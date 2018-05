Fußball Fahrplan in Regionalliga steht fest

Bietigheim-Bissingen / cp

Die drei Vizemeister der Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar spielen am 31. Mai sowie am 3. und 6. Juni im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einmal Heimrecht nach einem ausgeklügelten System einen Aufsteiger in die Regionalliga Südwest aus. Am 31. Mai hat der Hessen-Vertreter Heimrecht gegen den Zweiten aus Rheinland-Pfalz/Saar. Bei einem Sieg der Hessen spielt am 3. Juni der Vizemeister Rheinland-Pfalz/Saarland daheim gegen den Vertreter aus Baden-Württemberg, der dann am 6. Juni Heimrecht gegen den hessischen Verein hat. Gewinnt der Hessen-Vizemeister die erste Partie nicht, spielt er am 3. Juni beim Baden-Württemberg-Vertreter, der wiederum am 6. Juni beim Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar antreten muss.

Aus Baden-Württemberg kommen für Platz zwei noch der FC 08 Villingen, der SGV Freiberg und der FSV 08 Bissingen sowie theoretisch der souveräne Tabellenführer TSG Balingen infrage. Aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, in der der FC 08 Homburg als Meister und Aufsteiger längst feststeht, hat der FK Pirmasens Platz zwei praktisch sicher. Verfolger 1. FC Kaiserslautern II darf durch den Zweitliga-Abstieg der FCK-Profis nicht in die Regionalliga aufsteigen. In der Hessenliga läuft es auf einen Zweikampf um Platz zwei zwischen dem TSV Lehnerz und Teutonia Watzenborn-Steinberg hinaus. Der TSV Lehnerz fusioniert zur neuen Saison mit dem Liga-Konkurrenten SC Borussia Fulda zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und würde als Einstandsgeschenk zu gerne die Regionalliga ins 18 000 Zuschauer fassende Fuldaer Stadion mitbringen.

Auch Dreieich will aufsteigen

„Diesmal wollen alle aufsteigen“, berichtete Sascha Döther, der Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, der BZ. Im Vorjahr verzichtete der hessische Meister SC Hessen Dreieich auf die Regionalliga. Der Titelverteidiger liegt derzeit mit acht Punkten Vorsprung souverän erneut an der Tabellenspitze, steht dicht vor der erneuten Meisterschaft und würde den Aufstieg diesmal wahrnehmen.