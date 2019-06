Es sollte ein Fußballfest werden: Der NK Croatia Bietigheim war anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins in diesem Jahr Ausrichter der Deutschen Fußballmeisterschaften der kroatischen Fußballmannschaften. Mannschaften aus der gesamten Bundesrepublik, darunter mit Croatia Berlin sogar ein Verbandsligist, waren nach Bietigheim gekommen, um den deutschen Meister zu ermitteln, der dann im kommenden Jahr an der Europameisterschaft in Zagreb teilnehmen sollte. Doch dann machte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Am Vormittag hatte das Turnier planmäßig mit der Vorrunde begonnen. Die Gastgeber aus Bietigheim überstanden den Auftakt bei zwei Siegen und einem Remis ohne Niederlage. Doch bereits vor der Zwischenrunde musste das Turnier aufgrund der starken Regenfälle zunächst unterbrochen werden. Der Stimmung tat dies zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen Abbruch. So feierten zum Beispiel die Spieler aus Hannover fröhlich singend, obwohl sie in der Vorrunde ausgeschieden waren.

Nach längerer Unterbrechung wurde mit der Zwischenrunde begonnen. Der NK Croatia Bietigheim bezwang dabei Zagreb Kassel mit 6:0, Croatia Mühlheim schlug Slaven Stuttgart 3:0. Bietigheims scheidender Trainer George Carter zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben starke Spiele gemacht. Ziel war es, Spaß zu haben und sich für die Finalrunde zu qualifizieren, mindestens also für das Spiel um Platz drei“, so Carter. Daraus wurde letztlich nichts, weil es nach einer kurzen Phase ohne Regen zu gewittern begann. Die Plätze waren trotz guter Pflege kaum noch bespielbar, so sehr prasselte der Regen auf die Spielfelder. Schließlich kam die Gefahr des Gewitters hinzu, sodass die Veranstalter das Turnier schweren Herzens abbrachen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Croatia Reutlingen 6:0 gegen Zagreb Kassel, zwischen Croatia Berlin und Croatia Mühlheim stand es 0:0.

„Ob und wie das Turnier nun fortgesetzt wird, steht in den Sternen und wird von den kroatischen Fußballvereinen Deutschlands noch entschieden. Es ist logistisch nicht ganz einfach, die Mannschaften aus ganz Deutschlands an einen Ort zu bringen“, betont Miroslav Korenic. Der Schriftführer des Bietigheimer Fußballvereins, der maßgeblichen Anteil an der Organisation des Turniers hatte, bedankte sich ausdrücklich bei allen Helfern, die an Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beteiligt waren. Allein – das Wetter wollte nicht mitspielen. Somit wurde es nichts mit einer möglichen Teilnahme der Bietigheimer an der Europameisterschaft in Zagreb – vorerst.