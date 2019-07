Der FSV 08 Bissingen hat das Duell der beiden Oberligisten aus dem Bezirk Enz/Murr gewonnen. Die Elf vom Bruchwald setzte sich am Sonntagabend gegen den SGV Freiberg vor 250 Zuschauern im Stadion Osterholz mit 2:0 durch. Die Partie stand unter dem Motto „40 Jahre Herrenfußball beim SB Asperg“.

Beide Teams hatten anstrengende Tage hinter sich und mussten sich durchbeißen. Die Nullachter kamen direkt aus dem dreitägigen Trainingslager in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) nach Asperg, während Freiberg bereits am Samstag ein Testspiel gegen den VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest absolviert hatte. Bei der 1:2-Heimniederlage hinterließen die Wasen-Kicker einen starken Eindruck, trotz der nach wie vor langen Ausfallliste. Das 1:1 war Mert Tasdelen mit einem Foulelfmeter geglückt.

Gegen Bissingen ging Freibergs Offensive hingegen leer aus. Der FSV 08 dominierte, zeigte die reifere Spielanlage und lag bereits nach einer Viertelstunde mit zwei Treffern vorne. Beim 1:0 profitierte Patrick Milchraum davon, dass SGV-Kapitän Steven Kröner nach einem langen Ball ausrutschte. Der Bissinger ging dazwischen und setzte die Kugel platziert ins rechte untere Eck (4.). Das 2:0 ging auf das Konto von Marius Kunde – der 08-Spielführer war mit einem sehenswerten 19-Meter-Schuss erfolgreich (14.).

Bei beiden Treffern war Alexander Loch machtlos. Der 28-jährige Schlussmann ist beim SGV zurzeit als Probespieler im Einsatz und stand zuletzt im Regionalliga-Kader des TSV Eintracht Stadtallendorf. Das Bissinger Gehäuse hütete derweil Neuzugang Bleron Berisha – Stammkeeper Sven Burkhardt, der sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat, schaute nur zu.

„Unser Hauptaugenmerk galt der Arbeit nach hinten und dem Spiel gegen den Ball. Das haben wir in beiden Halbzeiten sehr gut gemacht“, sagte 08-Trainer Alfonso Garcia, der zur zweiten Hälfte acht frische Kräfte brachte und nur Berisha, Simon Lindner und Sebastian Gleißner weiterspielen ließ. Auch sein Freiberger Kollege Mario Estasi zeigte sich nach dem Doppeltest mit seiner Mannschaft zufrieden: „Weil wir immer noch so viele Ausfälle haben, mussten die Jungs zuletzt alle Spiele bestreiten und waren platt. Die Leistung war okay. Gerade die jungen Spieler haben es richtig gut gemacht.“