Der FSV 08 Bissingen steht in der Oberliga innerhalb weniger Tage vor richtungsweisenden Spielen. Am Mittwoch (14 Uhr) sind die Nullachter beim 1. Göppinger SV zu Gast und können mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an den Tabellenzweiten Bahlinger SC heranrücken. Die Bahlinger sind dann am Samstag (15.30 Uhr) am Bruchwald zu Gast. Platz zwei haben die Bissinger in eigener Hand. „Wir sind dran und haben eine gute Ausgangsposition. Das ist eine entscheidende Woche“, sagt 08-Trainer Alfonso Garcia. „Göppingen spielt gut, hat gute Ergebnisse. Es waren immer interessante und enge Spiele“, schätzt Garcia den Gegner hoch ein.

Personell sieht es bei den Nullachtern wieder etwas besser aus, denn Anil Sarak steht wieder zur Verfügung. Mit einem couragierten Auftritt bei seiner Startelf-Premiere gegen den SV Oberachern hat sich Emmanuel Apler bei seinem Trainer für weitere Aufgaben empfohlen. Auch Alexander Götz brachte nach seiner Einwechslung frischen Schwung. „Da hat man seine Qualität gesehen“, so Garcia. Angesichts der englischen Woche und der anstehenden schweren Aufgaben versucht der Bissinger Coach, Spielanteile zu verteilen und die Kräfte geschickt einzuteilen. Fehlen werden weiterhin Lukas Buck, Manuel Sanchez, Mario Di Biccari und Duc Thanh Ngo.

Keine Bewerbung von Göppingen

Der 1. Göppinger SV spielt bislang eine ganz starke Runde. Allerdings haben sich die Göppinger nicht um eine Lizenz für die Regionalliga beworben. Momentan beträgt der Abstand auf Platz zwei neun Punkte, vier sind es auf den FSV 08 Bissingen. Am Ostermontag kam der SVG vor knapp 4000 Zuschauern zu einem verdienten 0:0 gegen die Stuttgarter Kickers, am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli beim SSV Reutlingen. Trotz einiger Personalprobleme gelingt es Coveli immer, eine schlagkräftige, gut ausbalancierte Mannschaft aufs Feld zu schicken. Aufpassen müssen die Bissinger vor allem auf Kevin Dicklhuber, der mit 24 Treffern Platz zwei in der Torschützenliste belegt.

Freiberg personell angeschlagen

Für den SGV Freiberg geht es am Mittwoch (14 Uhr) beim 1. CfR Pforzheim darum, Anschluss an den FSV 08 und den Bahlinger SC zu halten. Die 0:1-Niederlage gegen den Tabellenführer SV Stuttgarter Kickers war ein herber Dämpfer für die Ambitionen des SGV. Mit einem Dreier im Pforzheimer Holzhofstadion und angesichts eines machbar erscheinenden Restprogramms wären die Freiberger keineswegs aus dem Rennen um Platz zwei.

„Wir hangeln uns personell von Spiel zu Spiel“, verweist SGV-Trainer Ramon Gehrmann auf die angespannte Personalsituation. Neben den Langzeitverletzten Niklas Pollex und Hakan Kutlu fällt auch Thomas Gentner aus. Sven Schimmel, David Müller und Spetim Muzliukaj gingen angeschlagen ins Spiel gegen die Stuttgarter Kickers. „Wir wollen versuchen, in Pforzheim drei Punkte zu holen. Am Ende schauen wir dann, was für uns möglich ist“, hat Gehrmann Platz zwei längst noch nicht abgeschrieben.

Der 1. CfR Pforzheim gehörte vor der Saison zum Kreis der Favoriten, enttäuschte aber mit seinem qualitativ hochwertig besetzten Kader erneut. Dem Team von Trainer Gökhan Gökce fehlt es an der Konstanz. Dass er den „Großen“ durchaus Paroli bieten kann, bewies der 1. CfR mit dem 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers, als beinahe sogar ein Sieg herausgesprungen wäre. Hinzu kommt am Holzhof eine grenzwertige Spielfläche, die technisch sauberen Fußball kaum zulässt. Gefährlich sind die Pforzheimer vor allem bei ihren Standards, hinzu kommt mit Dominik Salz ein ausgesprochener Torjäger. In der kommenden Saison wollen die Pforzheimer dann die Regionalliga ins Visier nehmen. Bis zum Rundenstart soll das umgebaute Stadion im Brötzinger Tal fertig sein.