Fußball Freiberger Verletzungsprobleme vor dem Spitzenspiel-Dreier

Von Claus Pfitzer

Vor dem Spitzenspiel-Dreierpack mit den Partien an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den SSV Reutlingen (38 Punkte), eine Woche später beim FSV 08 Bissingen (37) und dann gegen den FC Nöttingen (36) hat beim Tabellenzweiten SGV Freiberg (39) das Verletzungspech zugeschlagen und zwei Leistungsträger außer Gefecht gesetzt.

Schwer wiegt der Ausfall von Hakan Kutlu, der mit einem Anriss des Syndesmosesbandes für den Rest der Saison fehlen wird. „Er war so fit wie noch nie seit ich ihn kenne“, bedauert SGV-Coach Ramon Gehrmann den unfreiwilligen Verzicht auf seinen schussgewaltigen und spielintelligenten Offensivmann mit dem starken linken Fuß. Bei David Müller (Außenbandanriss) besteht zumindest die Hoffnung, dass er in ein bis zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen könnte.

Nach zwei Unentschieden in diesem Kalenderjahr mahnte Gehrmann schon unmittelbar nach dem enttäuschenden 0:0 beim Vorletzten Spielberg an, dass seine seit 15 Spielen ungeschlagene Mannschaft mal wieder gewinnen sollte. „Am besten wir fangen gegen Reutlingen damit an“, sagt Gehrmann nun, der aufgrund der Ausfälle auch über eine Systemumstellung nachdenkt. „Wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen“, erinnert der SGV-Trainer an die 0:4-Niederlage. Gespielt wird im Wasenstadion, da aus Reutlingen mit einer stattlichen Zahl an Zuschauern gerechnet wird.

„In der Hinrunde haben wir aus den Spielen gegen Reutlingen, Bissingen und Nöttingen drei Punkte geholt. Diesmal brauchen wir eine möglichst höhere Punktzahl. Durch die letzten beiden Spiele gegen Villingen und in Spielberg haben wir uns selbst unter Druck gesetzt“, erklärt Gehrmann. „Reutlingen hat einen sehr, sehr guten Kader. Die Neuzugänge haben eingeschlagen, da wurde gute Arbeit geleistet“, lobt der Freiberger Coach die Arbeit beim Gegner. „Die Mannschaft spielt sehr disziplinert und hat immer viele Spieler hinter dem Ball. Mit Cristian Giles Sanchez und Pierre Eiberger verfügt der SSV auf ihren Positionen über zwei Topspieler der Oberliga. Ein weiterer Faktor ist die Stärke bei Eckbällen und Freistößen“, so Gehrmann weiter.

Gestartet sind die Reutlinger nach der Winterpause mit einer 1:3-Niederlage beim SV Linx, trotz klarer Überlegenheit und vieler Torchancen. Zuletzt gewann der SSV gegen die TSG Backnang mit 3:2. Trainer Teo Rus schwärmte hernach: „Die ersten 30 Minuten waren überragend.“ Nach einer knappen halben Stunde führten die Reutlinger mit 3:0, kassierten dann innerhalb von fünf Minuten durch zwei 18-Meter-Schüsse in den Torwinkel von Louis Wiesheu zwei Gegentreffer und zitterten sich am Ende zum knappen Heimerfolg.

Fernduell um Platz 15

Die TSG Backnang (13 Punkte) belegt vor dem Gastspiel des FSV 08 Bissingen in den Etzwiesen den drittletzten Tabellenplatz und liefert sich ein Fernduell mit dem 1. FC Normannia Gmünd (14 Punkte) um Rang 15. Der würde bei drei Absteigern zum Klassenerhalt reichen. Der Abstand auf Platz 14 und den SV Linx beträgt bereits zehn Zähler. Eine Woche vor der Niederlage in Reutlingen fertigten die Backnanger den SV Spielberg mit 5:0 ab. Nach dem 15. Spieltag löste Evangelos Sbonias, der zuvor beim FV Löchgau als Trainer und danach bei den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und SV Werder Bremen II als Assistent von Oliver Zapel tätig war, den ehemaligen Bissinger Coach Andreas Lechner ab. Unter Sbonias holte die TSG aus fünf Spielen fünf Punkte, spielte dabei zweimal unentschieden (0:0 in Villingen, 1:1 gegen den SGV Freiberg), besiegte Spielberg und verlor in Ravensburg (0:2) und zuletzt in Reutlingen. Vorsicht geboten ist für die Nullachter vor Torjäger Mario Marinic, der gegen Spielberg aus über 45 Metern ins Tor traf und mit einem ähnlichen Weitschuss in Reutlingen knapp den Ausgleich verpasste. TSG-Trainer Sbonias nennt den FSV 08 „eine absolute Spitzenmannschaft und eines der größten Kaliber der Liga“.

Große Auswahl für Garcia

„Wir haben zweimal zu Null gespielt, gegen Linx hätten wir aber mehr Tore schießen müssen, ist der Bissinger Trainer Alfonso Garcia mit den sechs Punkten in diesem Jahr zufrieden, die seine Mannschaft in der Tabelle auf Rang vier beförderten. „Backnang spielt aggressiv und sucht viele Zweikämpfe. Da dürfen wir uns auch von außen nicht verrückt machen lassen, sondern müssen geduldig und ganz ruhig bleiben, unser Spiel durchziehen und die Leistungen aus den beiden ersten Spielen in diesem Jahr abrufen“, ist Garcia zuversichtlich vor dem Auftritt an seiner ehemaligen Wirkungsstätte.

Nach wie vor muss er auf seinen Kapitän Marius Kunde verzichten. Wieder dabei ist Kundes Stellvertreter als Spielführer, Manuel Sanchez, der gegen Linx angeschlagen pausieren musste. Ihn vertrat Tim Reich. „Beide haben gut gespielt. Sanchez in Ilshofen, Reich gegen Linx“, lobt der 08-Coach die Defensivspieler. „Alle trainieren gut, da ist es nicht ganz einfach, die Mannschaft aufzustellen“, sagt Garcia mit Blick auf seinen qualitativ hochkarätig besetzten Kader. „Die, die nicht spielen, müssen geduldig sein und alles geben, wenn sie reinkommen“, rät der 08-Coach.“