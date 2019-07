Das „Heimspiel“ von Schlagersängerin Andrea Berg ist über die Bühne gegangen, die Mechatronik-Arena in Großaspach ist damit frei für das erste Saison-Heimspiel der SG Sonnenhof in der Dritten Fußball-Liga. Und das hat es in sich. Mindestens 7500 Zuschauer werden erwartet, wenn der Dorfklub am Samstag (14 Uhr) auf den vierfachen deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern mit dem ehemaligen Aspacher Trainer Sascha Hildmann trifft.

Die Strahlkraft der Roten Teufel vom Betzenberg ist nach wie vor groß – so groß, dass durchaus ein ausverkauftes Haus im Fautenhau erwartet werden kann. Auch sportlich ist mit dem Traditionsverein aus der Pfalz wieder zu rechnen, nachdem es zuletzt einige Jahre finanziell ganz düster aussah. „Nach dem, was die Lauterer verkündet haben, sind die Ambitionen für die kommenden Jahre sehr hoch“, warnt auch SG-Trainer Oliver Zapel, relativiert jedoch gleich wieder: „Das müssen sie bei uns erst einmal zeigen. Am ersten Spieltag wollten sie das auch zeigen, sind aber auf sehr freche Hachinger getroffen. Auch bei uns müssen sie mit einem frechen Gegner rechnen.“

84 durchaus gefällige Minuten hat die SG auch schon in Duisburg gespielt. Sechs Minuten Tiefschlaf sorgten jedoch für eine deftige 1:4-Niederlage. „So ein Ergebnis kann man nicht schönreden“, hat dann auch der Coach Handlungsbedarf entdeckt. Allerdings will er nicht in Aktionismus verfallen. „Ich will den Spielern, denen ich mein Vertrauen geschenkt habe, dieses nicht schon nach einem Spiel entziehen. Wir werden auch ganz sicher nicht unser Mannschaftsgefüge komplett zerstören“, so Zapel. Punktuelle Veränderungen wird es aber auf jeden Fall geben. Jamil Dem oder Charmaine Häusl bieten sich als Alternativen im Mittelfeld an. Vorne hat sich Eric Hottmann mit starken Leistungen nach seiner Einwechslung in Duisburg und im Training aufgedrängt. Durchaus auch als zweiter Mittelstürmer neben Dimitry Imbongo. Der Franzose ist nach seinem ganz starken Auftritt an der Wedau gesetzt. Durchaus möglich, dass der Dorfklub auch mit drei Offensivkräften ins Rennen geht, denn auch „Timo Röttger hat mich nicht enttäuscht“, berichtet der SG-Coach. Orrin McKinze Gaines wäre eine weitere Alternative, hat sich aber in Duisburg nach seiner Einwechslung bei einem Sprint am Sprunggelenk verletzt. Ob er rechtzeitig fit wird, ist fraglich.

Dominik Martinovic wird es da schwer haben, obwohl er in der Vorbereitung recht erfolgreich war. Denn inzwischen ist klar, dass er, obwohl erst 22 Jahre alt, seinen Status als U23-Spieler verloren hat, weil er für die U19 von Kroatien aktiv war und damit in keiner deutschen Nationalmannschaft mehr eingesetzt werden kann. Zapel bringt auch in die Bredouille, dass er nun von nur noch fünf U23-Akteuren immer mindestens vier in den Kader nehmen muss. Das ist ein Grund, warum die SG Sonnenhof voraussichtlich noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden wird. „Allerdings nicht vor oder in der englischen Woche. Da will ich Ruhe im Team haben“, erklärt der Trainer. Zumal von den Verletzten wenigstens Kai Brünker ins Team zurückkehrt und damit den Konkurrenzkampf in der Offensive weiter vergrößert.

Probleme bei Standards

Abgesehen davon, dass eine ganze Reihe guter Chancen in Duisburg ungenutzt blieben, sieht Zapel die Probleme aber auch an anderer Stelle. Beispielsweise bei den Standardsituationen. „Wir hatten bestimmt 20 Eckbälle oder Freistöße und haben keine einzige gefährliche Szene daraus erzeugt“, so der SG-Trainer. „Ich habe meiner Mannschaft Zwickau als krasses Gegenbeispiel dazu gezeigt. Die hatten keine einzige Chance aus dem Spiel und haben mit zwei Standards 2:0 gewonnen“, erzählt der Coach weiter. Da er jedoch keinen ausgeprägten Standardschützen im Team habe, müsse der Weg ein anderer sein: „Da hat auch die Körpersprache nicht gestimmt, wenn wir unsere Türme vorne reinschicken und die in Schutzhaltung in die Kopfbälle gehen. Daran müssen wir gezielt arbeiten, dann finden die Ecken auch Abnehmer.“

Der Dorfklub-Trainer setzt kurzfristig aber auch auf die gut besetzten Ränge gegen Kaiserslautern. „Auch wenn die Zuschauer hauptsächlich für den Gegner da sind, ist so eine große Kulisse immer ein Anreiz“, erklärt Zapel.