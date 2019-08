Die Favoriten auf die Aufstiegsplätze setzen gleich zum Saisonauftakt in der Kreisliga A 3 erste Ausrufezeichen. Der Vizemeister TASV Hessigheim besiegt den personell geschwächten TSV Häfnerhaslach mit 5:0. Der Bezirksliga-Absteiger SGM Riexingen gewinnt nach einem 0:2-Rückstand beim SV Walheim mit 8:3. Mit einem gewerteten 3:0 muss sich der TSV Nussdorf begnügen, dessen vorgesehenes Spiel beim TSV Bönnigheim ausgefallen ist. Der Aufsteiger hätte aufgrund zahlreicher Urlauber sowie einiger verletzter Spieler keine konkurrenzfähige Mannschaft stellen können. Bemerkenswert ist auch der Auftritt der Spvgg Besigheim, die nach einem 0:3-Rückstand beim SV Pattonville noch mit 4:3 gewinnt.

TASV Hessigheim – TSV Häfnerhaslach 5:0 (1:0)

Die rund 200 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, das keine lange Anlaufzeit benötigte. Auf Hessigheimer Seite verfehlten zunächst Janni Theodoridis, Marius Friedl, Raffaele Cervone und Julian Reiser jeweils knapp das Gästetor. Auf der Gegenseite wurde TASV-Keeper Tom Reichert mehrfach von den Häfnerhaslachern Marco Hirsch und Luca Loncar geprüft. Die Pausenführung gelang schließlich den Hausherren nach einer misslungenen Abseitsfalle der Gäste durch Friedl auf Zuspiel von Theodoridis (34.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Kapitän Kevin Merkler auf 2:0, nachdem Sascha Bickert abgeblockt wurde (48.). Für die Vorentscheidung sorgte Julian Reiser nach schönem Spielzug und Hereingabe von Cervone (60.). Anschließend wurde die Partie einseitig und der personell gut aufgestelltre TASV hatte gegen die mit einem kleinen Kader angetretenen Gäste einige Gelegenheiten das Ergebnis höher zu gestalten. Dies gelang jedoch erst in den Schlussminuten: Erneut spielte Cervone den Ball auf Neuzugang Reiser und es stand 4:0 (89.). Anschließend sorgte Jerome Wahl mit einem an Steffen Krauth verursachten Strafstoß für den Endstand (90.).

SV Walheim – SGM Riexingen 3:8 (2:3)

Acht Minuten waren gespielt, da führten die Gastgeber mit 2:0. Domenico Di Viesti (6.) und Spielertrainer Chris Linkenheil hatten den SV Walheim mit 2:0 in Führung gebracht. Beiden Treffern waren Abspielfehler der Gäste im Spielaufbau vorausgegangen. Linkenheil überwand bei seinem Treffer SGM-Schlussmann Maurice Müllner mit einem Schuss, den er nahe der Mittellinie angesetzt hatte. Bis zur Halbzeitpause drehten die Gäste die Partie und führten nach 45 Minuten durch Treffer von Leon Gärtner (14.), Benjamin Langhans (40.) und Marc Tröger (42.) mit 3:2. Kai Müller glich per Elfmeter für die Gastgeber aus (58.). Danach hatten die Walheimer nichts mehr entgegenzusetzen und fingen sich noch fünf Tore ein. Kevin Bürkle sorgte mit einem Doppelpack (66./71.) für das 5:3, dann verwandelte Langhans einen Elfmeter (79.) und nagelte den Ball aus 18 Metern in den Torwinkel (81.). Den Schlusspunkt setzte Bastian Schaar mit dem 8:3 (86.).

