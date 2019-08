Einer dominanten ersten Hälfte folgten schwache 45 Minuten nach der Pause. Weil der SV Kaisersbach kurz vor dem Halbzeitpfiff die einzige Unaufmerksamkeit des FV Löchgau in Abschnitt eins ausnutzte und die Roten danach nicht mehr wirklich gefährlich wurden, ging das erste Saisonspiel in der Landesliga mit 0:1 verloren. Für die Elf von Trainer Thomas Herbst steht nach dem Abstieg aus der Verbandsliga nun die Heimpremiere auf dem Programm. Dabei geht es erneut – wie schon in Kaisersbach – gegen einen Liga-Neuling. Die Partie gegen den SV Leingarten beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Mit im Kader dabei ist dann auch wieder Mario Andric, der aus dem Urlaub zurückgekehrt und, genau wie Marco Stephani (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel), wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Spiel findet auf Rasen statt

Auch wenn die letzten Einheiten vorrangig auf dem Kunstrasenplatz stattfanden, wird am Sonntag auf Rasen gespielt. Trainer Herbst hofft, dass seine Schützlinge auf dem für sie eher ungewohnten Geläuf das FVL-typische „auf Ballbesitz und Kontrolle“ (Herbst) ausgelegte Spiel bieten können. Den SV Leingarten erwartet der Coach der Roten vorrangig defensiv eingestellt. Aber: „Sie werden alles probieren.“

Anders als die Gastgeber ist der Meister der Bezirksliga Unterland nach dem Auftaktspiel nicht ohne Punkte. Gegen den TSV Pfedelbach holte der SVL nach zweimaliger Führung ein 2:2-Unentschieden. „Wir wollen mit dem gleichen Ansatz wie in den Pokal- und Vorbereitungsspielen zu Werke gehen“, erklärt Herbst. Das heißt: „Viele Torchancen erspielen und aus offensiver Ausrichtung mit Zug nach vorne spielen.“ Weil das in der Vorwoche nur in Hälfte eins gelang, dabei aber kein Treffer heraussprang, fuhren die Löchgauer mit leeren Händen aus Kaisersbach nach Hause. „Gegen Leingarten wollen wir es im entscheidenden Bereich – vor dem Tor – besser machen“, gibt Herbst vor.

Für den SV Germania Bietigheim geht es am zweiten Spieltag mit der Auswärtspartie beim TSV Pfedelbach weiter. Anpfiff im Hohenlohe-Kreis ist ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr.

Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt hofft Trainer Matthias Schmid darauf, dass sein Team gegen den im dritten Jahr in der Landesliga spielenden TSV ein anderes Gesicht zeigt als in der Vorwoche. „Fehlendes Tempo und mangelnde Aggressivität“ machte der Germania-Coach da als Hauptursachen für die 1:2-Heimpleite gegen den TSV Schornbach aus. Immerhin einen Punkt konnten dagegen die Pfedelbacher in ihrem ersten Saisonspiel beim SV Leingarten ergattern. Doppeltorschütze Michael Blondowski gelang in der 90. Spielminute der Ausgleich gegen den Aufsteiger.

Bereits am Samstag (14 Uhr) im Einsatz ist der TV Pflugfelden. Die Ludwigsburger treten beim Verbandsliga-Absteiger SV Breuningsweiler an. Nachdem es am ersten Spieltag zu Hause nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen die TSG Öhringen gereicht hat, greift die Elf von Christian Hofberger im Stadtteil Winnendens neu an.

Becker spricht von „Dummheit“

Mit jener TSG bekommt es am Samstag (15.30 Uhr) der Aufsteiger SV Salamander Kornwestheim zu tun. Wie alle anderen Mannschaften aus dem Kreis verpasste auch der SVK einen Dreier zum Saisonstart. Schlimmer noch: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TV Oeffingen war Coach Sascha Becker ordentlich angesäuert – er sprach von „eigener Dummheit“, die zu den Gegentreffern geführt habe. Gut, dass die Chance auf Wiedergutmachung für die Fahrstuhlmannschaft (drei Auf- und zwei Abstiege in den vergangenen sechs Jahren) schnell kommt.