Fußball Erst ein Sieg, dann ein Kabinenfest

Bissingen/Freiberg / Von Andreas Eberle

In den ersten sechs Oberliga-Begegnungen hat der FSV 08 Bissingen 16 Punkte gesammelt, nur acht Zähler waren es in den folgenden sechs Duellen – der Trend beim Aufstiegsanwärter zeigt also nach unten. Zuletzt blieb die Bruchwald-Elf zum ersten Mal in dieser Saison zweimal hintereinander sieglos, worauf die Nullachter vom ersten auf den dritten Rang abrutschten. Nun soll an diesem Samstag (15.30 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasen gegen den Tabellenneunten 1. Göppinger SV die Wende her.

„In den vergangenen Partien hat uns das letzte Quäntchen gefehlt. Wir müssen in jedem Spiel wieder bis zum Äußersten dagegenhalten und 100, 110 Prozent bringen“, sagt Trainer Alfonso Garcia, der am Mittwoch seinen 49. Geburtstag feierte und die Mannschaft nach den 90 Minuten zu einem Kabinenfest einladen möchte. „Ein Sieg davor wäre natürlich cool und für mich das liebste Geschenk“, stellt Garcia mit einem Augenzwinkern fest.

Wiedersehen mit Ex-Trainer

Die Göppinger kommen mit Rückenwind an den Bruchwald, denn vor einer Woche schlugen sie den Topklub SSV Reutlingen mit 2:0. Beide Treffer erzielte Kevin Dicklhuber, der bereits sieben Saisontore auf dem Konto hat. Zu einem Wiedersehen kommt es mit zwei langjährigen Bissingern: Der Göppinger Übungsleiter Gianni Coveli coachte von 2009 bis 2012 den Bruchwald-Klub, und Mittelfeldmann Nebih Kadrija trug zwischen 2010 und 2013 das 08-Trikot. Letzterer fiel in den vergangenen Wochen allerdings mit einem Muskelfaserriss aus.

Da Stammkeeper Sven Burkhardt noch verletzt ist, hütet wie schon beim 0:3 in Oberachern Moritz Welz das Bissinger Tor. Flügelspieler Manuel Sanchez ist nach seiner Schulterblessur seit drei Wochen wieder im Training und bereit für ein Comeback. Nicht im Kader steht dagegen Tim Reich, den Leistenprobleme plagen. Das jüngste Experiment mit dem Abwehrmann im defensiven Mittelfeld wertet Garcia als gescheitert. „Das hat nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Da habe ich danebengegriffen, aber so ist Fußball“, zeigt sich der Coach selbstkritisch.

Beim Bissinger Nachbarn SGV Freiberg läuft es zurzeit genau umgekehrt, nämlich wie geschmiert. Nach einem schwachen Rundenstart haben die Wasen-Kicker die Kurve bekommen und mit 17 Zählern aus den vergangenen sieben Oberliga-Partien den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Nur noch vier Zähler trennen die siebtplatzierten Freiberger von Rang eins. Höhepunkt war vor einer Woche der überzeugende 4:2-Erfolg beim Spitzenreiter und Topfavoriten Stuttgarter Kickers. „Der Sieg sollte uns Selbstvertrauen geben. Diese Leistung muss die Messlatte sein, die wir uns selbst jede Woche legen“, sagt Trainer Ramon Gehrmann. Seine Elf bekommt es an diesem Samstag (14 Uhr) am heimischen Wasen mit einem Klub zu tun, der ebenfalls im Aufwind ist: dem 1. CfR Pforzheim. Die Nordbadener stehen mit 19 Zählern hinter dem SGV (21 Punkte) auf Platz zehn, könnten Freiberg also mit einem Dreier überflügeln. „Gegen einen direkten Konkurrenten sollte man sich zu Hause nichts erlauben“, weiß Gehrmann. Der Fußball-Lehrer hält große Stücke auf den Gegner: „Was die Einzelspieler und die Erfahrung aus höheren Ligen anbelangt, müsste Pforzheim eigentlich ganz weit vorne stehen.“

Gerade im Angriff ist der CfR mit Dominik Salz, Kreshnik Lush­taku und Stanley Ratifo, einem Nationalspieler aus Mosambik, exzellent bestückt. Auch die Abwehr, zu Saisonbeginn noch die Schwachstelle, hat sich längst berappelt: Die Innenverteidiger Bogdan Alexandru Cristescu und Julian Grupp harmonieren immer besser, und Torhüter Manuel Salz gilt ohnehin als Bank.­

Beim SGV haben Marcel Sökler und Marco Pischorn unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainiert. Sollte Sökler, der vierfache Torschütze aus dem Kickers-Spiel, ausfallen, bringt Gehrmann für den vakanten Platz im Angriff neben Spetim Muzliukaj zwei Offensivkräfte ins Spiel: Niklas Pollex und Neuzugang Serkan Uygun, der bisher über die Jokerrolle nicht hinauskam.