SV Pattonville II – Spvgg Besigheim 3:4 (3:1)

Mit viel Mühe verbuchte die Spvgg Besigheim ihren ersten Sieg. Der Aufsteiger SV Pattonville II war in der ersten Halbzeit effektiv und machte aus vier Chancen drei Treffer und traf einmal die Querlatte des Besigheimer Gehäuses. In der fünften Minute nutzte Kevin Neumann die Passivität der Gästeabwehr und überwand den zu weit vor seinem Tor stehenden Schlussmann Robin Mihojlovic. Nach zwei vergebenen Ausgleichschancen von Marc Kaminski erhöhte Pattonville II in der 19. Minute durch einen Flachschuss vom Strafraumeck von Jannik Hoffmann auf 2:0. Auch Baris Akpolat hatte bei seinem Treffer zum 3:0 keine Gegenwehr, als er von der Strafraumgrenze aus abzog und in den oberen Torwinkel traf (31.).

Die Gäste wehrten sich gegen das drohende Fiasko und kamen durch Özkan Keles nach einer Flanke von Kosta Michaelidis zum Anschlusstreffer (43.). Keles erzielte auch das 2:3, diesmal hatte ihm Kaminski aufgelegt (62.). Für den Ausgleich und die Führung sorgte das Besigheimer Duo Kaminski/Ulas-Can Uysal innerhalb einer Minute. Zuerst verwertete Uysal einen Querpass von Kaminski zum 3:3 (67.), dann bugsierte Kaminski den Ball nach Zuspiel von Uysal über die Torlinie des SVP.

Nach Gelb/Rot für Pattonvilles Neumann drängten die Gastgeber in Unterzahl auf den Ausgleich. Zweimal parierte der zur zweiten Halbzeit für Mihojlovic eingewechselte Besigheimer Antonios Nikolaidis glänzend und rettete den aufgrund einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei verdienten, aber auch glücklichen Sieg.

TSV Kleinglattbach – SV Kaman 91 Bönnigheim 4:0 (3:0)

Eine Halbzeit lang erledigten die Gastgeber ihre Hausaufgaben gegen einen überforderten Aufsteiger und führten nach 41 Minuten mit 3:0. In der 16. Minute hatten die Gäste noch Glück, dass ein Schuss von Alex Schray am Pfosten landete. Eine Minute später erzielte Dominik Bahmer mit einem Schuss aus 20 Metern das 1:0. Der Bönnigheimer Schlussmann Deniz Icöz parierte zwei Schüsse von Schray und André Aisenbrey, als er einen weiteren Versuch von Aisenbrey nur abklatschen konnte, schob Schray aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (31.). Zehn Minuten später jubelte erneut Bahmer, der im zweiten Versuch gegen Icöz verwandelte. Bahmer machte auch den Deckel drauf und erhöhte aus kurzer Distanz nach einem Lattenknaller von Daniel Linder auf 4:0 (57.).

SGM Hohenhaslach/Freudental – VfL Gemmrigheim 3:1 (0:0)

Auch bei der SGM Hohenhaslach/Freudental fehlten noch einige Spieler urlaubsbedingt. Bis die neu zusammengestellte Mannschaft mit dem neuen Trainerduo Hartmut Leineker und Georg Kanelopoulos in Schwung kam, verging eine ereignislose erste Halbzeit. Nach einer taktischen Umstellung lief es bei den Gastgebern besser und Mario Dierolf sorgte mit einem Doppelpack schnell für eine 2:0-Führung (47./49.). Nach dem Anschlusstor durch Marc Ohlheiser gelang Dierolf auch noch Treffer Nummer drei. Die Gäste kassierten nach Fouls an Dierolf noch zwei Platzverweise.

SV Illingen – SV Riet 2:1 (0:1)

Durch einen Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden (52./53.) sorgte Illingens Tim Scheuermann für den 2:1-Sieg in einem zähen Spiel. Der Bezirksliga-Absteiger aus Riet hatte mit einer stabilen Defensive in der ersten Halbzeit kaum eine Torgelegenheit für die Gastgeber zugelassen und war nach einem aus 20 Metern gefühlvoll verwandelten Freistoß durch Pasquale Arena in Führung gegangen (37.).