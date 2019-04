Inzwischen kann man wohl von einem Pokalfluch sprechen. Dreimal innerhalb der letzten fünf Jahre stand der SGV Freiberg im Halbfinale des WFV-Pokals – dreimal schaffte er es nicht ins Finale. Am Mittwochabend unterlag der Oberliga-Dritte beim Verbandsliga-Vierten TSV Essingen auf der Ostalb mit 2:3. Die Freiberger verschliefen dabei vor allem die erste Hälfte und die eine oder andere Standardsituation.

Auf der Ostalb glaubte man fest an den Finaleinzug. Schließlich hatte man in der ersten Runde schon Verbandsliga-Tabellenführer Dorfmerkingen und im Achtelfinale gar den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach ausgeschaltet. Die Freiberger machten es den Gastgebern allerdings mehr als 50 Minuten auch allzu leicht, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen – oder wie es SGV-­Trainer Ramon Gehrmann ausdrückte: „Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und haben nichts davon umgesetzt.“

Erst in der 54. Minute hatte der Oberligist seine erste zwingende Torgelegenheit. Davor musste TSV-Schlussmann Jonas Gebauer kein einziges Mal ernsthaft eingreifen, und es hätte durchaus schon 3:0 oder gar 4:0 stehen können. Denn die überfallartigen Konter der Gastgeber waren brandgefährlich.

Aus dem laufenden Spiel heraus hatte der SGV die Gastgeber aber defensiv einigermaßen im Griff. Doch da waren auch noch die Standardsituationen. Nach einem Ballverlust von Denis Zagaria an der Mittellinie – er ließ sich im Laufduell einfach den Schneid abkaufen – gab es in der 13. Minute den zweiten Eckball von links. Anstatt wie zuvor kurz auszuführen, schlug Maximilian Eiselt das Leder lang über den Elfmeterpunkt. Gut 14 Meter vor dem Freiberger Gehäuse sprang dann Niklas Weissenberger deutlich höher als jeder Abwehrspieler in der Nähe und hatte keine Mühe, zum Führungstreffer einzuköpfen.

Beim SGV blieb Ali Ferati nach einer Ecke im Nachschuss in der vielbeinigen Abwehr hängen (20.) und schoss auch 25 Metern einigermaßen knapp drüber (29.). Mehr war offensiv nicht zu sehen. Im Gegenzug zur ersten Halbchance hatten die Freiberger sogar noch Glück, dass nicht das 2:0 fiel, als SGV-Torwart Thomas Bromma mit einem Befreiungsschlag TSV-Kapitän Stani Bergheim anschoss und der Ball nur knapp neben dem linken Pfosten ins Aus prallte.

Alles, was Gehrmann seinem Team womöglich in der Halbzeitpause gesagt hatte, war nach nicht einmal drei Minuten fast schon Makulatur. Denn nach einer langen Freistoßflanke fast von der Mittellinie stieg wieder Weissenberger rechts im Strafraum am höchsten und köpfte platziert und für Bromma unerreichbar ins lange Eck. Jetzt wachte aber der Oberligist endlich auf. Nach einer scharfen Hereingabe von Denis Latifovic klärte Gebauer haarscharf vor Marcel Sökler. Im Nachschuss scheiterte der eingewechselte Mert Öztürk an zwei Essingern auf der Linie (54.).

Freiberg fordert zweimal Elfer

Fünf Minuten später machte es der SGV besser. Diesmal war Spetim Muzliukaj auf links bis zur Grundlinie durch. Er legte auf Latifovic zurück, der noch zwei, drei Schritte im Richtung Platzmitte machte und dann das Leder platziert ins lange Eck zirkelte. Die Freude über den Anschluss hielt jedoch gerade einmal fünf Minuten. Dann zog Bergheim nach einem Einwurf aus 22 Metern einfach mal ab. Der Ball hoppelte ein wenig und hüpfte über den ausgestreckten Arm des hechtenden Bromma zum 3:1 ins Netz (64.).

Der Treffer schien beinahe der Todesstoß für die Freiberger. Doch die zeigten in der 82. Minute noch ein Lebenszeichen. Diesmal wurde Muzliukaj mit einem messerscharfen Schnittstellenpass geschickt. Beinahe verstolperte er den Ball, konnte ihn dann aber noch auf Sökler zurücklegen, der aus zentraler Position ins rechte Eck traf. Mehr kam aber nicht mehr von den Gästen. Eine Minute nach dem Anschluss forderten sie noch Handelfmeter, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb ebenso stumm wie weit in der Nachspielzeit. „Für mich wird Mert Öztürk beim Schussversuch umgestoßen. Ein klarer Elfmeter. Aber selbst wenn wir getroffen hätten, wäre es nicht verdient gewesen“, so Gehrmann zu diesem späten Aufreger.