ernsbach (1:0), beide ebenfalls aus der Landesliga, hatten sich seine Schützlinge schwer getan.

Das Team vom Bruchwald kommt vollzählig ins Ellental. Yannick Toth setzte am Montag zwar wegen einer Erkältung mit dem Training aus. Der Mittelfeldmann wird aber im Pokalderby wohl wieder dem Bissinger Kader angehören. Wie sein Bietigheimer Kollege Schmid wird auch Garcia auf der Torhüterposition einen Wechsel vornehmen: Dominik Ferdek, der in den ersten vier Oberliga-Partien zwischen den Pfosten stand, erhält eine Pause. Für ihn rückt Routinier Sven Burkhardt in die Startelf. „Sven gibt im Training Gas. Man spürt, dass er unbedingt spielen will“, meint der Coach.

Der FV Löchgau kämpft am Samstag (17.15 Uhr) ebenfalls ums Weiterkommen. Der Verbandsliga-Absteiger ist beim Landesliga-Mitstreiter Spvgg Satteldorf zu Gast. „Der Sprung ins Achtelfinale wäre etwas Besonderes für unseren Verein. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt mal so weit gekommen sind“, sagt FVL-Trainer Thomas Herbst, der gegenüber Sonntag (1:1 gegen Leingarten) nur auf einen Spieler verzichten muss: Abwehrmann Pascal Haug fehlt berufsbedingt. Mit Schwaikheim (10:9 nach Elfmeterschießen) und Crailsheim (2:0) hat Löchgau zwei Klassenrivalen aus dem Wettbewerb befördert – jeweils auswärts. Ein gutes Omen?