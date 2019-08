Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Es war der 14. Mai 2016, da besiegelte eine 0:1-Niederlage gegen den Chemnitzer FC den Abstieg der Stuttgarter Kickers aus der Dritten Liga. Abgeschlagen als Tabellenletzter stand bereits der VfB Stuttgart II als Absteiger in die Regionalliga fest. Erwischt hat es an jenem Tag in der Oberliga auch den SGV Freiberg, der beim Mitabsteiger Freiburger FC mit 0:4 unterging. Runter musste damals auch der FC 08 Villingen. In der am Samstag beginnenden Spielzeit 2019/20 sind in der Oberliga alle vereint: Freiberg, Villingen und die in der Fünftklassigkeit gelandeten Stuttgarter Kickers wie schon in der Vorsaison, der Freiburger FC als Auf- und der VfB Stuttgart U 21 als Absteiger aus der Regionalliga. Randnotiz zum 14. Mai 2016: An jenem Tag stieg der VfB Stuttgart aus der Bundesliga ab.

Aufteilung Die aktuelle Oberliga setzt sich aus zehn Vereinen aus Württemberg, fünf aus Südbaden und drei aus dem Gebiet des badischen Fußball-Verbandes zusammen. Mit dem SV Spielberg und dem FC Germania Friedrichstal verzeichnete Baden ebenso zwei Absteiger wie Württemberg mit dem FC Normannia Gmünd und der TSG Backnang. In der Regionalliga verabschiedet hat sich aus Südbaden der Meister Bahlinger SC.

Neu dabei Die frei gewordenen Plätze in der Oberliga nehmen der Regionalliga-Absteiger VfB Stuttgart U 21, die beiden Verbandsligameister SF Dorfmerkingen und 1. FC Rielasingen-Arlen sowie die Verbandsliga-Zweiten SV Sandhausen U 23 (Meister Gartenstadt verzichtete auf den Aufstieg) und der Freiburger FC, der sich in der Relegation gegen den FV Heddesheim und den FSV Hollenbach durchgesetzt hat, ein. Das sind fünf hochinteressante Mannschaften. Eine Mischung mit drei, vier erfahrenen Spielern und etlichen Hochbegabten, die von der in der abgelaufenen Saison so erfolgreichen U 19 (Pokalsieger und deutscher Vizemeister) aufgerückt sind, soll der neue VfB-U21-Trainer Francisco Vaz zurück in die Regionalliga führen. Die nötigen Tore erhofft man sich in Bad Cannstatt von Marcel Sökler, der in der Vorsaison 32 mal für den SGV Freiberg traf.

Auch Weiterentwicklung wichtig

Wichtig neben dem sportlichen Erfolg ist für Coach Vaz auch die Ausbildung und Weiterentwicklung der Talente. Das trifft auch auf die zweite Zweitvertretung eines Zweitligisten zu, den SV Sandhausen U 23, der mit einer extrem jungen Mannschaft antritt. Premierengäste sind die Sportfreunde Dorfmerkingen und der 1. FC Rielasingen-Arlen, beide jeweils am äußersten Rand der Oberliga-Landkarte beheimatet. Beide Vereine sind wirtschaftlich potent und treten mit eingespielten Mannschaften an. Prominentester Name bei Dorfmerkingen ist der ehemalige Bundesligaspieler Helmut Dietterle, der mit seinen 68 Jahren ältester Trainer in der Liga ist. Der Star beim 1. FC Rielasingen-Arlen und Anführer der Torfabrik des Neulings ist der ehemalige Villinger Nedzad Plavci.

Top-Tansfers Der „Königstransfer“ gelang dem VfB Stuttgart mit Marcel Sökler. Der 28-Jährige erzielte in der Vorsaison für den SGV Freiberg 32 Tore. Am Ende seiner langen Laufbahn und diversen Profi-Stationen kehrt der mittlerweile 38-jährige Andreas „Bobo“ Mayer zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück und wechselte vom TSV Essingen zu den Sportfreunden Dorfmerkingen. Der SGV Freiberg hat mit Daniel Kaiser, Alexander Loch, Volkan Celiktas und Mario Andric vier Spieler verpflichtet, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga am Ball waren. Dort spielte zuletzt auch Pasqual Pander, der künftig anstatt für Astoria Walldorf nun für die Neckarsulmer Sport-Union im Einsatz sein wird. In Frankreich erfolgreich umgeschaut hat sich der SV Oberachern und drei Verstärkungen über die Grenze geholt. Aus dem Nachbarland stammt auch Stephane Tritz, der zuletzt für Wormatia Worms aktiv war und nun ebenfalls für den SVO kickt. Regionalliga-Erfahrung bringt auch Patrick Huckle mit, der vom FSV Frankfurt zum 1. CfR Pforzheim gewechselt ist. Dort hat er mit Ilias Soultani zusammengespielt, der nach einem halben Jahr bei den Stuttgarter Kickers auch in Pforzheim gelandet ist.

Spanischer Toremacher

Die Kickers wiederum haben ihren Kader dem Spielstil ihres neuen Trainers Ramon Gehrmann angepasst. Der Toptransfer ist der spanische Toremacher Cristian Gilles Sanchez vom SSV Reutlingen. Mit Tim Wöhrle, Malte Moos, David Kammerbauer und Marvin Weiß kamen vier Spieler aus jener Liga, in die die Stuttgarter zunächst hinwollen: der Regionalliga.

Die Topfavoriten Aufgrund ihrer Kaderausstattung, den professionellen Bedingungen und der Infrastruktur sowie der eigenen Ansprüche gehen die Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart mit seiner U 21 als die klaren Favoriten auf die Meisterschaft in die neue Saison. Auch der Vorjahresdritte FSV 08 Bissingen, der FC 08 Villingen und der 1. Göppinger SV sind Kandidaten und ernsthafte Konkurrenten der beiden Stuttgarter Schwergewichte um die vorderen Tabellenplätze.

Anstoßzeiten Die Anhänger etlicher Oberligisten müssen sich vermehrt an neue Anstoßzeiten gewöhnen. War bislang Spielbeginn meist um 15.30 Uhr, so werden die Mehrzahl der Begegnungen in der neuen Saison bereits um 14 Uhr angepfiffen, so wie in der Regionalliga und der Dritten Liga längst üblich. Auf diese in Mode gekommene Zeit festgelegt haben auch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der SGV Freiberg ihre Partien. Wobei die Nullachter in diesem Jahr auch ein paar Spiele am Freitagabend austragen.