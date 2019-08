Finale furioso. Im Endspiel des Lotto-Cup zündeten die Handballerinnen der TuS Metzingen ein Feuerwerk und ließen ihrem Bundesliga-Rivalen Kurpfalz Bären Ketsch keine Chance. Nach einer 17:7-Halbzeitfühung warf Metzingen einen 32:11-Sieg heraus.

Es zahlte sich für Metzingen aus, dass Trainerin Edina Rott in der Vorrunde am Samstag einige Leistungsträgerinnen wie Nationalspielerin Marlene Zapf schonte. Die konnten in der Endrunde am Sonntag dann richtig Gas geben. Den „Bären“ gingen dagegen im sechsten Turnierspiel über jeweils zweimal 20 Minuten die Kräfte aus. Zudem scheiterten die Ketscherinnen mit guten Chancen oft an der TuS-Torhüterin Nicole Roth. Die draus resultierenden Konter verwerten Dorina Korsos und Zapf eiskalt. So geriet der Außenseiter früh auf die Verliererstraße. Angeführt von Spielmacherin Simone Petersen hielt Metzingen das Tempo hoch und verwöhnte die Fans auch mit Kempa-Tricks.

Metzingen feierte letztlich den siebten Sieg beim Lotto-Cup. Trainerin Edina Rott schaffte das Kunststück, als Spielerin (2000 mit dem VfL Sindelfingen) und jetzt als Trainerin das Turnier zu gewinnen. Das war zuvor nur Tessa Bremmer aus Bad Wildungen geglückt.

Den dritten Platz bei dem von 16 Teams aus fünf Ländern besuchten Turniers holten sich die Waiblingen Tigers mit einem Sieg im Zweitligaduell gegen die HSG Freiburg. Der deutsche Rekordmeister HC Leipzig bezwang im Spiel um Rang fünf Carbooter Handball Venlo aus den Niederlanden – das beste ausländische Team – mit 22:16. Im Duell um Platz sieben behielt Zweitligist Nürtingen gegen Drittligist Gröbenzell mit 21:16 die Oberhand.

Starker Drittliga-Aufsteiger

Die am ersten Tag in der Vorrunde ausgeschiedenen acht Mannschaften spielten am Sonntag in der B-Runde um die Plätze 9 bis 16. Überraschenderweise gewann der Drittliga-Aufsteiger SG Schozach-Bottwartal diesen Wettbewerb. Die Frauen aus dem Kreis Heilbronn zogen mit Erfolgen über den Schweizer Erstligisten Herzogenbuchsee (18:16) und den Drittliga-Rivalen TSV Wolfschlugen (14:12) ins B-Finale ein. Dort behielten sie die Oberhand gegen den tschechischen Erstligisten Sokol Pisek (22:20). In dieser Form wird das Team um Spielmacherin Svenja Kaufmann, Torjägerin Denise Geier und die erst 16-jährige Torhüterin Rena Keller auch in der Dritten Liga Süd zu beachten sein.

Keine große Rolle spielten beim Lotto-Cup die sechs ausländischen Erstligisten. Der holländische Pokalfinalist Carbooter Handball Venlo erreichte immerhin die Finalrunde und wurde Sechster. Sokol Pisek war mit Platz zehn zufrieden. Die weiteren vier internationalen Teilnehmer belegten nur die letzten vier Plätze. Damit bleibt es dabei: Das Jahr für Jahr hochkarätig besetzte Turnier konnte noch keine internationale Mannschaft für sich entscheiden.