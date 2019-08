Alles andere als einen Traumstart haben der NK Croatia Bietigheim, der FSV 08 Bissingen II und der FV Löchgau II am vergangenen Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr hingelegt. Alle drei Teams verloren ihr erstes Punktspiel. Nun wollen sie am zweiten Spieltag die ersten Zähler einfahren.

Den Auftakt macht der FSV 08 Bissingen II bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) bei Aufsteiger SV Gebersheim. „Das letzte Wochenende war sehr enttäuschend, die Niederlage gegen Perouse war verdient“, fand 08-Coach Adam Adamos. „Deshalb wird es auch einige Veränderungen in der Startelf geben“, so der Bissinger Trainer. Der aus dem Urlaub zurückgekehrte Leon Haufe und der nun spielberechtigte Neuzugang Julian Harnoß sollen Akzente setzen. „Die Einstellung wird entscheidend sein. Wir haben letzte Saison eine sehr gute Runde gespielt. Gegen uns geben alle Gegner 20 Prozent mehr. Gegen Gebersheim wird es sicher unbequem, weil die Mannschaft noch die Aufstiegseuphorie spürt und letzte Woche zudem einen Überraschungserfolg gegen Croatia gelandet hat.“ Dass das Bissinger Spiel bereits am Freitagabend und nicht erst am Sonntag stattfindet, kommt Adamos durchaus gelegen. „So können meine Spieler schon am Freitag eine Trotzreaktion zeigen.“

Personelle Lage entspannt sich

Am Sonntag (13 Uhr) erwartet der FV Löchgau II den TSV Phönix Lomersheim. Nach der 0:5-Klatsche beim SV Leonberg/Eltingen geht es für den FVL nun im ersten Heimspiel darum, die ersten Punkte zu sammeln und das Tabellenende zu verlassen. Die personelle Situation hat sich bei den Löchgauern deutlich verbessert, da mehrere Urlauber nun wieder zurückgekehrt sind. „Das wird ein anderes Spiel als letzte Woche. Lomersheim ist nicht Eltingen und mit Alexander Sprigade und Alex Kunz sind zwei wichtige Spieler wieder zurück“, so FVL-Trainer Marco Grausam. „Letzte Woche haben wir im Aufbauspiel die Bälle zu einfach verloren. Daran haben wir gearbeitet, sodass uns das nicht mehr passieren wird“, verspricht er.

Der NK Croatia Bietigheim steht nach der überraschenden 2:3-Auftaktniederlage gegen den SV Gebersheim beim TV Aldingen (Sonntag 15.30 Uhr) bereits unter Druck. „Aldingen ist eine sehr heimstarke Mannschaft, gegen die es sehr schwer werden wird. Wir sind aber gezwungen, zu punkten, denn sonst wäre der Fehlstart komplett“, betont Mihael Zorko. Der Bietigheimer Trainer hat unter der Woche im Training unter anderem einen Leistungstest durchgeführt. „Wir sind gegen Gebersheim nicht konditionell eingebrochen, sondern mental. Wir haben 2:0 geführt und waren dem 3:0 sehr nahe, ehe wir dann noch drei Gegentore kassiert haben“, so Zorko.

Sowohl an der eigenen Defensivschwäche als auch an der mangelnden Chancenverwertung haben die Bietigheimer unter der Woche gearbeitet. Bei Croatia sind mittlerweile alle Spieler wieder zurück aus dem Urlaub. „Ich kann aus dem Vollen schöpfen. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft tut meinen Spielern sehr gut“, findet Zorko.