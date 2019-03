Auf der Jagd nach dem ersten Sieg in der Rückrunde der Verbandsliga trifft der FV Löchgau am Samstag (15 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasen auf Calcio Leinfelden-Echterdingen. Zwei Spiele haben die Schützlinge von FVL-Trainer Thomas Herbst seit dem Ende der Winterpause absolviert, beide Partien endeten unentschieden.

In Albstadt und gegen Tübingen waren aber auch Siege möglich – doch Peter Wiens und Co. ließen in den Auswärtsspielen beste Möglichkeiten liegen. Das soll sich gegen Calcio ändern, auch wenn Herbst auf gleich fünf Stammspieler verzichten muss. Wiens ist privat verhindert, Tim Schwara und Kapitän Simon Herbst sind im Urlaub. Dazu fallen mit Michael Mariolas und Winter-Neuzugang Tyrone Reyinger zwei Spieler angeschlagen aus, die gegen Tübingen noch in der Startelf standen.

Die Chancen nehmen zu

Das Gastspiel in der Universitätsstadt Tübingen bestätigte die gute Entwicklung der Herbst-Elf: Spielerisch hat sie seit Ende November klar einen Schritt nach vorne gemacht. Ob nach Standards (Elfmeter in Albstadt, Eckball in Tübingen) oder aus dem Spiel heraus – die Chancen wurden zuletzt häufiger. Gegen Leinfelden-Echterdingen gilt es, diese zu nutzen. „Wir wollen zuhause gewinnen, das bringt schon die Tabellensituation mit sich“, sagt FVL-Coach Herbst. „Dazu müssen wir ins Risiko gehen und den direkten Weg zum Tor suchen. Die zwei Unentschieden auswärts bringen uns erst etwas, wenn wir daheim gegen Calcio dreifach punkten.“

Die Macher bei Calcio Leinfelden-Echterdingen dachten ihrer Mannschaft vor Beginn der Runde eine ganz andere Rolle zu. Prominent verstärkt gingen die Blauen als Aufstiegsaspirant in die Saison. Spätestens nach drei Pflichtspielniederlagen zum Wiederauftakt 2019 ist klar, dass es für das Team des Trainergespanns Francesco Guerra und Francesco di Frisco nur um den Klassenerhalt geht. Vier Punkte trennen die Gäste um den im Winter verpflichteten Ex-Löchgauer Terry Offei in der Tabelle noch vom FVL. Das Hinspiel endete torlos.

Hoffnungsträger bei Calcio ist Torjäger Sascha Häcker, der sich nach einigen Verletzungspausen für das Spiel am Samstag fit gemeldet hat. Trotz dessen Rückkehr erklärt Herbst: „Ich nehme Calcio nicht als Star-Truppe wahr. Eine gewisse Bodenständigkeit ist erkennbar.“ Das Spiel am Samstag werde über „die Tagesform, die Einstellung und Leidenschaft“ entschieden, so der Löchgauer Aufstiegstrainer weiter.

Ebenfalls am Samstag (15 Uhr) erwartet der VfB Neckarrems den 1. FC Heiningen. Mit 20 Punkten steckt auch der VfB mitten im Kampf gegen den Abstieg in die Landesliga. Genau wie der FV Löchgau hat die Mannschaft vom Hummelberg aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Ganz oben in der Tabelle steht die SKV Rutesheim. Mit zwei Remis in die Rückrunde gestartet, gewann Rutesheim zuletzt mit 5:1 gegen den FC Wangen und eroberten sich erstmals seit dem 16. Spieltag wieder die Tabellenführung. Beim ambitionierten TSV Essingen geht es am Samstag (14 Uhr) darum, diese gegenüber den zweitplatzierten SF Dorfmerkingen zu verteidigen.