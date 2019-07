Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Mit 16 hat Ingo Ernst mit dem Pfeifen angefangen, mit 51 hört er nun wieder auf. Im BZ-Interview lässt der Bezirksspielleiter aus Ludwigsburg-Oßweil die 35 Jahre als Unparteiischer Revue passieren – und hat dabei auch die eine oder andere vergnügliche Anekdote auf Lager. Etwa wie er Guido Buchwald bei seinem letzten Schiedsrichter-Einsatz in die Schranken weisen musste.

Was ist nach Ihrem letzten Spiel als Regelhüter mit der Pfeife passiert?

Ingo Ernst: Die letzte Pfeife ging an meinen Sohn Marcel, der auch Schiedsrichter ist – mit samt meinen Karten. Das war eine Übergabe von einer Generation auf die nächste.

Galt das auch für Ihre Schiedsrichter-Kleidung?

Nein, die passt ihm nicht. In der würde er schwimmen. Körperlich sind wir schon etwas auseinander. Die Klamotten behalte ich aber noch. Ich werde immer auf einer gepackten Tasche sitzen, auch wenn ich nicht mehr pfeife.

Das Jubiläumsspiel des SKV Hochberg gegen die Traditionself des VfB Stuttgart war Ihr letztes Spiel als Unparteiischer. Was hat den Tag für Sie sonst noch besonders gemacht?

Die Ehrung hat mein Sohn durchgeführt, außerdem habe ich den Ball von meinem letzten Punktspiel als Schiedsrichter bekommen. Das war im Mai das Duell zwischen dem TuS Mingolsheim und dem FV Neuthard in der badischen Bezirksliga. Auf dem Ball haben die Spieler dort und dann später auch die VfB-Oldies unterschrieben. Bei dem Jubiläumsspiel hatte ich zwei Assistenten an meiner Seite, die mich lange begleitet haben: Bei Dietmar Weinzierl stand ich in jungen Jahren in der Landes- und Verbandsliga selbst an der Linie. Und Gerhard Schnetz war einst mein Assistent, als ich in die Landesliga aufgestiegen bin. Da hat sich für mich ein Kreis geschlossen.

Der VfB ist Ihr Herzensklub. Wie war es für Sie, zum Karriereabschluss Stars wie Hansi Müller, Asgeir Sigurvinsson und Guido Buchwald nach Ihrer Pfeife tanzen zu lassen?

Das waren die Idole meiner Jugend. Es war super, zum Abschluss so ein Spiel vor so vielen Zuschauen zu leiten. Mit Guido Buchwald gab es allerdings ein kleines Problem. Er macht halt keinen Unterschied zwischen Punkt- oder Freundschaftsspiel und ist immer noch mit viel Ehrgeiz bei der Sache. In 35 Jahren ist es mir noch nie passiert, dass mich ein Spieler gestaucht hat. An dem Sonntag ist mir das passiert. Da hat mich Buchwald bei einer Diskussion nicht nur angeschrien, sondern mir auch einen Tritt ans Schienbein verpasst.

Und wie haben Sie reagiert?

Ich habe ihm gesagt: Wenn er das noch einmal probiert, trete ich zurück – und zwar dahin, wo es weh tut. Das hat er erst nicht akzeptieren wollen, aber dann ist er doch weggegangen.

Wissen Sie, wie viele Partien Sie in Ihrer Karriere geleitet haben?

Das müssen mehr als 1000 gewesen sein. Genau weiß ich das nicht. Da werden bei uns Schiedsrichtern leider keine Statistiken geführt.

Mancher Schiedsrichter pfeift bis weit ins Rentenalter hinein. Warum haben Sie jetzt mit 51 aufgehört?

Am Ende fehlte mir einfach die Motivation, auch körperlich habe ich etwas zugelegt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wann es soweit ist. Ich möchte mich mit 70 nicht mehr über den Platz schleppen, sodass es draußen heißt: Was macht denn der alte Sack da noch. Hinzu kommt, dass ich im Bezirk andere Aufgaben übernommen habe und künftig auch noch Schiedsrichter-Beobachter bin. Und jetzt zählt auch mal die Familie. Meine Frau hat die letzten Jahrzehnte sonntags oft genug auf mich verzichtet. Es ist Zeit, etwas zurückzugeben.

Was war das Verrückteste, das Sie in dieser Zeit erlebt haben?

Die lustigste Anekdote hat sich bei einem Spiel in Bühlerzell ereignet, bei dem ich Assistent war. Da hat der Schiedsrichter die Fahnen für uns Assistenten vergessen, und vor Ort waren auch keine aufzutreiben. Dann haben wir eben kurzerhand mit den Fahnen eines Eisherstellers gewunken. Und bei einem Frauenspiel in Zazenhausen musste ich die Begegnung mal unterbrechen, weil ein Auto über den Platz zu einer Gartenanlage fahren wollte.

Was bleibt nach 35 Jahren als Referee sonst noch im Gedächtnis?

Der Spaß und die Kameradschaft untereinander, all die Kontakte, die ich geknüpft habe, die vielen schönen Spiele – und da vor allem die Einsätze in der Verbandsliga sowie die Assistenten-Spiele in der Oberliga. Die schönste Zeit waren die drei Jahre in der Landesliga, in der man ja als Gespann zu dritt unterwegs ist und nicht nur als Einzellkämpfer. Das macht viel mehr Spaß. Letztlich ist es aber wie in einer Ehe. Da erinnert man sich irgendwann nur noch an die schönen Dinge und nicht mehr an die weniger schönen.

Was war denn weniger schön?

Es ist mit der Zeit immer schwieriger geworden, die Regeln mit Nachdruck zu vertreten. Das Miteinander auf den Sportplätzen hat stark gelitten, der Respekt ist nicht mehr da. Die Verrohung und die Aggressivität sind deutlich zu spüren, und auch die Gewaltbereitschaft ist immens gestiegen. Heute muss man als Schiedsrichter sehr vorsichtig sein. Viele Kollegen haben sogar richtig Angst, gewisse Entscheidungen durchzuziehen. Meine Frau hat sich sonntags oft Gedanken gemacht, ob ich wieder heil nach Hause komme. Bis auf einen Rempler hatte ich da aber immer Glück.

Warum Sind Sie 1984 mit 16 Jahren Schiedsrichter geworden?

Ich wollte die Möglichkeit haben, etwas auf dem Platz zu bewegen. Auch ich habe damals zu den Fußballern gehört, die immer über die Schiedsrichter schimpfen – und wollte dann beweisen, dass ich es besser kann. Als Spieler beim FSV Oßweil wäre für mich die Kreisliga B das Maximum gewesen, während ich es als Schiedsrichter oder Assistent bis in die Landesliga und Oberliga geschafft habe. Außerdem komme ich aus einer fußballverrückten Familie. Mein Opa hat mit seinem Bruder nach dem Krieg den Fußball in Oßweil wieder aus der Taufe gehoben, mein Vater war lange Vorstand und Ehrenmitglied beim FSV. Ich bin auf dem Sportplatz groß geworden.

Ihr 26-jähriger Sohn tritt ja in Ihre Fußstapfen. Pfeift er anders als Sie?

Marcel ist vom Stil her etwas lockerer und großzügiger, während ich eher der härtere Typ bin. Er leitet die Partien noch mehr aus der Perspektive eines Spielers. Irgendwann wird er aber noch lernen, dass ihm die Spieler das, gerade in den unteren Klassen, nicht danken. Und natürlich ist mein Sohn läuferisch viel besser.