Mit dem verdienten 1:0-Sieg beim FC Hansa Rostock feierte die SG Sonnenhof Großaspach in der Dritten Liga schon den zweiten Auswärtssieg nach dem 3:0 bei den Würzburger Kickers. „Mit sieben Punkten stehen wir genau da, wo wir hingehören“, freute sich SG-Trainer Oliver Zapel über den anhaltenden Aufwärtstrend nach zwei Niederlagen zum Saisonstart. Seine Mannschaft ist nun seit drei Partien ungeschlagen.

Vor den rund 11 000 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion ging die Taktik der Gäste voll auf. „In der ersten Halbzeit haben wir uns taktisch gut verhalten und die Anfangseuphorie des Gegners im Keim erstickt. Das war die Kernaufgabe für die ersten 45 Minuten, weil wir wussten, dass wir für die zweite Halbzeit noch einen Plan im Köcher haben“, beschreib Zapel hinterher die Vorgaben, die sein Team optimal umsetzte.

Gegenüber der Heimpartie zwei Wochen zuvor gegen den KFC Uerdingen (2:2) hatte der SG-Coach seine Startelf auf zwei Positionen umgestellt. Für den verletzten Dan-Patrick Poggenberg spielte Kai Gehring, und für Kai Brünker der schnelle Orrin McKinze Gaines.

Hottmann verpasst Führung

In der ersten Hälfte hatten die Hansestädter hinter ihren Aktionen Zug zum gegnerischen Tor und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Selbst ließen sie in ihrem Strafraum gegen die verhalten nach vorne spielenden Gäste kaum etwas zu, bis auf eine Ausnahme. Da verfehlte Eric Hottmann aus 24 Metern Entfernung knapp das Rostocker Tor (22.). Auf der Gegenseite setzte Rostocks Jonas Hildebrandt einen Freistoß nur knapp am Tor vorbei (10.) und Jan Verhoek scheiterte an SG-Torwart Maximilian Reule (12.). Die SGS stand in der Verteidigung zunehmend kompakter und ließ weniger zu.

Im zweiten Abschnitt wirkte der Dorfklub dann wie ausgewechselt, machte enormen Druck und verzeichnete hochkarätige Abschlüsse. Zur zweiten Halbzeit hatte der wuchtige Brünker McKinze Gaines abgelöst. Dadurch kam Dimitry Imbongo Boele verstärkt über die linke Seite, während Brünker dessen Job im Sturmzentrum übernahm. Das Duo spielte eine dicke Chance heraus. Nach Imbongo Boeles Zuspiel in den Rostocker Strafraum flog Brünkers Drehschuss knapp am Hansa-Tor vorbei. Die Großaspacher betrieben ein aggressives Pressing und ließen bei den Gastgebern kaum noch einen vernünftigen Spielaufbau zu.

Das zu Null der SG Sonnenhof rettete bei einer der wenigen Offensivaktionen der Rostocker Schlussmann Reule, als er einen Schuss von Pascal Breier aufs kurze Ecke um den Pfosten lenkte. In der 79. Minute belohnte sich die SGS dann für eine offensiv geprägte zweite Hälfte mit vielen Spielanteilen. Der eingewechselte Timo Röttger hatte sich auf der rechten Seite auf und davon gemacht und den Ball mit viel Übersicht an die Strafraumgrenze gepasst, genau auf Jonas Behounek. Der Neuzugang vom Hamburger SV II zog ab und hatte Glück, dass sein Schuss von Rostocks Kapitän Julian Riedel unhaltbar für Torhüter Markus Kolke ins Tor abgefälscht wurde.

Am Samstag (14 Uhr) hat die SG Sonnenhof Großaspach den Aufsteiger Viktoria Köln zu Gast und die Gelegenheit, im dritten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison zu landen.

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Bösel, Leist, Gehring, Burger – Behounek, Jüllich, Dem – Hottmann (89. Häusl), Imbomgo Boele (77. Röttger), McKinze Gaines II (46. Brünker).