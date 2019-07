Die Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach haben für die Überraschung des dritten Drittliga-Spieltags gesorgt: Der selbsternannte Dorfklub setzte sich am Dienstagabend beim FC Würzburger Kickers mit 3:0 durch und feierte den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Die ersten zwei Partien hatten die Aspacher gegen Duisburg (1:4) und Kaiserslautern (1:3) jeweils verloren und sich dadurch gleich im Tabellenkeller eingenistet. Mit dem Coup in der Würzburger Flyeralarm-Arena verbesserte sich die SG auf Platz 13. „Wir sind sehr glücklich über den ersten Dreier und freuen uns wahnsinnig. Aber wir haken das Thema gleich wieder ab und freuen uns jetzt auf den nächsten Samstag“, sagte Trainer Oliver Zapel. Zum Ausklang der englischen Woche kommt da der KFC Uerdingen in die Mechatronik-Arena.

Im Gegensatz zu den beiden Auftaktduellen erlaubte sich die SG Sonnenhof diesmal keinen minutenlangen Blackout mit mehreren Gegentoren in kurzer Zeit. Dies war Großaspach sowohl in Duisburg als auch gegen Kaiserslautern noch zum Verhängnis geworden. Bereits nach 57 Sekunden zeigte Schiedsrichter Alexander Sather auf den Elfmeterpunkt, weil Würzburgs Innenverteidiger Hendrik Hansen im eigenen Strafraum Jonas Behounek umgegrätscht hatte. Ein Fall für Rückkehrer Nicolas Jüllich: Der 29-jährige Mittelfeldspieler versenkte den Strafstoß platziert zum 0:1 (3.) – eine perfekte Ausgangssituation für die Gäste, die ohne die gelb-rot-gesperrten Kai Gehring und Dominik Martinovic auskommen mussten und nach den Ergebnissen bisher nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzten.

Die beste Ausgleichschance bis zur Pause hatten die Kickers bei einem Standard: Aspachs Keeper Maximilian Reule entschärfte einen Freistoß von Luke Hemmerich mit einer Glanzparade (22.). Obwohl die Sonnenhof-Kicker nach der Führung gegen die wütend anrennenden Unterfranken hauptsächlich mit Abwehrarbeit beschäftigt waren, setzten sie auch in der Offensive immer wieder Nadelstiche. So vergaben Michael Vitzthum (26.), Dimitry Imbongo Boele (29.) und Jamil Dem (33.) kurz nacheinander gute Chancen.

SG profitiert von Umstellung

Großaspach blieb auch in der zweiten Hälfte hochkonzentriert. In der 63. Minute schloss der agile Behounek einen Angriff über Imbongo Boele und den eingewechselten Kai Brünker mit dem 2:0 ab – sein Schuss aus zehn Metern passte genau. Dabei profitierten die Gäste davon, dass Würzburgs Coach Michael Schiele kurz zuvor seine Defensive hatte umbauen müssen und die Viererkette noch unsortiert war. Der Grund: Außenverteidiger Leroy Kwadwo hatte einen Schuss von Dem voll auf die Schläfe bekommen und musste mit einer Bahre vom Feld getragen werden (61.).

Den ersten Saisonsieg ließen sich die Schwaben in der letzten halben Stunde nicht mehr nehmen. Den Schlusspunkt setzte Brünker in der Nachspielzeit nach einem Solo per Linksschuss. Damit blieb die SG auch beim vierten Auftritt im Stadion am Dallenberg ungeschlagen und ist spätestens seit Dienstag ein Angstgegner der Kickers. „Das war eine richtig gute, solide Leistung gegen einen starken Gegner, der uns alles abverlangt hat. Heute waren wir in den entscheidenden Sekunden einfach mal eiskalt und clever“, zog Zapel zufrieden Bilanz.