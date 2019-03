Fußball Erfolgsserie gegen Cottbus ausbauen

Aspach / sim

Bei sieben Punkten aus den letzten drei Partien sollte man eigentlich meinen, dass bei Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach der ganz große Druck in Sachen Abstiegskampf erst einmal weg ist. Doch vom kommenden Gegner, dem Vorletzten Energie Cottbus, trennen den Dorfklub gerade einmal fünf Punkte. Es geht also um viel, wenn der ehemalige Bundesligist an diesem Samstag (14 Uhr) im Fautenhau vorbeischaut.

„Das tut uns gut“, zitierte das Fußball-Magazin Kicker unter der Woche den SG Trainer Florian Schnorrenberg. Mit „das“ waren die Siege gegen die Spitzenteams Osnabrück und Uerdingen sowie das Unentschieden im Derby beim Schlusslicht VfR Aalen gemeint. Es ist die bislang erfolgreichste Dreierserie des Dorfklubs in der laufenden Saison. Zwar blieben die Aspacher vom zweiten bis zum achten Spieltag ungeschlagen, dabei sprang aber nur ein einziger Sieg heraus. Vom 12. bis zum 15. Spieltag gab es auch noch einmal zwei Siege und zwei Unentschieden, aber da die Punkteteilungen in der Mitte der Serie lagen, waren auch hier keine sieben Punkte aus drei Partien drin.

Die SG Sonnenhof scheint also, nach viel Verletzungspech und einigen Nachjustierungen im Kader, auf einem guten Weg. Diesen gilt es im Kellerduell gegen den stark abstiegsgefährdeten ehemaligen Bundesligisten Cottbus zu bestätigen. Die Lausitzer warten, nach vier Niederlagen nach der Winterpause, seit dem 22. Dezember auf ein Erfolgserlebnis. Da gelang ein 2:0-Sieg beim Ost-Rivalen Hansa Rostock. Man will sich in der Niederlausitz aber nicht vorwerfen lassen, dass man nicht alles versucht hat. Deshalb sind die Cottbuser bereits einen Tag vor dem Spiel angereist und haben noch eine Trainingseinheit in Ingersheim absolviert.

Defensiv ist beim Team von Trainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz noch viel Luft nach oben. 41 Gegentreffer sind der drittschlechteste Wert der Liga. Zum Vergleich: Großaspach hat gerade einmal 26 Tore kassiert. Offensiv nehmen sich beide Kontrahenten dagegen nicht viel. Cottbus hat in 24 Begegnungen 29 Mal getroffen, die Schnorrenberg-Elf hat in 25 Partien 22-mal eingenetzt. „Wir wissen auch, dass wir nicht jedes Spiel 15 Torchancen bekommen werden. Die Chancen, die wir bekommen, müssen verwertet werden“, sagte Wollitz zur Offensivschwäche seiner Mannschaft nach der 1:2-Niederlage zuletzt gegen 1860 München.

Bei den Gastgebern ging die Tendenz im Angriff dagegen in der Rückrunde bislang deutlich nach oben. Vor allem der offensive Mittelfeldmann Zlatko Janjic, der in der Winterpause von Korona Kielce aus Polen kam, ist mit drei „Buden“ in vier Partien für diesen offensiven Aufschwung verantwortlich. Er nimmt auch Druck von Timo Röttger, der bislang so etwas wie einen offensiven Einzelkämpfer darstellte und dadurch leichter für die Gegner auszurechnen war. In Janjics Windschatten hat Röttger seine Treffer Nummer fünf und sechs in der laufenden Runden erzielt.

Verzichten muss Schnorrenberg weiterhin auf Nicolas Jüllich (Leistenverletzung), Joel Gerezgiher (Aufbautraining) und Jamil Dem (Außenbandteilruptur). Auch Michael Vitzthum (Probleme im Hüftbeuger) wird dem Dorfklub für die Partie an diesem Samstag nicht zur Verfügung stehen. Nicht nur deshalb warnt der SG-Trainer: „Cottbus hat eine Mannschaft, die über große Qualität und vor allem über ein extrem gutes Umschaltspiel verfügt. Mit Streli Mamba haben sie außerdem einen unglaublich schnellen Stürmer.“ Als Mittel dagegen setzt er vor allem auf Kompaktheit, aber auch auf den Heimvorteil. „Wir sind froh, dass wir zu Hause spielen“, so Schnorrenberg.