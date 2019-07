Die Dritte Liga hat schon mächtig Fahrt aufgenommen und einige spektakulären Spiele geboten. Auf Platz eins dieser Rangliste steht die Partie zwischen der Spvgg Unterhaching und den Würzburger Kickers am Samstag. Bei den unterfränkischen Kickers ist an diesem Dienstag (19 Uhr) die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast. Großaspach ist neben Carl-Zeiss Jena das einzige Team, das nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt dasteht.

Die Würzburger besiegten zum Auftakt der neuen Saison den Aufsteiger FC Bayern München II mit 3:1. In Unterhaching führte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele nach 88 Minuten mit 4:2 – und verloren noch mit 4:5.

Einmal getroffen hat für die Kickers Luca Pfeiffer, der einst beim FSV Hollenbach gespielt hat und über die Stuttgarter Kickers und den VfL Osnbrückin die Nähe seiner Heimat zurückgekehrt ist. Auch gegen den FC Bayern II hatte Pfeiffer schon getroffen. Gegen Großaspach muss der lange Schlaks wohl auf seinen wuseligen Sturmpartner Dominik Widemann verzichten, der in Unterhaching zweimal getroffen hat, später mit einer Verletzung aber vorzeitig den Platz verlassen musste.

Chance für Neuzugang Slamar

„Wir treffen auf einen außergeöwnlich guten und außergewöhnlich wütenden Gegner“, vermutet Großaspachs Trainer Oliver Zapel. „Die Kickers werden noch aufgewühlt sien, da sie die drei Punkte in Unterhaching hergeschenkt habe. Wir müssen uns emotional wie taktisch gefestigt präsentieren. Vor allem im Spiel gegen den Ball gilt es, mehr Stabilität reinzubringen. Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares aus Würzburg mitnehmen“, kündigt Zapel an. Die Großaspacher kassierten in zwei Spielen bereits sieben Gegentreffer. Vier beim 1:4 zum Auftakt gegen den MSV Duisburg und drei beim 1:3 daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ersetzen muss der Sonnenhof-Coach die gesperrten Kai Gehring und Dominik Martinovic. Gehrings Job in der Innenverteidigung könnte der drittligaerfahrene Neuzugang Dennis Slamar übernehmen. Eine Möglichkeit für die Offensive mit erheblichem Konterpotenzial wäre der pfeilschnelle Orin McKinze Gaines II, dem vom FSV Zwickau in den Fautenhau gewechselt ist und zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen hatte.

Um nicht schon von Beginn an im Tabellenkeller stecken zu bleiben, sollte die SG Sonnenhof auf der Suche nach den ersten Saisonpunkten auf dem Würzberger Dallenberg fündig werden. Am Samstag (14 Uhr) kommt mit dem KFC Uerdingen einer der Aufstiegsfavoriten in die Mechatronik-Arena.