Der FV Löchgau hat seine ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen zwei Gegner aus der Kreisliga A 1 souverän gemeistert. Am Samstag gewann der Landesligist beim FC Marbach nach Toren von Terry Asare (20.), Fabian Gurth (43.), Cihat Aytac (80.) und Marco Knittel (87.) mit 4:0. Am Sonntag folgte ein 7:1 zu Hause gegen den SGV Murr. Für Löchgau trafen Janis Lamatsch (7./12.), Kubilay Baki (27.), Gianluca Annunziata (32.), Cedric Cramer (61./89.) und Knittel (71.). Der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer gelang Timm Hauser (17.). „Nach der anstrengenden ersten Trainingswoche waren das zwei gute Spiele von uns“, sagte FVL-Trainer Thomas Herbst. Am Dienstag (19.30 Uhr) erwarten die Löchgauer den Bezirksliga-Vizemeister Croatia Bietigheim zum nächsten Test.