Fußball Frontalangriff auf das Führungsduo

Von Claus Pfitzer

Bei der Abrechnung am Saisonende könnte in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg der 23. Spieltag, der an diesem Samstag ausgetragen wird, eine entscheidende Rolle einnehmen, denn die Teams von Platz eins bis vier sind unter sich. Jeweils um 15.30 Uhr spielt der Tabellenführer TSG Balingen (19 Spiele/43 Punkte) gegen den Viertplatzierten SGV Freiberg (20/37) und der Zweite FC 08 Villingen (19/39) gegen den Dritten FSV 08 Bissingen (21/38). Durch anstehende Nachholspiele weist die Tabelle allerdings ein leicht verzerrtes Bild auf.

Der SGV Freiberg holt am Mittwoch ab 19 Uhr die Partie gegen die Neckarsulmer Sport-Union nach. Zuerst allerdings müssen sich die Freiberger beim Spitzenreiter TSG Balingen behaupten. Der hat zuletzt 2:2 in Oberachern gespielt und zwei Wochen zuvor in Neckarsulm mit 2:1 gewonnen. Es scheint, als ob die Balinger ihre herausragende Form aus der Vorrunde über die Winterpause gerettet haben. „In Balingen wird es schwer, die Mannschaft ist gut drauf. Das wird ein interessantes Spiel“, sagt Gehrmann, für den das Spitzenduell beinahe eine „Heimpartie“ ist, denn er stammt aus dem 25 Kilometer entfernten Sigmaringen. „Nach den Spielen in Balingen und am Mittwoch gegen Neckarsulm wissen wir, wo wir stehen“, so Gehrmann vor den beiden nächsten Aufgaben.

Balingen daheim unbesiegt

Gut drauf ist auch sein SGV Freiberg mit einer Bilanz von neun Punkten und 7:0 Toren aus den drei Spielen in diesem Jahr. Mächtig Selbstvertrauen gab dem Team von Trainer Ramon Gehrmann der in Unterzahl während der gesamten zweiten Halbzeit hart erkämpfte und beeindruckend erspielte 2:0-Sieg am Samstag gegen den FC 08 Villingen. Verzichten muss Gehrmann in Balingen auf Patrick Fossi, der für diese Partie eine Gelb-Rot-Sperre absitzen muss. Ihn könnte Maximilian Wojcik im zentralen Mittelfeld ersetzen. Ansonsten stehen bis auf den Rekonvaleszenten Spetim Muzliukaj alle Mann zur Verfügung. Die TSG Balingen hat sechs der acht Heimspiele gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Demgegenüber steht die Auswärtsstärke des SGV Freiberg, der mit sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen Platz zwei in dieser Statistik belegt.

Beim FSV 08 Bissingen gab sich schon kurz nach dem unglücklichen Ausgleichstreffer des FV Ravensburg zum 2:2-Endstand Trainer Andreas Lechner vom FSV 08 Bissingen kämpferisch im Hinblick auf die Partie in Villingen und den weiteren Saisonverlauf. „Wir haben uns für eine gute Leistung nicht mit drei Punkten belohnt. Wir hatten viele Torchancen, die wir nicht gemacht haben. Hinten haben wir zweimal geschlafen. Das war ärgerlich, haut uns aber nicht um“, ist sich der 08-Trainer sicher, zumal seine Mannschaft eine „sehr gute Trainingswoche“ absolviert habe. Oskar Schmiedel ist nach seiner studienbedingten Pause wieder dabei, bei Manuel Sanchez wird es mit einem Einsatz wegen muskulärer Probleme eng. „Villingen ist eine gut organisierte Mannschaft. Das hat man im Hinspiel gesehen“, weiß Lechner um die Klasse des FC 08.

Beim Tabellenzweiten muss die 08-Defensive allerdings zu alter Stärke zurückfinden. Mit fünf Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage haben die Nullachter eine prima Auswärtsbilanz und stehen in diesem Ranking ebenfalls auf Platz drei. Villingen hat von neun Heimpartien sieben gewonnen sowie je einmal unentschieden gespielt und verloren. Gut möglich, dass FC-Trainer Jago Maric nach dem eher durchwachsenen und wenig durchschlagskräftigen Auftritt seiner Offensivabteilung am Samstag beim 0:2 in Freiberg gegen den FSV 08 wieder auf sein treffsicheres Sturmduo Nedzad Plavci und Cristian Gilles Sanchez setzt. Giles Sanchez kam in Freiberg erst Mitte der zweiten Halbzeit von der Bank. „Gegen Bissingen müssen wir ein paar Sachen besser machen“, kündigte Maric an. Plavci hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt, denn er möchte trotz seines im Januar angekündigten Wechsels zum Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen nun doch in Villingen bleiben. Da bekommt der seit einer Woche als Sportlicher Leiter beim FC 08 tätige ehemalige Spieler Mario Ketterer gleich Arbeit.

Kunde und Gorgoglione bleiben

Zwei Personalien erfolgreich bearbeitet hat beim FSV 08 Bissingen Oliver Dense. Der sportliche Leiter gab die Vertragsverlängerungen mit Marius Kunde für drei Jahre und mit Riccardo Gorgoglione für zwei Jahre bekannt. Den Bruchwald am Saisonende verlassen wird Luca Wöhrle, den es zum SSV Reutlingen zieht.