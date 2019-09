Mit gnadenloser Effektivität, viel Kampfgeist und Einsatz hat der SGV Freiberg mal wieder ein Oberliga-Derby gegen den FSV 08 Bissingen gewonnen. Von den letzten sechs Vergleichen hatten fünf die Nullachter für sich entschieden, eins war unentschieden ausgegangen. Zum ausgezeichneten Spiel passte auch die hervorragende Leistung von Schiedsrichter Tobias Bartschat. „Jeder hat es auf Biegen und Brechen gewollt“, beschrieb der Freiberger Offensivspieler Spetim Muzliukaj hinterher die Stimmungslage vor und während des Spiels im Lager des SGV. Eine durchaus zutreffende Beschreibung des interessanten Derbys zwischen zwei hochkarätigen Oberligisten bei hochsommerlichen Temperaturen vor 925 Zuschauern lieferte auch Torhüter Sven Burkhardt vom FSV 08: „Nach dem Spielverlauf hätten wir klar gewinnen müssen. Wir hatten viele Chancen und haben uns nicht belohnt.“

Der langjährige Bissinger Stammkeeper stand erstmals in dieser Saison in einem Punktspiel zwischen den Pfosten. Bei allen drei Toren der Gäste durch einen platzierten Kopfball und zwei genau im Eck einschlagende und gut getimte Schüsse war der 36-Jährige machtlos. Von fünf guten Torgelegenheiten nutzte Freiberg drei und war damit gnadenlos effektiv. Allerdings gewährte die Bissinger Defensive dazu auch Räume. Auf der anderen Seite präsentierte sich die Freiberger Abwehr als extrem stabil. Im Zentrum räumten Denis Zagaria und Steven Kröner mit klugem Stellungsspiel und Kopfballstärke ab. Sie und ihre Nebenleute bekamen immer noch einen Fuß oder ein Körperteil im Strafraum dazwischen, um den finalen Abschluss der Gastgeber zu verhindern. Trotz der in der zweiten Halbzeit zunehmenden Überlegenheit der Bissinger, die sich am und um den Strafraum des SGV festsetzten, kam nicht allzuviel Gefährliches auf den Gäste-Torhüter Alexander Loch zu. Zweimal hatten der Neuzugang und seine Vorderleute allerdings auch Glück, als ihnen das Aluminium zu Hilfe kam. In der 14. Minute köpfte der Bissinger Abwehrmann Daniel Schmelzle den Ball nach einem Freistoß von Sebastian Gleißner an die Querlatte des SGV-Gehäuses, und in der 48. Minute spitzelte Simon Lindner die Kugel an den Pfosten.

SGV-Trainer Mario Estasi hatte im Angriff dem erfahrenen Muzliukaj den Vorzug vor Youngster Simon Klostermann gegeben und dazu Ouadie Barini nominiert, der eine längere Verletzungspause hinter sich hatte. Im defensiven Mittelfeld erwies sich Neuzugang Nico Seegert erneut als Gewinn. Bissingens Coach Alfonso Garcia hatte in der Startelf auf Alexander Götz und Riccardo Gorgoglione verzichtet, die nach ihren Einwechslungen nochmals Schwung brachten.

Celiktas erzielt die Führung

Die Gäste gingen mit ihrer ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach einer Standardsituation von Spezialist Hakan Kutlu auf den kurzen Pfosten traf Volkan Celiktas per Kopf (14.). Bissingen blieb dran, hatte aber Probleme, den letzten Pass an den Mann zu bringen und wenig Schussglück bei abprallenden Bällen. Über die rechte Seite ging bei 08 nur wenig, die hatte Mario Andric gut abgedichtet. Der eifrige und ständig rochierende Marius Kunde, der von SGV-Präsident Emir Cerkez hinterher zum „überragenden Spieler“ geadelt wurde, leitete eine dicke Ausgleichschance ein, aber Moritz Haile wurde gerade noch abgeblockt. Mit einer „Monster-Parade“ bewahrte 08-Keeper Burkhardt sein Team im Gegenzug vor dem 0:2, als er einen Schuss von Muzliukaj aus acht Metern abwehrte (32.). Muzliukaj war dann zehn Minuten später maßgeblich am 2:0 für die Gäste beteiligt. Er bediente nach einem Konter mit Übersicht Kutlu, der den Ball vom Strafraumeck aus mit einem satten Linksschuss im Netz unterbrachte.

Hoffnung auf eine Ergebniswende brachte für die Bissinger der Anschlusstreffer durch Marco Rienhardt per Kopf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte kämpften und erspielten sich die Gastgeber klare Vorteile, hatten viel Ballbesitz, den sie aber zu selten in klare Torchancen ummünzen konnten. Immer wieder blockten die Freiberger Schüsse ab, stellten Passwege zu und verteidigten aufopferungsvoll den knappen Vorsprung. Den baute Mert Tasdelen mit einer tollen Einzelleistung aus. Gerade zwei Minuten auf dem Spielfeld, setzte er zu einem Solo an, ließ drei Bissinger stehen und zog mit links ab. Der Ball schlug unhaltbar im langen Eck ein (73.). „Das war super. Im Strafraum habe ich einfach draufgehauen. Und das auch noch mit meinem schwächeren linken Fuß“, freute sich Tasdelen. Beinahe hätte er auch noch einen zweiten Treffer erzielt, schob den Ball aber nach einem weiteren Konter knapp am Tor vorbei. Für zwei Minuten sorgte Gorgogliones 2:3-Anschlusstor (90.+1) nach feiner Vorarbeit von Götz noch für etwas Spannung.