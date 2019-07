Themen in diesem Artikel Pferdemarkt

Beim Staffeltag der Fußball-Landesliga, Staffel 1, in Schwaikheim ist auch der Spielplan für die Saison 2019/2020 verabschiedet worden. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag, 16. August (18.30 Uhr), der TSV Schwaikheim und der SV Breuningsweiler. Der SV Germania Bietigheim startet am Sonntag, 18. August (15 Uhr), mit einer Heimpartie gegen den TSV Schornbach in die neue Runde. Am zweiten Spieltag (24./25. August) treten die Germanen beim TSV Pfedelbach an. Am Pferdemarkt-Samstag, 31. August (16 Uhr), steigt im Ellental dann auch schon das Derby zwischen dem SVG und dem FV Löchgau. In der Rückrunde treffen die beiden Lokalrivalen am 8. März 2020 aufeinander.

Der FVL bekommt es in den ersten zwei Punktspielen mit Aufsteigern zu tun. Zum Auftakt ist die Mannschaft von Trainer Thomas Herbst am Sonntag, 18. August (15.30 Uhr), beim SV Kaisersbach, dem Meister der Bezirksliga Rems/Murr, zu Gast. Eine Woche später erwarten die Löchgauer den Unterländer Bezirksliga-Titelträger SV Leingarten zur Heimpremiere.

1. Spieltag, Freitag, 16. August, 18.30 Uhr: TSV Schwaikheim – SV Breuningsweiler; Samstag, 17. August, 15 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall – Spvgg Satteldorf, TV Pflugfelden – TSG Öhringen, Sonntag, 18. August, 15 Uhr: SV Germania Bietigheim –TSV Schornbach, SV Leingarten – TSV Pfedelbach, SG Sindringen/Ernsbach – TSV Crailsheim, SV Salamander Kornwestheim – TV Oeffingen, SV Kaisersbach – FV Löchgau (15.30 Uhr)

2. Spieltag, Samstag, 24. August, 14 Uhr: TSV Schornbach – Sportfreunde Schwäbisch Hall, SV Breuningsweiler – TV Pflugfelden, TSG Öhringen – SV Salamander Kornwestheim, Sonntag, 25. August, 15 Uhr: TV Oeffingen – SG Sindringen/Ernsbach, FV Löchgau – SV Leingarten, TSV Pfedelbach – SV Germania Bietigheim, Spvgg Satteldorf – TSV Schwaikheim, TSV Crailsheim – SV Kaisersbach (17 Uhr).