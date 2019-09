Der 3:0-Sieg des B-Ligisten SGM Sachsenheim in der zweiten Runde des Bezirkspokalwettbewerbs gegen den klassenhöheren SV Kaman 91 Bönnigheim ist nur ein kleiner Trost für die vor ein paar Wochen erlittene Niederlage im finalen Relegationsspiel nach Elfmeterschießen. Dadurch verlor die SGM ihren Platz in der Kreisliga A 3 an den SV Kaman 91.

Im Pokalspiel am Mittwochabend kamen die Gastgeber in Kleinsachsenheim zu einem verdienten Erfolg. Die Gäste hatten während der 90 Minuten keine Torchance und brachten auch zu keiner Zeit Tempo in ihr Spiel. Sie hatten ebenso wie die Gastgeber allerdings auch nicht ihre stärkste Besetzung dabei. Bönnigheims Offensivmann Furkan Köylü sah in der 80. Minute nach einem Tritt gegen einen Sachsenheimer von Schiedsrichter Karl Rieker die Rote Karte.

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gastgeber das Geschehen klar und spielten ihre zwei Treffer schön heraus. Das 1:0 erzielte Kevin Kreischer nach einer Kombination über mehrere Stationen (24.). Beim 2:0 jagte Simon Blasig den Ball ins kurze Toreck (29.). Das 3:0 nach einer weiteren Ballstafette war ein Traumtor von Thomas Schneider, der den Ball aus spitzem Winkel ins Netz drosch (80.).

Raus aus dem Wettbewerb ist der Bezirksligist FSV 08 Bissingen II nach dem 2:5 beim TSV Lomersheim. Vasilios Tsoulouis (16.) zum 1:1 und Björn Rothkopf (45.+1) zum 2:3 trafen für Bissingen. Die Treffer für Lomersheim erzielten Yaya Youssouf (2.), Erso Schembri (38./61.), Arsim Susuri (41.) und Michael Dorn (78.).

Keine Probleme hatte der NK Croatia Bietigheim beim 6:1-Erfolg bei der SGM Hohenhaslach/Freudental, für den Michael van Welzen in der 90. Minute den Ehrentreffer erzielte. Mario Teutsch (23./29.), Kresimir Trepsic (26./54.), Fabijan Kraljevic (10.) und Domnik Genc (38.) trafen für den Bezirksligisten. cp