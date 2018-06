Freiberg Estasi wird Co-Trainer

Freiberg / bz

Zum 1. Juli wird Mario Estasi beim SGV Freiberg Co-Trainer von Chefcoach Ramon Gehrmann. Das teilte der Fußball-Oberligist am Donnerstagnachmittag mit. A-Lizenz-Inhaber Estasi, der in seiner aktiven Laufbahn für die TSF Ditzingen in der Regionalliga sowie den VfR Heilbronn in der Oberliga aktiv war, bringt viel Trainer-Erfahrung mit. Sechs Jahre coachte der 44-Jährige die SV Böblingen. Gekrönt wurde sein Engagement mit dem Sprung in die Verbandsliga, in der er im Aufstiegsjahr als Gegner auf Freiberg traf. Die letzten beiden Stationen als Coach waren die TSG Young Boys Reutlingen und der Landesligist TV Echterdingen. „Seit den ersten Gesprächen bin ich topmotiviert, und ich möchte meinen Teil zum Erfolg des Vereins beitragen. Ich werde Ramon dabei unterstützen, Tag für Tag das Bestmögliche aus den Jungs herauszuholen“, sagt Estasi, der beim SGV einen Einjahresvertrag unterschrieben hat.