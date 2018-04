Fußball Freiberger vertrauen ihren Qualitäten

cp

Drei eminent wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei holte der SGV Freiberg in der streckenweise hochklassigen Oberliga-Partie beim Bahlinger SC. Die Freiberger steckten die Strapazen einer durch eine Teilsperrung der Autobahn und Staus problembehafteten, zeitintensiven Anreise an den Kaiserstuhl ebenso weg wie einen 0:2-Rückstand schon nach 17 Minuten und gewannen am Ende verdient mit 4:2. Damit bleiben sie am Tabellenzweiten FC 08 Villingen dran und beendeten erfolgreich ihre dritte englische Woche in Folge. Die vierte wartet allerdings bereits, denn am Dienstag um 15 Uhr treffen sie im heimischen Wasenstadion auf den FV Ravensburg, der mit einem Sieg auch noch Chancen auf Platz zwei hätte, auch wenn die gering wären.

Nach einem guten Beginn mit viel Ballbesitz und Dominanz fingen sich die Freiberger in Bahlingen durch Fehler in der Defensive zwei Gegentreffer und hatten Glück, dass sie nicht noch das 0:3 kassierten. In der 13. Minute setzte Bahlingens Serhat Ilhan 20 Meter vor dem SGV-Tor zu einem Alleingang an, wühlte sich durch die zu zögerliche Defensive der Gäste und blieb zunächst an Schlussmann Jan Nagel hängen. Doch der Ball prallte Ilhan vor die Füße, und der Rest war Formsache: 1:0. Vier Minuten später griff der SGV-Torhüter bei einem Eckball von Ergi Alihoxa daneben, Walter Adam erwischte die Kugel noch leicht mit dem Kopf und lenkte sie ins Netz..

Damit war die Taktik der Gastgeber aufgegangen, die auf eine sichere Defensive setzten und nach Ballgewinnen schnell und direkt nach vorne spielten. Die ballsicheren Bahlinger agierten wie eine Spitzenmannschaft, hielten das Tempo hoch und kamen zu weiteren Chancen. Nach einer Kopfballvorlage von Santiago Fischer zog Felix Higl aus 16 Metern ab, scheiterte aber an SGV-Schlussmann Nagel (25.).

Fausel rettet gegen Fischer

Zwei Minuten später war Fischer schon am Keeper vorbei, zögerte einen Wimpernschlag mit dem Schuss ins leere Tor und wurde vom heranrauschenden Tobias Fausel abgeblockt. Die Freiberger hatten sich nach dem Rückstand und den Chancen des BSC aber bald wieder gefangen. Nach einem langen Ball bat Marcel Sökler den etwas hüftsteifen Adam zum Laufduell, ließ sich dabei noch etwas abdrängen und scheiterte mit seinem Schuss aufs kurze Ecke an Schlussmann Dennis Müller (31.). In der 41. Minute bereitete Marco Pischorn, dessen Kopfball kurz zuvor noch knapp über die Querlatte geflogen war, den Anschlusstreffer mit einer Flanke aus dem Halbfeld vor. Torwart Müller verfehlte im Luftkampf den Ball, Sökler erkannte die Situation blitzschnell und schob die Kugel ins leere Tor. Mit dem Anschlusstreffer zogen die Gäste das Momentum auf ihre Seite. „Damit sind die Freiberger mit einer Aufbruchstimmung in die Kabine gegangen“, wusste BSC-Trainer Alfons Higl hinterher um den psychologischen Wert des 1:2.

Zur zweiten Halbzeit wechselte SGV-Trainer Ramon Gehrmann den pfeilschnellen Morgan Faßbender für Sven Schimmel ein und setzte damit den baumlangen Adam auf der linken Abwehrseite des BSC gehörig unter Druck. Der gelernte Innenverteidiger ist kopfball- und zweikampfstark, hat aber Defizite mit dem Tempo. Und genau darauf setzte Gehrmann, zumal sich Sökler mehr auf der rechten Seite aufhielt und Hakan Kutlu nach links wechselte. Dass Sökler aus der offensiven Dreierreihe auf die Flügel ausweichen musste, lag am Startelfdebüt von Spetim Muzliukaj, der zentral vorne spielte.

In der 47. Minute bot sich Muzliukaj vor dem ziemlich leeren Tor die Riesenchance zum Ausgleich. Den verhinderten ein unentschlossener Freiberger Stürmer und BSC-Kapitän Tobias Klein, der die Kugel noch klären konnte. Mit einer Glanzparade nach einem strammen Weitschuss von Steven Kröner bewahrte BSC-Keeper Müller sein Team vor dem Ausgleich (59.). Jetzt waren die Freiberger dran, machten Druck, verloren dabei aber nicht die Geduld und die Übersicht. Sie vertrauten ihren spielerischen Qualitäten und dem Wissen, jederzeit ein Tor erzielen zu können. So wie in der 68. Minute. Erneut war Pischorn beteiligt, diesmal sogar als Torschütze. Nach einer Gentner-Ecke scheiterte der Defensivmann mit einem Kopfball, den Vincent Keller auf der Torlinie kniend mit dem Kopf abwehrte. Die Bahlinger konnten die Situation nicht entscheidend klären und der nachsetzende Pischorn erzielte Sekunden nach seiner Kopfballchance das 2:2.

Spetim Muzliukaj trifft

Bei den Gastgebern hatte Trainer Higl, der den BSC nach Saisonende verlassen wird und wieder in den Profibereich strebt, mit Fabian Nopper eine defensive Sicherung eingebaut. Zwar kam seine Mannschaft wieder etwas besser ins Spiel und auch zur einen oder anderen Chance, aber die Freiberger waren griffiger und spielten zielstrebiger auf das dritte Tor. Das bereitete Faßbender mit einem Turboantritt über die linke Seite und einer maßgenauen Flanke vors Tor vor. Dort lauerte Muzliukaj und versenkte die Kugel in Torjägermanier (78.). Das 4:2 war noch eine Dreingabe in der Nachspielzeit durch Denis Latifovic, der den Ball bei seiner ersten Aktion aus 16 Metern im BSC-Tor unterbrachte. Da hatten die Bahlinger längst aufgegeben. Die Freiberger dagegen wahrten ihre Chancen auf Platz zwei. Jetzt geht es gegen Ravensburg und am Samstag zum FSV 08 Bissingen. Mit Siegen wie in Bahlingen im Rücken lassen sich die hochwertigen Aufgaben leichter angehen.