Sieben katastrophale Minuten haben der SG Sonnenhof Großaspach den Drittliga- Auftakt verdorben. Beim MSV Duisburg kassierte der Dorfklub zwischen der 54. und der 60. Minute drei Gegentore. Am Ende verloren die Aspacher Kicker mit 1:4. „Ich möchte diese Niederlage gar nicht schönreden. Dennoch denke ich, dass wir in bestimmten Phasen hier heute ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben“, sagte SG-Trainer Oliver Zapel.

In der Tat erwies sich seine Elf für die „Zebras“ über weite Strecken der Partie als unbequemer Gegner und spielte mutig mit. Vor allem der französisch-kongolesische Neuzugang Dimitry Imbongo war ein ständiger Unruheherd im und um den MSV Strafraum. Der 29-jährige Stürmer sorgte in der 42. Minute auch für den Ausgleich der Gäste: Sein Sturmpartner Timo Röttger bediente Sebastian Bösel mit einem Traumpass, dessen Zuspiel vom linken Strafraumeck nutzte Imbongo zum 1:1. Die Duisburger 1:0-Führung hatte 1,96-Meter-Mann Vincent Vermeij erzielt – der niederländische Angreifer drückte eine scharfe Hereingabe von Moritz Stoppelkamp über die Torlinie (25.).

Stoppelkamp trifft doppelt

Nach der Pause war zunächst Großaspach am Drücker. Mittelfeldstratege Nicolas Jüllich scheiterte aus spitzem Winkel an MSV-Keeper Leo Weinkauf, der mit den Fingerspitzen klärte (51.). Dann aber ging es Schlag auf Schlag. Erst überlistete Stoppelkamp SG-Schlussmann Max Reule mit einem Heber (54.). Zwei Minuten später erhöhte der überragende Duisburger Kapitän per Direktabnahme, die unter der Latte einschlug, auf 3:1 (56.). Und in der 60. Minute tauchte Connor Krempicki frei vor Reule auf und schob die Kugel zum 4:1 ins Netz. „Das darf uns so nicht passieren“, kritisierte Zapel die schwache Aspacher Phase mit den drei Gegentreffern.

Die Rot-Schwarzen waren jedenfalls bedient und geschockt. Dennoch bemühten sie sich in den Endphase – nach einer fünfminütigen Unterbrechung wegen Regen und Hagel – noch um eine Ergebniskorrektur. Der eingewechselte Orrin McKinze Gaines (74.), Imbongo (83.) und Spielführer Julian Leist (88./90.) ließen allerdings ihre Chancen aus. So blieb es bei der unterm Strich etwas zu hoch ausgefallenen Aspacher Auftaktpleite. „Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken und den Fokus auf das bevorstehende Heimspiel zu richten“, sagte Zapel.

Am Samstag (14 Uhr) kommt der viermalige Deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern zur Heim­premiere der SG in die Mechatronik-Arena. Die Pfälzer, die zum Favoritenkreis zählen, mussten sich am ersten Spieltag gegen Unterhaching zu Hause mit einem 1:1. begnügen.