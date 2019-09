Zumindest teilweise herrscht an diesem Freitag am Bissinger Bruchwald Flutlicht-Atmosphäre. Schiedsrichter Roy Dingler aus Birkenfeld pfeift um 19 Uhr das 08-Duell in der Oberliga zwischen dem FSV 08 Bissingen und dem FC 08 Villingen an. „Das sind immer besondere Spiele gegen Villingen“, freut sich Bissingens Trainer Alfonso Garcia auf einen Gegner, der ebenfalls zwölf Punkte angesammelt hat.

Der Sieger bleibt der Spitzengruppe auf den Fersen, aus der sich der 1. Göppinger SV schon etwas abgesetzt hat. Dass vieles möglich ist in dieser Saison trotz der beiden scheinbar übermächtigen Konkurrenz aus Stuttgart mit den Kickers und dem VfB II zeigen die bisherigen Ergebnisse. Erst am Mittwoch musste sich der favorisierte VfB Stuttgart II ohne Profieinsatz mit einem 1:1 beim SSV Reutlingen begnügen.

„Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen sind cool. Jetzt wollen wir daheim nachlegen, damit wir von hinten weg sind“, hofft Garcia auf eine Fortsetzung der kleinen Serie mit zwei Siegen und einem Unentschieden, die die Bissingen auf Rang fünf geführt hat. Nach der Partie gegen Villingen stehen das Auswärtsspiel beim 1. FC Rielasingen-Arlen sowie die Heimpartie gegen den SSV Reutlingen auf dem Plan, ehe es dann zm VfB Stuttgart II geht. Und am 9. Oktober haben die schwäbischen Nullachter in der Kür noch das Pokalspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 auf dem Zettel.

Für Bissingens Coach Garcia gibt es keinen Grund, die beim TSV Ilshofen überzeugend und erfolgreich aufgetretene Mannschaft zu verändern. „Nach vorne sind wir eh gut, und hinten hat es gepasst. Die vier vorne machen es gut, sie haben 13 von 18 Toren erzielt,“ lobt Garcia das Offensiv-Quartett mit Simon Lindner, Marius Kunde, Ricccardo Gorgoglione und Alexander Götz. Für die Defensive steht Anil Sarak nach auskurierter Krankheit wieder zur Verfügung. Weiter krank ist Pascal Hemmerich, auf Michael Deutsche muss der 08-Trainer aus einem erfreulichen Grund verzichten: Der 27-Jährige heiratet an diesem Freitag.

Lange Ausfallliste

Beim FC 08 Villingen ist die Ausfallliste von Trainer Jago Maric üppiger gefüllt. Valentin Vochatzer fällt mit einem Kreuzbandriss aus, auch Damian Kaminski, Benedikt Haibt und Nico Tadic sind angeschlagen. Eventuell kehrt Kapitän Haibt ins Aufgebot zurück. Wieder dabei ist der zweikampfstarke Antreiber Stjepan Geng. Trainer Maric hat ein Gerüst im Team, das schon mehrere Jahre zusammenspielt. Verstärkt wurde der Kader mit fünf Neuzugängen, von denen Keven Feger, Flamur Berisah, Steven Ukoh und Torhüter Andrea Hoxha Stammplätze einnehmen. Schlussmann Hoxha ist albanischer U21-Nationaltorhüter und löste in Villingen den 46-jähigen Christian Mendes Calvancanti ab, der jetzt beim 1. FC Rielasingen-Arlen zwischen den Pfosten seht. Gut drauf beim FCV ist Volkan Bak, der mit einem tollen Schuss den 1:0-Siegtreffer zuletzt gegen den Freiburger FC erzielte.