Fußball Fernduell um die Plätze drei und vier

Bietigheim-Bissingen/Freiberg / Claus Pfitzer

Andreas Lechner verabschiedet sich mit dem Auswärtsspiel an diesem Samstag beim FC Nöttingen als Trainer vom Oberligisten FSV 08 Bissingen. Zur neuen Saison übernimmt er die TSG Backnang und tritt dort die Nachfolge von Beniamino Molinari an. Beim FSV 08 übernimmt Alfonso Garcia wieder die Chefrolle. Molinari dagegen gibt seine Abschiedsvorstellung bei der TSG Backnang im Auswärtsspiel beim SGV Freiberg.

Ein Punkt trennt den SGV Freiberg (63) und den FSV 08 Bissingen (62) auf den Tabellenplätzen drei und vier. Im Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Backnang kann der SGV Freiberg seinen dritten Rang mit einem Sieg gegenüber dem FSV 08, der beim FC Nöttingen antritt, verteidigen. „Backnang ist immer schwer zu spielen, das ist eine charakterstarke Mannschaft, die in Marijo Marinic einen echten Torjäger hat. Das wird schwer“, schätzt SGV-Trainer Ramon Gehrmann die letzte Heimaufgabe vor der Sommerpause ein. „Die Mannschaft wird sich von selbst aufstellen“, berichtet Gehrmann von erheblichen personellen Problemen. Sven Schimmel, Niklas Pollex, Denis Latifovic, Savino Marotta, Marcel Sökler und Mert Öztürk fallen verletzungsbedingt aus. Möglich, dass der eine oder andere A-Junior eine Bewährungschance bekommt.

Mit Platz drei als Aufsteiger wäre der Freiberger Trainer vor der Saison einverstanden gewesen. „Das hätten wir auf jeden Fall angenommen“, so Gehrmann. Es gab aber auch Phasen, die ein noch besseres Abschneiden verhindert haben. Neben dem verpatzten Saisonstart haben sich vor allem die deftigen Niederlagen in Backnang und beim FSV 08 Bissingen nachhaltig bemerkbar gemacht. „Eine Topmannschaft gewinnt solche Spiele oder holt einen Punkt und lässt sich nicht so vorführen. In Backnang und Bissingen war keine Mentalität auf dem Platz. Das sind schon Wermutstropfen“, sagt Gehrmann. Er stellt klar: „So etwas darf nie wieder passieren.“

TSG-Coach Molinari steigt aus

Bei der TSG Backnang hat Trainer Molinari nach nur einer Saison seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag zugunsten einer verlockenden beruflichen Perspektive außerhalb des Fußballs vorzeitig aufgelöst. Letztmals im TSG-Trikot laufen Sebastian Gleißner (wechselt zum FSV 08 Bissingen) und Dominic Sessa (geht zum SSV Reutlingen) auf. Als Neuzugänge stehen der Freiberger David Kienast, der damit am Samstag auf seine sportliche Zukunft trifft, Daniel Lang (FV Illertissen), Paul Weber (TSV Ilshofen) und Torwart Marcel Knauß (SSV Reutlingen) fest.

Die TSG-Verantwortlichen entschieden sich in der Molinari-Nachfolge rasch für Andreas Lechner. Der 40-jährige Löchgauer spielte von 2009 bis 2012 beim FSV 08 und kehrte nach einem kurzen Trainer-Engagement beim SV Freudental an den Bruchwald als Co-Trainer von Alfonso Garcia zurück. Im Januar 2017 tauschten Lechner und Garcia die Rollen. Als Tabellenzweiter nahm Bissingen an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teil. Vor seinem Wechsel nach Bissingen 2009 war Lechner Spielertrainer beim FV Löchgau und führte die Mannschaft in die Landesliga.

Beim FSV 08 Bissingen hat Lechner am Donnerstag seine letzte Einheit geleitet und verabschiedet sich an diesem Samstag mit dem Spiel beim FC Nöttingen, bei dem wiederum Coach Dubravko Kolinger letztmals an der Seitenlinie steht. „Den Spannungsabfall merkt man, jetzt wollen alle in die Sommerpause gehen. Wir hatten durch die Aufstiegsspiele im vergangenen Jahr ja weniger Pause“, sagt Lechner und betont: „Der Anspruch der Mannschaft und von uns Trainern ist, dass wir das letzte Spiel ordentlich über die Bühne kriegen.“ Fehlen werden neben den Langzeitveretzten Michael Deutsche und Tobias Weis auch Kapitän Oskar Schmiedel (Muskelfaserriss in der Wade), Simon Lindner (Oberschenkelprobleme) und Manuel Sanchez (krank).

Auf Platz fünf verbessern könnte sich der FC Nöttingen mit einem Heimsieg gegen die Nullachter, wenn der FV Ravensburg beim badischen Pokalsieger Karlsruher SC II bei dessen Abschiedsspiel nicht gewinnt. Der KSC II besiegte im Pokalfinale am Montag in Nöttingen den 1. CfR Pforzheim im Elfmeterschießen. Bei Nöttingen haben Kapitän Timo Brenner und Torwart Robin Kraski ihre Verträge bis 2020 verlängert, sie spielen ebenso wie einige andere Akteure schon jahrelang beim FCN. Zum letzten Mal im Aufgebot dabei sind Eray Gür (SV Spielberg) und Julian Kern (Saarland). Torjäger Michael Schürg fehlt wegen einer gebrochenen Mittelhand.