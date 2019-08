Einen traumhaften Start in die neue Spielzeit in der Kreisliga A 1 erwischte der FV Ingersheim und feierte beim Comeback von Trainer Thilo Koch im Fischerwörth einen 5:1-Sieg über die TSG Steinheim. Noch keine Minute war gespielt, da führten die Gastgeber durch Tim Stiegler bereits mit 1:0. Dieser Treffer gab den Ingersheimern Selbstvertrauen. Pascal Moses traf nach einer knappen halben Stunde zum 2:0. Und kurz vor der Pause erhöhte Stiegler auf 3:0. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Fabian Schmidt auf 1:3(63.). Danach zog die Fischerwörth Elf die Zügel wieder etwas an und erhöhte durch Michele di Romana auf 4:1 (78.). Den 5:1-Schlusspunkt setzte schließlich Tobias Dlabal.

Der GSV Pleidelsheim unterlag zum Auftakt dem Mitfavoriten TSV Benningen mit 1:3. Zum Pechvogel bei den Platzherren avancierte Torhüter Manuel Michler, der in der zweiten Halbzeit bei zwei Toren keine glückliche Figur abgab. Beim 2:1-Führungstreffer durch Patrick Flamm unterschätzte er dessen Schuss, der Ball prallte an den Pfosten und von Michlers Körper ins Tor. Vor dem 3:1 durch Angelo De Capua (88.) verlor der Pleidelsheimer Keeper den Ball im Dribbling im eigenen Strafraum an den Benninger. Beinahe hätte der GSV noch verkürzt, aber ein Schuss von Benjamin Sirch flog an den Posten des Gästetores.

Die Partie hatte gut begonnen für die Gastgeber. In der siebten Minute versenkte Robin Bender den Ball per Freistoß im Benninger Gehäuse. Die Gäste wurden nach und nach stärker und kamen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch De Capua zum Ausgleich. Der Torschütze hatte aus 15 Metern knallhart abgezogen und Torwart Michler keine Abwehrchance gelassen.