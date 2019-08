Mit einem satten Linksschuss aus 16 Metern zum 1:1-Ausgleich rettete Kapitän Marius Kunde in der 89. Minute dem FSV 08 Bissingen im Oberliga-Spiel beim Aufsteiger Dorfmerkingen einen verdienten Punkt zum Start in eine Woche, in der zwei Schlagerspiele auf die Nullachter warten. Am Mittwoch (17.15 Uhr) gastieren sie im Sportpark Ellental zum Stadtderby in der dritten Pokalrunde beim Landesligisten SV Germania Bietigheim. Am Pferdemarkt-Samstag (14 Uhr) steigt am Bruchwald das Oberliga-Duell gegen den SGV Freiberg.

Der Aufschwung durch den 3:2-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers nach dem holprigen Start in die neue Saison schien auf der Ostalb schon wieder beendet, da schlugen die Bissinger doch noch zu. Durch ein kurioses Tor in der 56. Minute erzielt von Michael Wende lagen die Dorfmerkinger bis kurz vor Schluss mit 1:0 vorne. Nach der Führung hatten sie nach Kontern zwei, drei dicke Möglichkeiten, das zweite Tor nachzulegen.

Dabei hätten sich die Gäste das Zittern um einen Punkt ersparen können. In den ersten 20 Minuten hatten sie einen bärenstarken Auftritt hingelegt. Sie ließen den Ball laufen, waren spielfreudig, agierten variabel in der Offensive und hatten zwei gute Gelegenheiten. Yannick Toth wurde nach einem Querpass von Alexander Götz gerade noch am Abschluss gestört (3.), und Kundes Schuss fälschte ein Dorfmerkinger übers Tor ab (8.).

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit boten sich den Bissingern zwei verheißungsvolle Chancen. Simon Lindner scheiterte an Schlussmann Christian Zech, der seine erste Bewährungsprobe glänzend bestand (48.). Nach einem Freistoß von Götz beförderte Anil Sarak den Ball per Kopf knapp am Gehäuse der Sportfreunde vorbei.

Nach der so schwungvoll und dominant gestalteten ersten Hälfte der erste Halbzeit ebbte die Spielfreude und der Spielfluss der Bissinger stark ab, und Dorfmerkingen kam zu Chancen. Einmal verpasste Kapitän Daniel Nietzer eine Flanke nur um Haaresbreite, dann parierte 08-Keeper Dominik Ferdek einen Freistoß von Gallego per Faustabwehr, und auch bei Nietzers Drehschuss musste Ferdek rettend eingreifen.

Nachdem sich der Aufsteiger in der Anfangsphase einzig darauf beschränken musste, sich der Angriffe der Nullachter zu erwehren, zeigte das Team von Trainer-Routinier Helmut Dietterle seine Tauglichkeit für die oberste baden-württembergische Spielklasse. Das trifft auch auf das Umfeld und die Sportanlage mit dem gepflegten Rasenspielfeld zu. „Wir haben in den ersten vier Spielen gezeigt, dass wir oberligatauglich sind“, stellte Sportfreunde-Torwart Zech nach dem 1:1 gegen Bissingen fest.

Kurz vor dem Führungstor hatte sich Nietzer im Laufduell gegen Sarak durchgesetzt und war dann mit seinem Schrägschuss an Ferdek gescheitert (54.). Als der 08-Torhüter zwei Minuten später etwas zögerte, nutzte Gallego das Missverständnis in der Bissinger Abwehr zu einem gefühlvollen Heber, der am Lattenkreuz landete. Den abprallenden Ball verwandelte Wende zum 1:0 (56.).

Ngo klärt auf der Linie

Fünf Minuten später köpfte Bissingens Duc Thanh Ngo einen Heber von Bihr gerade noch aus dem oberen Torwinkel. Das zweite Tor der Sportfreunde verhinderte auch Ferdek, als er einen Flachschuss von Felix Gruber parierte. Diese Chancen kamen alle durch Konter der Gastgeber zustande. Die Räume hatten sich gegen anstürmende und auf den Ausgleich drängende Bissinger ergeben. Deren hoher Aufwand brachte lange keinen Ertrag, weil in Strafraumnähe zu wenig gelang und die Dorfmerkinger immer wieder einen Fuß dazwischen bekamen. Im Schlussspurt drängten die Bissinger vehement auf den Ausgleich. Marco Rienhardt hatte die dickste Chance zum Ausgleich, aber sein Drehschuss wurde noch abgefälscht. Und dann bekam Kunde doch noch freie Schussbahn und traf ins Dorfmerkinger Tor.