Mit einem Gastspiel beim Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg beginnt für die SG Sonnenhof Großaspach an diesem Samstag (14 Uhr) die sechste Drittliga-Runde in Folge. Nach dem Abstieg des VfR Aalen ist der selbsternannte Dorfklub die Nummer drei im württembergischen Fußball – nach den beiden Zweitligisten VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim. In der dritthöchsten deutschen Spielklasse gilt die SG mit ihrem Erste-Mannschafts-Etat von zwei Millionen einmal mehr als Hecht im Karpfenteich. „Wir haben in den vergangen Jahren eine positive Entwicklung genommen, und an der wollen wir weiter arbeiten“, sagt Joannis Koukoutrigas. Das Vorstandsmitglied dämpft allerdings die Hoffnung von manchen Super-Optimisten im Umfeld, die nach sechs Jahren in Liga drei vom nächsten Sprung nach oben träumen: „Der Trichter wird immer kleiner. Jetzt von der Zweiten Liga zu sprechen, wäre fatal.“

Vielmehr lautet das Ziel im Fautenhau erneut Klassenerhalt. Der neue alte Trainer Oliver Zapel, der die Aspacher Kicker bereits in der Spielzeit 2016/17 coachte und damals auf Rang zehn führte, soll dem Klub eine weitere Zitterpartie ersparen. In der Vorsaison machte die SG Sonnenhof erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt und versuchte es mit drei verschiedenen Übungsleitern. „Die Erfahrung der Spieler, im Abstiegskampf bestanden zu haben, ist fast nicht zu bezahlen. Die Stresssituation, die andere Vereine vielleicht im Laufe einer Saison ereilt, ist vielen unserer Spieler bekannt“, sagt Zapel. „Sie wissen, dass sie schon einmal den Weg da herausgefunden haben und können damit besser umgehen – sofern wir tatsächlich wieder in so eine Situation geraten sollten.“

Die anvisierten 45 Punkte für den Klassenerhalt möchte der Fußball-Lehrer mit einer mutigen, aktiven und offensiven Spielweise holen. Damit will er zugleich den zweifelhaften Ruf als Remiskönig der Liga loswerden – in der Vorsaison gab es 18 Unentschieden – und mehr Zuschauer in die heimische Mechatronik- Arena locken. 2018/19 kamen im Schnitt nur 2864 Besucher zu den 19 Heimpartien des Dorfklubs, was hinter Absteiger Lotte (2505) den vorletzten Platz bedeutete. Zum Vergleich: Der 1. FC Kaiserslautern war mit 21 140 Fans der Zuschauerkrösus, der Durchschnitt aller 20 Klubs lag bei 8133 Besuchern pro Spiel.

Mit Stammkeeper Kevin Broll (zu Dynamo Dresden), Mittelfeld-Ass Philipp Hercher (1. FC Kaiserslautern) und Stürmer Makana Baku (Holstein Kiel) hat die SG Sonnenhof drei Leistungsträger verloren. Obwohl die SG Kou­koutrigas zufolge mit Dominik Pelivan verlängern wollte, entschied sich der zuletzt formstarke Sechser zum Weggang – und steht aktuell noch ohne Verein da.

Die acht externen Neuzugänge bringen viel Potenzial mit, das Gros zählt zur Kategorie „jung und entwicklungsfähig“. Die prominenteste Verstärkung ist aber der 29-jährige Dimitry Imbongo Boele. Der französisch-kongolesische Stürmer kam von Alemannia Aachen und schoss zuletzt in der Regionalliga West 11 Tore in 27 Spielen. Zwischen 2012 und 2018 ging Imbongo in der US-amerikanischen Major League Soccer (New England Revolution) sowie in Österreichs Zweiter Liga (Kapfenberger SV, LASK Linz, Wacker Innsbruck) auf Torejagd. „Seit Jahren ist unsere Philosophie, ein Weiterbildungsverein zu sein“, sagt Koukoutrigas. „Wir haben den Kader nach unseren Möglichkeiten bestmöglich verstärkt, hatten so gut wie keine weiteren verletzten Spieler und haben zudem unsere Neuverpflichtungen sehr schnell integriert.“