Der Fehlstart der Fußball-Bezirksligisten aus dem Raum Bietigheim ist perfekt. Einträchtig nebeneinander belegen Meisterschaftsfavorit NK Croatia Bietigheim, Mitfavorit FSV 08 Bissingen II und der FV Löchgau II nach dem ersten Spieltag die letzten drei Plätze. Noch am nächsten am einem Sieg war Croatia, das beim Heimdebüt des neuen Trainers Mihael Zorko mit 2:3 gegen Aufsteiger SV Gebersheim unterlag. Schon erheblich deutlicher verlor die Oberliga-Reserve der Nullachter am Bruchwald beim 0:3 gegen den SV Perouse. Heftig kam der FV Löchgau II beim 0:5 beim Meisterschafts-Mitfavoriten SV Leonberg/Eltingen unter die Räder.

„Eigentlich sind wir sehr gut gestartet, haben 2:0 geführt und hätten das 3:0 machen müssen. Das haben wir nicht gemacht, und dann ist irgendwie die Partie gekippt“, ärgerte sich Zorko, Trainer von NK Croatia Bietigheim. Er hat dabei ähnliche Probleme wie bei der 4:6-Heimniederlage im WFV-Pokal gegen die SG Sindringen/Ernsbach entdeckt. „Ich habe zu meinen Jungs in der Pause gesagt, dass sie auf keinen Fall auf Abseits spielen sollen, weil das der Schiedsrichter nicht pfeift. Prompt haben wir zweimal auf Abseits gespielt und einen Elfmeter zum 2:2 und das 2:3 kassiert.“

Zu Beginn hatten seine Jungs noch besser auf Zorko gehört und waren schon nach drei Minuten durch Kresimir Trepsic in Führung gegangen. Gino Russo legte in der 18. Minute sogar das 2:0 nach, und es waren Chancen zum 3:0 da. Stattdessen stand es nach einer halben Stunde plötzlich 1:2 durch Karim Radhouani, weil Croatia mal wieder defensiv zu naiv agierte. „Wir sind hinten leider relativ dünn besetzt, und mit Fabijan Kraljevic fehlt immer noch ein ganz wichtiger Mann“, erklärt der Coach. „Nächste Woche sind wir wieder komplett. Dann müssen die Urlauber mal richtig Gas geben“, schöpft Zorko aber Hoffnung.

Die zweite Hälfte gab dazu allerdings wenig Anlass. Ein Freistoß von Muhamed Bajrami in der 64. Minute aus spitzem Winkel an die Latte war die einzige nennenswerte Chance, obwohl die Gastgeber spätestens nach dem Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Björn Wenninger (60.) versuchten, auf Sieg zu spielen. Statt offensiv Chancen zu generieren, ließ man den Aufsteiger aber immer wieder kontern. So auch in der 65. Minute, als auch noch Torhüter Bakary Manneh ausrutschte und Wenninger freie Bahn zum 3:2 hatte. Der Croatia-Schlussmann rettete sein Team im weiteren Verlauf dafür mindestens noch zweimal glänzend vor einer noch höheren Niederlage.

„Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, umschreibt Marco Grausam, Trainer des FV Löchgau II, die 0:5-Klatsche in Leonberg. „Wir wollten den Gegner das Spiel machen lassen und kontern. Stattdessen haben wir uns von einem cleveren Gegner rauslocken lassen und wurden dreimal ausgekontert. Zur Pause stand es 0:3, da war die Partie schon gelaufen“, so der FVL-Coach weiter. Nach Treffern von Marco Gritsch (25.), Florian Hofmann (34.) und Ennio Ohmes (43.) legten Sven Gritsch (77.) und Patrik Hofmann (89.) per Foulelfmeter zum 5:0-Endstand für den Mitfavoriten um den Landesliga-Aufstieg nach. „Wir haben heute ordentlich Lehrgeld bezahlt“, ärgert sich Grausam über den Auftritt seines jungen Teams.

Durch einen Doppelschlag unmittelbar vor der Pause geriet der FSV 08 Bissingen II gegen den SV Perouse auf die Verliererstraße. Fettah Bozkurt (41.) und Samet Ceviker (45.+2) trafen zum berühmten psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für die Gäste. Allen Bemühungen der Nullachter im zweiten Durchgang war kein Erfolg beschieden. Stattdessen traf Leonard Saku in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand für die Perouser.