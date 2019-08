Den Pokalauftritten am Mittwoch folgt für den SV Germania Bietigheim und den FV Löchgau der Alltag in der Landesliga. An diesem Samstag (16 Uhr) treffen die beiden Mannschaften im Sportpark Ellental direkt aufeinander. Für den SV Germania ist es das zweite Derby innerhalb von vier Tagen nach dem Pokalspiel gegen den FSV 08 Bissingen (0:3). Erfolgreicher im Pokal war der FV Löchgau mit dem 2:1-Sieg bei der Spvgg Satteldorf.

Beide Mannschaften waren mit einer Niederlage in die Runde gestartet, konnten am Wochenende erstmals punkten. Der SVG gewann beim TSV Pfedelbach (4:3), die Löchgauer spielten 1:1 gegen den SV Leingarten.

„Für uns ist es eine großartige Sache, nach langer Zeit wieder ein Punktspiel gegen die erste Mannschaft von Löchgau zu bestreiten. Das wird eine emotionale Angelegenheit, weil wir ja viele Spieler mit Löchgauer Vergangenheit haben“, meint SVG-Coach Matthias Schmid. So schnürten unter anderem Riccardo Macorig, Fabio Sprotte, Dominik Wolter, Eric Schmidtke, Bashkim Susuri, Isa Gökmen, Salvatore Veneziano und Alex Felger ihre Kickstiefel in Löchgau. Personell sieht es für die Bietigheimer nicht ganz so gut aus wie in der Vorwoche, nachdem sich Veneziano im Pokalspiel verletzt hat und Ayhan Erkilic verhindert ist. „Ich erwarte ein enges Spiel, bei dem der Faktor Pokal mitentscheidend sein wird“, so Schmid.

Der für seine stabile Defensive bekannte FV Löchgau muss auf die verhinderten Cihat Aytac und Cedric Cramer verzichten. „Die Startelf wird sich im Vergleich zu letzter Woche also verändern. Noch steht aber nicht fest, wer die beiden Plätze einnimmt“, sagt FVL-Coach Thomas Herbst. „Bislang haben wir noch nicht viel falsch gemacht – außer, dass wir unsere Chancen nicht effektiv genug genutzt haben. Spielerisch haben wir bislang gute Leistungen gezeigt, aber die Saison ist noch lang, da kann noch viel passieren.“ Den Gegner kann Herbst gut einschätzen. „Immerhin haben viele Germania-Spieler eine Löchgauer Vergangenheit. Wir wissen also um die Stärke dieser Mannschaft“, betont der Löchgauer Trainer. Mit einem Augenzwinkern fährt er fort: „Auf jeden Fall werden Löchgauer Spieler erfolgreich sei. Es fragt sich nur, ob es der größere oder der kleinere Teil sein wird.“