Genau 13 Neuzugänge hat Fußball-Oberligist SGV Freiberg für die am 3. August beginnende Saison bislang zu verzeichnen. Dies ist das Ergebnis eines in diesem Umfang nicht eingeplanten Umbruchs im Kader. „Unser Ziel war es von Anfang an, die Mannschaft etwas zu verjüngen. Dabei haben wir aber eigentlich darauf gesetzt, diese Mannschaft um erfahrene Leistungsträger wie Marcel Sökler, Maximilian Rohr, Leon Braun oder Thomas Bromma – die alle schon zugesagt hatten – aufzubauen“, sagt der neue Trainer und bisherige Co-Trainer Mario Estasi zur Spielerfluktuation am Wasen.

Einige überraschende Abgänge

Estasi macht sein neuer Job Spaß. Das lässt er nicht nur immer wieder fast wörtlich durchklingen, das merkt man auch daran, wie er über seine Mannschaft, die Vorbereitung und die bevorstehende Saison spricht. Seine Aufgabe ist aber auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Auch das lässt er immer wieder durchblicken. Die Abgänge wären noch irgendwie aufzufangen gewesen – wenn auch nicht unbedingt eins zu eins. „Einen wie Marcel Sökler findest du einfach nicht in dieser Liga“, sagt Estasi. Auf manches war man vorbereitet. „Bei Thomas Gentner und Marco Pischorn wussten wir frühzeitig, dass sie aufhören“, so der SGV-­Trainer.

Andere Abgänge kamen doch eher überraschend. „Sökler und Rohr hatten beispielsweise noch laufende Verträge. Da hatten wir schon gehofft, dass sie bleiben, auch wenn es Angebote gab“, erklärt Estasi. Letztlich musste man die Spieler aber schweren Herzens ziehen lassen. „Es war ein Lebenstraum von Marcel, für den VfB Stuttgart zu spielen. Wenn so ein Angebot dann kommt, dann darf man auch keine Steine in den Weg legen. Es bringt schließlich auch nichts, einen unzufriedenen Spieler zu halten“, erzählt der SGV-Coach. Ähnlich hätte man bei Rohr, Braun und Bromma entschieden. „Wir sind nur ein Amateurverein – ein gut organisierter zwar, aber wir können nicht diese professionellen Bedingungen bieten, wie die beiden Stuttgarter Vereine. In einem gewissen Alter muss man den Spielern einfach auch die Chance geben, zweimal am Tag trainieren zu können“, so Estasi.

Aber das alles wäre noch kein Beinbruch gewesen. Zwar hat der SGV sehr viele Spieler unter 25 Jahren verpflichtet, aber durchaus mit Qualität oder zumindest großem Potenzial. „Gefühlt hatten wir mindestens 20 Testspieler im Training, aber kaum einer hat qualitativ oder auch charakterlich zu uns gepasst“, erzählt Estasi. Gefunden hat man dennoch einige Spieler, denen man zumindest mittelfristig zutraut, an der Oberligaspitze mitzuspielen, wenn nur das Verletzungspech nicht so gnadenlos zugeschlagen hätte – und das fast ausschließlich bei als Leistungsträger eingeplanten Akteuren. Niklas Pollex und Hakan Kutlu kamen als Langzeitverletzte aus der Vorsaison dazu. Immerhin ist Kutlu wieder auf dem Weg zur Topform und Pollex ist nach seinem Kreuzbandriss auch in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, „Das wird aber noch ein paar Wochen dauern. Ich darf ihn jetzt nicht verheizen. So ein Kreuzbandriss ist etwas kompliziertes, durch Fehlstellungen während der Verletzung“, erklärt der SGV-Coach.

Lange Ausfallzeiten

Auch bei allen anderen wird es noch Wochen oder gar Monate dauern, bis sie wieder auf dem Platz stehen. Lediglich Shpetim Muzliukaj und Denis Zagaria stehen wohl schneller wieder zur Verfügung. Aber bei Savino Marotta, Filip Milisic, Ouadie Barini und Daniel Kaiser steht eine Rückkehr noch in den Sternen. Dabei stecken hinter den Verletzungen teilweise äußerst unglückliche Geschichten. „Daniels Verletzung ist direkt vor meinen Augen geschehen. Ich hätte nie gedacht, dass in der Situation etwas passieren kann“, sagt Estasi über den Sehnenriss in der Schulter des Defensivspielers, der genauso als Stammspieler eingeplant war, wie Stürmer Barini. „Er ist ein anderer Spielertyp als Sökler, aber immer für ein Tor gut. Da er schon hier war und wir wussten, dass er zu uns passt, wollten wir ihn unbedingt holen“, berichtet der SGV-Trainer. In seinem Fall habe aber eine Fehldiagnose vorgelegen, weshalb die Ausfallzeit jetzt wesentlich länger als erwartet ist.

Obwohl der SGV bereits jetzt mehr Spieler geholt als abgegeben hat, werfen die Freiberger nach wie vor ein Auge auf den Transfermarkt. Besonders schaut man noch nach einem erfahrenen Torhüter. „Dass wir mit zwei 19-Jährigen in die Saison gehen, war so definitiv nicht geplant“, berichtet Estasi. Aber auch im Feld will er, sofern ein passender Spieler auf dem Markt ist, noch die eine oder andere verletzungsbedingte Lücke schließen.

Alles in Allem ist sich Estasi im Klaren darüber, dass durch die Summe aller Umstände der Blick in diesem Jahr nicht in Richtung Aufstiegsplätze gehen kann. „Wir wollen die jungen Spieler da auch nicht unnötig unter Druck setzen. Wir sind aber auch selbstbewusst genug, dass wir zumindest einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen“, sagt der Freiberger Trainer. Voraussetzung dafür sei ein gelungener Saisonstart. Dafür hat man auch extra das Vorbereitungsprogramm geändert. „Letztes Jahr haben wir fast nur gegen unterklassige Teams gespielt und uns oft zu leicht getan. Beim Saisonstart war dann immer noch dieses Denken drin. Diesmal haben wir als Reaktion darauf fast ausschließlich gegen höherklassige Teams gespielt und dabei nicht immer gut ausgesehen. Ich hoffe, dass wir das nicht negativ mit in die Runde nehmen“, so Etsasi. Denn wenn es so käme, dann wäre wohl gleich der Druck da, den er so dringend vermeiden will.