Der TASV Hessigheim bleibt das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga A 3. Auch nach dem achten Auftritt in dieser Saison hat das Team von Trainer Rico Scheurich noch eine makellos weiße Weste. Beim SV Illingen wurde es zwar etwas spannender, aber der Tabellenführer holte seinen achten Sieg. Dahinter verlor der TSV Häfnerhaslach den zweiten Platz durch eine nicht unbedingt erwartete Punkteteilung mit Aufsteiger SV Kaman Bönnigheim.

SV Illingen – TASV Hessigheim 1:3 (1:1)

Der TASV Hessigheim gewann ein dramatisches Spiel in Illingen mit 3:1. Häufig im Mittelpunkt der Partie stand Schiedsrichter Tobias Grab. Das Spiel zweier Aufstiegsaspiranten begann mit einem Paukenschlag: Bei einem Klärungsversuch des SVI landete der Ball vor den Füßen von Filippo Russo, welcher den Ball ins Tor schlenzte (2.). Fünf Minuten später hatte der TASV Glück, dass SVI-Torjäger Tim Scheuermann einen diskutablen Elfmeter an die Latte schoss. Vorausgegangen war ein Schuss an den angelegten Oberarm von Jan Reustle aus kürzester Distanz. Kurz darauf vergab Scheuermann freistehend im Fünfmeterraum. Der Ausgleich fiel dann in der 13. Minute. TASV-Schlussmann Tom Reichert parierte einen Freistoß von Chris Keller, aber Schiri Grab entschied zur großen Verwunderung der Hessigheimer auf Tor, da er den Ball hinter der Linie gesehen hatte. Auf der Gegenseite eroberte Dave Giordano den Ball und legte auf Julian Reiser quer, welcher den Ball ins Tor schoss. Grab gab den Treffer jedoch nicht, entschied auf Foul an SVI-Keeper Kim Berberich. Nach insgesamt ausgeglichener erster Hälfte, hatte Hessigheim im zweiten Durchgang mehr vom Spiel und die gefährlicheren Offensivaktionen. Die Folge war das 1:2 nach einer Stunde. Russo setzte Reiser ein, welcher sehenswert auf Giordano weiterleitete und dieser netzte frei vor Berberich ein. Illingen riskierte nun mehr und der TASV hatte dadurch Konterchancen. Die Entscheidung fiel jedoch per Standardsituation: Berberich verschätzte sich bei einem 45-Meter-Freistoß von Kai Rupertus und damit war die hektische Partie entschieden (81.).

Spvgg Besigheim – VfL Gemmrigheim 1:1 (1:1)

Die favorisierte Spvgg Besigheim musste sich im Lokalderby gegen den VfL Gemmrigheim mit einem 1:1 zufrieden geben. Das Team von Trainer George Carter konnte in diesem Spiel nicht an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Die Gäste spielten über 90 Minuten aus einer massiven Defensive heraus, womit die Spvgg Probleme hatte. In der 26. Minute kam Gemmrigheims Robin Kobar im Strafraum frei zum Schuss und traf zum 0:1 flach ins lange Eck. Doch die Antwort der Spvgg ließ nicht lange auf sich warten. Kosta Michailidis spielte Kaminski an der Strafraumgrenze an und der vollendet unbedrängt mit einem Schuss in die obere rechte Torecke zum 1:1. Nach der Pause traf Marc Ohlheiser per Freistoß aus gut 20 Metern die Besigheimer Latte (46.). Kobar kassierte schließlich noch in der 86. Minute die Gelb-Rote-Karte.

SGM Hohenhaslach/Freudental – SV Walheim 2:1 (1:0)

Im vierten Heimspiel holte die SGM Hohenhaslach/Freudental ihren dritten Sieg. Schlusslicht SV Walheim wartet dagegen weiterhin auf den ersten Dreier. Dardan Marashi hatte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung gebracht. (42.). Benjamin Jesse packte drei Minuten nach dem Seitenwechsel das 2:0 drauf. Chris Linkenheil sorgte zwar schon in der 52. Minute für den 1:2-Anschluss, doch die Platzherren ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

TSV Kleinglattbach – TSV Bönnigheim 3:0 (1:0)

Der TSV Kleinglattbach bleibt dem TASV Hessigheim so gut es geht auf den Fersen. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Aufsteiger TSV Bönnigheim profitierte die Mannschaft um Trainer Klaus Arnold vom Punktverlust der Häfnerhaslacher und kletterte wieder auf den ersten Verfolgerrang. Leon Ellwein sorgte kurz vor der Pause für die Führung der Gastgeber (41.). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Rückert auf 2:0 (50.). Nach 68 Minuten sorgte schließlich Alex Schray für die Entscheidung.

SGM Riexingen – TSV Nussdorf 1:3 (0:2)

Die SGM Riexingen ist nach dem Abstieg aus der Bezirksliga noch nicht so richtig angekommen. Im neunten Spiel gab es gegen den TSV Nussdorf bereits die vierte Niederlage. Tim Stuible (25.) und Lukas Wizemann (36.) hatten die Gäste im ersten Durchgang in Führung geschossen. Kurz vor Schluss packte Johannes Wizemann per Elfmeter das 3:0 drauf (89.). In der Schlussminute gelang Bastian Schaar noch der Ehrentreffer.

SV Kaman Bönnigheim – TSV Häfnerhaslach 3:3 (1:1)

Viele Tore und einen überraschenden Punktgewinn der Gastgeber bekamen die Zuschauer in Bönnigheim zu sehen. Kubilay Dedeli hatte Kaman zunächst in Führung gebracht (35.). Sascha Bartholme sorgte sechs Minuten später für den 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel zog der bisherige Tabellenzweite durch Treffer von Marco Hirsch (47. und 60.) zunächst auf 3:1 davon, obwohl zwischenzeitlich Riccardo Solombrino mit einer umstrittenen Gelb-Roten Karte vom Platz flog (55.). Bönnigheim kam in Überzahl zurück und durch einen Doppelschlag von Tugay Dedeli (70.) und Kubilay Dedili (71.) noch zum Ausgleich. js/bo/sim