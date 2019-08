Mit einer vermeidbaren Niederlage ist Fußball-Landesligist SV Germania Bietigheim in die neue Saison gestartet. Gegen einen tief stehenden TSV Schornbach waren die Bietigheimer über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft. Allerdings verpassten sie es vor allem in der ersten Halbzeit, den Grundstein für einen Erfolg zu legen.

Von Beginn an zeigten die Germanen viel Zug zum Tor, ohne jedoch zunächst zu zwingenden Chancen zu kommen. Die erste gute Gelegenheit der Gastgeber vergab Patrick Hirsch in der zwölften Minute, als er per Kopf nur die Latte traf. Die Gäste standen zumeist kompakt in ihrer eigenen Hälfte. Wenn sie jedoch einmal auf die andere Seite des Platzes kamen, waren sie durchaus gefährlich. So scheiterte Pascal Werba zunächst mit einem 35-Meter-Weitschuss nur sehr knapp (8.) und verfehlte das Tor von Schlussmann Jens Krüger nach einem Sprint über 30 Meter ebenfalls nur um Zentimeter (18.).

Die Führung für die Gäste erzielte dann aber kein Schornbacher Angreifer, sondern Bietigheims Nikolaos Tsiolakidis, der eine Hereingabe von Arda Cetinkaya unglücklich ablenkte. Der Ball trudelte zum 0:1 ins Tor (24.). Mehrfach bot sich dem SVG in der Folge die Chance zum Ausgleich. Edison Cenaj scheiterte bei seinem Landesliga-Debüt jedoch an Schornbachs Schlussmann Carl-Anders Zimmermann (30.). Drei Minuten darauf kam er bei einer Hereingabe von Patrick Kraut einen Schritt zu spät. Kurz vor der Pause scheiterte Kraut mit einem Schuss aus 16 Metern knapp. So blieb es beim 0:1 zur Pause.

Cenaj trifft den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas häufiger in die Hälfte des SVG, ohne allerdings selbst das Spiel zu machen. Vielmehr verlagerte sich die Partie in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ins zentrale Mittelfeld. Die erste wirklich gute Gelegenheit vergab Cenaj, als er mit seinem Freistoß aus 18 Metern den Pfosten traf.

Der TSV Schornbach kam durch Gioacchino Colletti zweimal aussichtsreich in die Nähe des Bietigheimer Strafraumes, in beiden Situationen klärte Germania-Keeper Jens Krüger aber.

Mitte der zweiten Halbzeit brachte SVG-Coach Matthias Schmid gleich drei neue Akteure, die für frische Impulse sorgen sollten. Prompt traf der eingewechselte Dominik Wolter zum verdienten 1:1-Ausgleich (74.). Der Torschütze hatte aus 20 Metern abgezogen und den Ball im linken unteren Toreck versenkt.

Lange hielt die Freude über den Ausgleichstreffer nicht an, da bereits zwei Minuten später Colletti aus kurzer Distanz zum 1:2 einschob. Noch einmal setzten die Bietigheimer alles daran, wenigstens einen Punkt zu Hause zu behalten. Doch scheiterten alle Versuche. Auch der ebenfalls eingewechselte Daniele Cardinale war mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze nicht erfolgreich (87.). So jubelten am Ende die Gäste über ihre ersten drei Punkte der Saison. Für den SV Germania setzte sich damit die Heimschwäche der vergangenen Saison fort.

Am kommenden Wochenende muss der SVG zum TSV Pfedelbach, der beim 2:2 in Leingarten immerhin einen Punkt holte.